Prefeita marca reunião com professores em 15 de janeiro para negociar salário

oportunidade

São veículos apreendidos ou recolhidos que estão em boa conservação para circulação

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) está realizando até o dia 16 de janeiro, o leilão online de veículos apreendidos ou recolhidos em estado de conservação para a circulação.

São 57 motocicletas e 5 automóveis, disponíveis para serem leiloados para pessoas jurídicas ou físicas, na plataforma Leilões Online MS.

Entre as motocicletas, o modelo JTA Suzuki EN125 Yes - 2008 está com o valor inicial mais baixo disponível, de R$751,00.

Já entre os automóveis, o valor do lance mais baixo disponível é de R$ 3.244,00, em um GM Celta - 2002/2003.

Os veículos foram apreendidos em diferentes municípios, como Amambai, Caarapó, Itaporã e Rio Brilhante, portanto quem desejar realizar visitas deve consultar onde está localizado.

Os dias de visitação serão 11, 12 e 13 de janeiro das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30, nos endereços: Pátio Amambai, localizado na rodovia MS-156 (Amambai - Caarapó) KM 3, em frente ao parque de exposições. Na sede da Leilões Online MS - Pátio Agrarias - Av. Des. Leão Neto do Carmo, 917-b, Jardim Veraneio, 79037-100, Campo Grande, em frente a Uniderp Agrárias e pátio da Autotran - Rua Coronel

Ponciano de Mattos, 51B, 79839-060, Dourados.

Nesta terça-feira (3) o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) tornou público no Diário Oficial do Estado, o leilão online de veículos apreendidos ou recolhidos para sucata aproveitável, ao todo serão 35 lotes, contendo 100 motocicletas e 25 automóveis.

Os lances poderão ser realizados na plataforma Leilões Online MS, a partir das 9h00 do dia 5 de janeiro, com encerramento no dia 19 de janeiro às 14h00. O público alvo são pessoas jurídicas.

Originalmente as apreensões e recolhimentos ocorreram nos municípios de Amambai, Caarapó, Itaporã e Rio Brilhante.

Quem tiver interesse em realizar as visitas dos veículos presencialmente, poderá comparecer nos dias 16, 17 e 18 de janeiro nos endereços: no pátio Amambai – localizado na rodovia MS-156 (Amambai - Caarapó) KM 3, em frente ao parque de exposições e na sede da Leilões Online MS. Pátio Agrárias - Av. Des. Leão Neto do Carmo, 917-b, Jardim Veraneio, 79037-100, Campo Grande, em frente a Uniderp Agrárias. Horário: das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30.