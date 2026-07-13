Hotel que usou R$40 milhões para sair do papel abre as portas em Campo Grande

Novo empreendimento serve tanto para estadias rápidas como para as mais prolongadas, com espaços abertos até mesmo para o público externo, como no caso do próprio restaurante do hotel. - Reprodução/Divulgação

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Empreendimento administrado pela HCC Hospitality que recebeu um aporte de R$40 milhões, o hotel batizado de Plaza Belmar já está de portas abertas e chega em Campo Grande como um dos maiores da Capital em número de unidades habitacionais.

Localizado na rua Dom Aquino, bem ao lado da praça do Belmar Fidalgo, esse novo empreedimento serve tanto para estadias rápidas como também para as mais prolongadas, com espaços abertos até mesmo para o público externo, como é o caso do próprio restaurante do hotel.

Inicialmente esse hotel começa suas atividades com 60 colaboradores contratados diretamente. Como bem reforça o grupo, o próprio aumento da capacidade de hospedagem deve refletir diretamente a economia local, beneficiando cadeias ligadas à gastronomia, transporte, comércio e prestação de serviço, por exemplo.

Ainda no final de junho houve um café da manhã e coquetel de abertura que marcou inclusive a primeira hospedagem oficial deste hotel que, segundo a gerente-geral do Plaza Belmar, Tassila Azambuja, nasceu com o objetivo de oferecer uma experiência completa ao hóspede.

"Unindo conforto, tecnologia, localização estratégica e excelência operacional. Nossa estrutura foi pensada para atender desde executivos em viagens de negócios até visitantes que vêm conhecer Mato Grosso do Sul", comenta ela em nota.

Estrutura do hotel

Possuindo um conceito arquitetônico descrito como "contemporâneo", o hotel busca passar certa sofisticação e modernidade em um identidade visual, buscando um equilíbrio entre conforto e os ares de um ambiente urbano dinâmico.

Com pelo menos seis opções distintas de diárias, há ar-condicionado em todas as acomodações, que aparecem ocupadas ainda com: mesa e espaço de trabalho; minibar; secador de cabelo; telefone; televisão e Wi-Fi.

Ao todo há 192 apartamentos no Hotel Plaza Belmar, que conta ainda com centro de eventos para até 370 pessoas, que pode servir para receber reuniões, treinamentos, convenções e eventos sociais. Entre os detalhes cabe destacar ainda as salas de reuniões da Plaza Belmar, que foram batizadas com nomes de espécimes que valorizam a flora local, sendo:

Ipê,

Jatobá e

Figueira

A estrutura conta com mezanino de apoio para serviços de alimentação, o que permite que diferentes atividades aconteçam de forma simultânea, sem interferir, portanto, na operação do restaurante.

Para além da oferta hoteleira para Campo Grande, a gerente de Marketing da HCC Hotels, Maria Cecília Terres, frisa que o investimento reforça a estratégia de expansão da administradora que demonstra confiança no potencial de desenvolvimento da Capital do Mato Grosso do Sul.

"O Plaza Belmar representa muito mais do que a abertura de um novo hotel. Ele é o marco de chegada da HCC Hospitality no Centro-Oeste, evidenciando nossa confiança no crescimento de Campo Grande como destino de negócios, eventos e turismo. Nosso objetivo é contribuir para elevar o padrão da hotelaria local e tracionar a demanda por hospedagens de qualidade", complementa em nota.



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