Cidades

sinal de alerta

Queda no preço gera perda bilionária às fábricas de celulose de MS

Queda de 21% na cotação internacional provou perda da ordem de R$ 4,5 bilhões em 2025 na comparação com o ano anterior

Neri Kaspary

Neri Kaspary

07/01/2026 - 12h02
Embora tenham elevado em 48,7% as exportações em 2025 na comparação com o ano anterior, as três indústrias de celulose que estão em atividade em Mato Grosso do Sul não têm muito a comemorar, já que o preço médio da tonelada caiu 21,14% e por conta disso as fábricas deixaram de faturar em torno de R$ 4,5 bilhões. 

Dados da carta da conjuntura da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semadesc) revelam que o volume exportado saltou de 4,63 milhões de toneladas para 6,89 milhões. O aumento é explicado pela ativação da fábrica de Ribas do Rio Pardo, que não estava em atividade no primeiro semestre de 2024.

Mas, apesar da alta de quase 50% no volume exportado, o faturamento em dólar cresceu apenas 17%, passando de U$ 2,633 bilhões para U$ 3,111 bilhões. Isso significa que, em média, o valor da tonelada caiu de 572,39 dólares para 451,34 dólares. 

Ou seja, por conta desta redução nos preços, a Suzano, que opera em Três Lagoas e em Ribas do Rio Pardo,  e a Eldorado, instalada em Três Lagoas, deixaram de faturar em torno de 834,15 milhões de dólares, o que significa perda superior a R$ 4,5 bilhões na cotação atual do dólar. 

Em novembro, após 13 meses consecutivos de queda nas cotações, o comando da Suzano, maior produtora de celulose do mundo, alertou que o setor da celulose estava correndo risco de colapso global, uma vez que os preços estavam insustentáveis. 

A explicação para a queda, segundo a empresa, era o aumento seguido da oferta e a queda no consumo, principalmente da China. Diante disso, a saída seria reduzir a produção. A princípio, porém, esta retração não seria nas indústrias de Mato Grosso do Sul, que ainda operam no azul. A expectativa era de que indústrias europeias reduzissem a produção.

Embora ocupe áreas bem inferiores aos da agricultura ou da pecuária, a celulose já tem peso maior na balança comercial de Mato Grosso do Sul que estes dois setores. Dos US$ 10,7 bilhões exportados ao longo de 2025, ela representou 29% do total. Enquanto isso, a soja foi responsável por 22,8% e a carne bovina, por 17,7%.  Em 2024, a celulose respondeu por 25,5% de tudo aquilo que foi exportado. 

Mas, apesar desta aparente crise no setor, a chilena Arauco segue a todo vapor com os trabalhos para instalação da fábrica em Inocência, onde devem ser produzidos anualmente 3,5 milhões de toneladas de celulose por ano. 

A Bracell também segue com os planejamentos para instalar, a partir de fevereiro do próximo ano, em Batagussu uma unidade para produzir em torno de 1,8 milhão de toneladas por ano. 


 

VESTIBULAR UEMS

UEMS divulga resultado preliminar do vestibular

Lista com as notas por área da prova objetiva e da redação foi divulgada na segunda-feira, e prazo para recorrer ao resultado é até hoje (07)

07/01/2026 10h37

Resultado preliminar das notas do Vestibular da UEMS é divulgado

Resultado preliminar das notas do Vestibular da UEMS é divulgado Divulgação / UEMS

Na última segunda-feira (05), a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), divulgou o edital do resultado preliminar com as notas da prova objetiva e da redação do vestibular para ingressar à faculdade no ano letivo de 2026.

Divulgado no Diário Oficial do Estado, o prazo para recorrer ao resultado das notas da prova objetiva por questão individual e da redação é até está quarta-feira, hoje (07), às 23h59 no horário de Mato Grosso do Sul.

O candidato deve protocolar apenas uma única vez o seu recurso para cada parte do processo, e não é possível inserir novas informações uam vez que for protocolizado. O recurso deve ser feito pelo site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec).

Vestibular

A prova é composta por 60 questões divididas da seguinte maneira:

  • 15 questões de Linguagens;
  • 15 questões de Humanas;
  • 15 questões de Natureza;
  • 15 questões de Matemática;

Além das perguntas objetivas, no exame também é avaliado a habilidade de produção textual dissertativa argumentativa do candidato, com a redação.

Nessa edição, o tema foi: “Aspectos identitários decorrentes da dificuldade mencionada para a população e a cultura do estado sul-mato-grossense”.

No documento, as listas se dividem por curso e pela unidade em que está destinada a vaga. Todos os candidatos estão listados por ordem alfabética, o que significa que esta ainda não é a classificação final do vestibular.

Ao todo foram 7.203 candidatos inscritos, sem contar os treineiros, desse número 1.073 aparecem como ausentes, 10 candidatos foram eliminados, e 6.120 compareceram para realizar a avaliação.

Quanto às redações, apenas 2 atingiram a nota máxima, de 1.000 pontos, ambas prestaram o vestibular para Medicina na unidade de Santo Amaro, em Campo Grande. 

Entre os cursos ofertados e listados estão: Administração Pública, Agronomia, Ciências Biológicas, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Dança, Direito, Enfermagem, Engenharia Florestal, Engenharia Civil, Fonoaudiologia, Geografia, História, Letras, Matemática, Medicina, Pedagogia, Psicologia, Sistemas de Informação, Teatro, Terapia Ocupacional, Turismo e Zootecnia.

Além de Campo Grande com as duas unidades, da Moreninha e do Santo Amaro, outros municípios como Aquidauana, Bataguassu, Cassilândia, Coxim, Dourados, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã são os locais que dividem a distribuição dos cursos.

O resultado final do Vestibular UEMS 2026 está previsto para ser divulgado em 20 de janeiro de 2026, e as matrículas abertas no começo do próximo mês, em fevereiro, e início do ano letivo em 23 de fevereiro.

Resultado preliminar das notas do Vestibular da UEMS é divulgado

Confira o edital com as listas de nomes e notas aqui.

FRONTEIRA BRASIL/PARAGUAI

DOF apreende R$ 550 mil em canetas emagrecedoras e Iphones 17

Casal buscou o material em Pedro Juan Caballero e levaria para Campo Grande

07/01/2026 09h40

Canetas emagrecedoras e Iphones apreendidos pelo DOF

Canetas emagrecedoras e Iphones apreendidos pelo DOF DIVULGAÇÃO/DOF

Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam 50 Iphones 17, 2 Ipads e 20 caixas com canetas emagrecedoras, nesta terça-feira (6), na MS-164, em Ponta Porã, município localizado a 313 quilômetros de Campo Grande.

Os materiais apreendidos foram avaliados em R$ 550 mil. Mulher de 26 anos e homem de 56 anos foram presos em flagrante.

Conforme apurado pela reportagem, os policiais patrulhavam a rodovia, quando abordaram um casal que estava em um veículo Peugeot 207.

Eles vistoriaram o automóvel e flagraram as “canetinhas” e celulares. Interrogados pelos policiais, o casal afirmou que carregou o material em Pedro Juan Caballero (fronteira Brasil/Paraguai) e despacharia em Campo Grande.

O casal e o material apreendido foram levados para a Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã.

A ação ocorreu durante o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, que é uma parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

CONTRABANDO E DESCAMINHO

Contrabando e descaminho são crimes relacionados à importação e exportação de mercadorias. Contrabando é a importação ou exportação de mercadorias proibidas.

Descaminho é à importação ou exportação de mercadorias lícitas sem o pagamento dos tributos devidos. A principal diferença reside na natureza da mercadoria: no contrabando, a mercadoria é proibida; no descaminho, a mercadoria é legal, mas o tributo não é pago.

Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 70 ocorrências de contrabando e 59 de descaminho foram registradas, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Em relação ao contrabando, 2 ocorreram em janeiro, 8 em fevereiro, 4 em março, 2 em abril, 9 em maio, 9 em junho, 5 em julho, 8 em agosto, 4 em setembro, 13 em outubro, 5 em novembro e 1 em dezembro.

Em relação ao descaminho, 0 ocorreu em janeiro, 11 em fevereiro, 2 em março, 5 em abril, 5 em maio, 2 em junho, 5 em julho, 9 em agosto, 4 em setembro, 11 em outubro, 4 em novembro e 1 em dezembro.

