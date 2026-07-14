Obras de revitalização da antiga Rodoviária de Campo Grande seguem em andamento. O prédio será transformado em um centro de serviços públicos municipais. - Foto: Marcelo Victor/Correio do Estado

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A transformação da antiga Rodoviária de Campo Grande em um centro de serviços públicos terá de esperar mais alguns meses para ser concluída.

A Prefeitura publicou nesta terça-feira (14), no Diário Oficial (Diogrande), o nono termo aditivo ao contrato da obra, prorrogando por mais 180 dias o prazo de execução dos serviços no Terminal Heitor Eduardo Laburu.

Com a alteração, a nova previsão de conclusão passou para 21 de dezembro de 2026. A medida representa mais um adiamento em uma das principais intervenções de requalificação urbana da região central da Capital.

O extrato informa que a prorrogação foi formalizada por meio do contrato firmado entre a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e a empresa NXS Engenharia Ltda., responsável pela execução dos trabalhos.

Segundo o documento, a ampliação do prazo foi baseada em justificativa técnica e na atualização do cronograma físico- financeiro da obra.

O novo aditivo estende a vigência da execução entre 25 de junho e 21 de dezembro de 2026, mantendo inalteradas as demais cláusulas contratuais.

Antigo terminal ganhará nova função

Diferentemente da função para a qual foi construído, o Terminal Heitor Eduardo Laburu não voltará a operar como rodoviária de passageiros. Após a conclusão da reforma, o espaço passará a abrigar um complexo de serviços públicos municipais.

O projeto prevê a instalação da nova sede da Fundação Social do Trabalho (Funsat), responsável pelos serviços de intermediação de mão de obra, qualificação profissional e emissão de documentos relacionados ao emprego, além de uma base operacional da Guarda Civil Metropolitana (GCM).

A proposta da Prefeitura é reaproveitar a estrutura do antigo terminal, que deixou de funcionar como rodoviária em 2010, quando entrou em operação o atual Terminal Rodoviário Antônio Mendes Canale, localizado na saída para São Paulo.

Readequação completa do espaço

A revitalização contempla uma ampla reestruturação do prédio para adequá-lo às novas atividades administrativas.

O projeto prevê a recuperação da cobertura, reforma das instalações elétricas e hidráulicas, adequações de acessibilidade, revitalização dos banheiros, recuperação estrutural, pintura, modernização dos ambientes internos e externos, além da adaptação dos espaços para receber os órgãos públicos que passarão a funcionar no local.

A expectativa da administração municipal é transformar o antigo terminal em um polo de atendimento à população, concentrando diferentes serviços públicos em um mesmo endereço e dando nova destinação a um dos imóveis mais conhecidos da região central da cidade.

Entrega deveria ter ocorrido em 2023

A ordem de serviço para o início da reforma foi assinada em 15 de junho de 2022, com a previsão de que o empreendimento fosse entregue em junho de 2023, durante as comemorações dos 124 anos de Campo Grande.

No entanto, o cronograma inicial não foi cumprido e, desde então, o contrato passou por sucessivas prorrogações.

Além do atraso no cronograma, a obra também registrou aumento nos custos desde o início da execução. O contrato já recebeu acréscimo de R$ 7.559.056,51, elevando o valor global de R$ 16.598.808,77, na assinatura do contrato, para R$ 24.157.865,28, um aumento de aproximadamente 45%.

Conforme dados da execução contratual obtidos anteriormente pela reportagem, a Prefeitura de Campo Grande já desembolsou cerca de R$ 12,4 milhões à empresa responsável pelos serviços

Com o nono termo aditivo publicado nesta terça-feira (14), a conclusão dos trabalhos foi novamente adiada e agora está prevista para 21 de dezembro de 2026, mais de três anos após a data inicialmente anunciada pela Prefeitura.

Obra acumula sucessivos aditivos

Apesar da importância do projeto, a obra vem sendo marcada por sucessivas prorrogações de prazo. A publicação desta terça-feira representa o nono termo aditivo ao contrato firmado em 2022, evidenciando que o cronograma inicial precisou ser revisto diversas vezes ao longo da execução.

Embora o extrato publicado no Diário Oficial não detalhe os motivos específicos que levaram à necessidade de mais uma ampliação do prazo, o documento informa que a decisão foi fundamentada em justificativa técnica elaborada pela equipe responsável pelo acompanhamento da obra e em atualização do cronograma físico-financeiro.

Expectativa pela entrega

Com a nova prorrogação, a entrega do complexo fica prevista para o fim de 2026.

Até lá, a Prefeitura deverá concluir as intervenções necessárias para adaptar o antigo terminal ao novo modelo de funcionamento.

Com isso, será encerrado o processo de revitalização que busca dar uma nova utilidade ao espaço, que por décadas foi um dos principais pontos de embarque e desembarque de passageiros em Mato Grosso do Sul.

A partir da conclusão das obras, o prédio deixará definitivamente a função de rodoviária e passará a abrigar exclusivamente serviços públicos municipais.