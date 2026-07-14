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Reforma da antiga Rodoviária de Campo Grande só será entregue em dezembro

Prefeitura amplia em mais seis meses o prazo da reforma que transformará o antigo terminal em um centro de serviços públicos com sede da Funsat e base da Guarda Civil Metropolitana

Welyson Lucas

14/07/2026 - 16h15
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A transformação da antiga Rodoviária de Campo Grande em um centro de serviços públicos terá de esperar mais alguns meses para ser concluída.

A Prefeitura publicou nesta terça-feira (14), no Diário Oficial (Diogrande), o nono termo aditivo ao contrato da obra, prorrogando por mais 180 dias o prazo de execução dos serviços no Terminal Heitor Eduardo Laburu.

Com a alteração, a nova previsão de conclusão passou para 21 de dezembro de 2026. A medida representa mais um adiamento em uma das principais intervenções de requalificação urbana da região central da Capital.

O extrato informa que a prorrogação foi formalizada por meio do contrato firmado entre a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e a empresa NXS Engenharia Ltda., responsável pela execução dos trabalhos.

Segundo o documento, a ampliação do prazo foi baseada em justificativa técnica e na atualização do cronograma físico- financeiro da obra. 

O novo aditivo estende a vigência da execução entre 25 de junho e 21 de dezembro de 2026, mantendo inalteradas as demais cláusulas contratuais. 

Antigo terminal ganhará nova função

Diferentemente da função para a qual foi construído, o Terminal Heitor Eduardo Laburu não voltará a operar como rodoviária de passageiros. Após a conclusão da reforma, o espaço passará a abrigar um complexo de serviços públicos municipais.

O projeto prevê a instalação da nova sede da Fundação Social do Trabalho (Funsat), responsável pelos serviços de intermediação de mão de obra, qualificação profissional e emissão de documentos relacionados ao emprego, além de uma base operacional da Guarda Civil Metropolitana (GCM).

A proposta da Prefeitura é reaproveitar a estrutura do antigo terminal, que deixou de funcionar como rodoviária em 2010, quando entrou em operação o atual Terminal Rodoviário Antônio Mendes Canale, localizado na saída para São Paulo.

Readequação completa do espaço

A revitalização contempla uma ampla reestruturação do prédio para adequá-lo às novas atividades administrativas.

O projeto prevê a recuperação da cobertura, reforma das instalações elétricas e hidráulicas, adequações de acessibilidade, revitalização dos banheiros, recuperação estrutural, pintura, modernização dos ambientes internos e externos, além da adaptação dos espaços para receber os órgãos públicos que passarão a funcionar no local.

A expectativa da administração municipal é transformar o antigo terminal em um polo de atendimento à população, concentrando diferentes serviços públicos em um mesmo endereço e dando nova destinação a um dos imóveis mais conhecidos da região central da cidade.

Entrega deveria ter ocorrido em 2023

A ordem de serviço para o início da reforma foi assinada em 15 de junho de 2022, com a previsão de que o empreendimento fosse entregue em junho de 2023, durante as comemorações dos 124 anos de Campo Grande.

No entanto, o cronograma inicial não foi cumprido e, desde então, o contrato passou por sucessivas prorrogações.

Além do atraso no cronograma, a obra também registrou aumento nos custos desde o início da execução. O contrato já recebeu acréscimo de R$ 7.559.056,51, elevando o valor global de R$ 16.598.808,77, na assinatura do contrato, para R$ 24.157.865,28, um aumento de aproximadamente 45%.

Conforme dados da execução contratual obtidos anteriormente pela reportagem, a Prefeitura de Campo Grande já desembolsou cerca de R$ 12,4 milhões à empresa responsável pelos serviços

Com o nono termo aditivo publicado nesta terça-feira (14), a conclusão dos trabalhos foi novamente adiada e agora está prevista para 21 de dezembro de 2026, mais de três anos após a data inicialmente anunciada pela Prefeitura.

Obra acumula sucessivos aditivos

Apesar da importância do projeto, a obra vem sendo marcada por sucessivas prorrogações de prazo. A publicação desta terça-feira representa o nono termo aditivo ao contrato firmado em 2022, evidenciando que o cronograma inicial precisou ser revisto diversas vezes ao longo da execução.

Embora o extrato publicado no Diário Oficial não detalhe os motivos específicos que levaram à necessidade de mais uma ampliação do prazo, o documento informa que a decisão foi fundamentada em justificativa técnica elaborada pela equipe responsável pelo acompanhamento da obra e em atualização do cronograma físico-financeiro. 

Expectativa pela entrega

Com a nova prorrogação, a entrega do complexo fica prevista para o fim de 2026.

Até lá, a Prefeitura deverá concluir as intervenções necessárias para adaptar o antigo terminal ao novo modelo de funcionamento.

Com isso, será encerrado o processo de revitalização que busca dar uma nova utilidade ao espaço, que por décadas foi um dos principais pontos de embarque e desembarque de passageiros em Mato Grosso do Sul.

A partir da conclusão das obras, o prédio deixará definitivamente a função de rodoviária e passará a abrigar exclusivamente serviços públicos municipais.

Execução

Dois jovens são encontrados mortos em área rural de Campo Grande

Vítimas apresentavam ferimentos provocados por disparos de arma de fogo; Polícia Civil investiga possível relação do crime com disputa entre facções criminosas.

14/07/2026 17h39

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quipes da Polícia Civil e da Polícia Científica realizaram perícia no local onde os corpos de dois jovens foram encontrados em uma estrada vicinal na zona rural de Campo Grande.

quipes da Polícia Civil e da Polícia Científica realizaram perícia no local onde os corpos de dois jovens foram encontrados em uma estrada vicinal na zona rural de Campo Grande. Foto: Divulgação.

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A Polícia Civil investiga a execução de dois jovens encontrados mortos na tarde desta terça-feira (14) em uma área rural de Campo Grande e trabalha, inicialmente, com a hipótese de que o crime esteja relacionado à disputa entre organizações criminosas.

As vítimas foram identificadas como Lucas Lima de Oliveira, de 24 anos, e Tiago Salles Pereira.

Os corpos estavam em uma estrada vicinal nas proximidades do Assentamento Estrela, em uma região localizada entre a BR-262 e a MS-040, na saída para Três Lagoas, a cerca de 25 quilômetros da área urbana da Capital.

As primeiras informações levantadas pelas equipes de investigação apontam que ambos seriam integrantes de uma mesma facção criminosa e teriam sido mortos por integrantes de um grupo rival.

Apesar dessa linha investigativa ganhar força, a Polícia Civil ressalta que a motivação do crime e a autoria ainda dependem do avanço das investigações.

 Perícia aponta execução no local

Os trabalhos realizados pela Polícia Científica indicam que os dois jovens foram assassinados exatamente onde os corpos foram encontrados. Vestígios de sangue, marcas na vegetação e a posição das vítimas reforçam a hipótese de que não houve transporte dos cadáveres após os homicídios.

Conforme apurardo, um dos jovens ainda tentou fugir dos atiradores, mas acabou alcançado e morto antes de conseguir escapar. A dinâmica observada pelos peritos afastou, ao menos neste primeiro momento, a possibilidade de que a área rural tenha servido apenas como ponto de desova.

A estimativa inicial é de que as execuções tenham ocorrido entre cinco e seis horas antes da chegada das equipes policiais.

Marcas dos disparos

Segundo informações repassadas pelas autoridades, Lucas Lima de Oliveira apresentava um ferimento provocado por disparo de arma de fogo na cabeça.

Já Tiago Salles Pereira foi encontrado com múltiplas perfurações, sendo três tiros na região do tórax, um na cabeça e outro no braço. Os corpos estavam separados por aproximadamente dez metros, próximos a uma cerca às margens da estrada de terra.

Local isolado pode ter sido escolhido pelos criminosos

Outro aspecto analisado pelos investigadores é o local onde o crime ocorreu. A estrada vicinal fica distante de residências e possui baixo fluxo de veículos e pedestres, características que podem ter sido determinantes para a escolha da área pelos autores, dificultando testemunhas e retardando o acionamento das forças de segurança.

A descoberta dos corpos mobilizou uma força-tarefa das polícias Militar, Civil e Científica na tarde desta terça-feira (14). Após o acionamento feito por pessoas que passavam pela estrada vicinal, a área foi isolada para preservação da cena do crime e realização dos primeiros trabalhos periciais.

Após a conclusão dos trabalhos, os corpos foram removidos por uma funerária e encaminhados ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol), onde passarão por exames necroscópicos.

Investigação

Enquanto a perícia era realizada, policiais da 4ª Delegacia de Polícia Civil e do Grupo de Operações Especiais (GOI) iniciaram diligências para tentar identificar os autores da execução.

Concluído o registro inicial da ocorrência, o caso será encaminhado à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que ficará responsável pela continuidade das investigações.

Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso ou identificado oficialmente, e a Polícia Civil seguia apurando a dinâmica do duplo homicídio e a possível relação das vítimas com organizações criminosas.

Prorrogou

Prefeitura de Campo Grande prorroga contrato para evitar paralisação da frota

Município prorrogou por até seis meses o contrato que gerencia o abastecimento dos veículos oficiais após reconhecer risco concreto de descontinuidade operacional enquanto a nova licitação não é concluída.

14/07/2026 17h02

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Veículos da frota da Prefeitura de Campo Grande utilizam sistema de abastecimento cujo contrato foi prorrogado por até seis meses para evitar a interrupção do serviço.

Veículos da frota da Prefeitura de Campo Grande utilizam sistema de abastecimento cujo contrato foi prorrogado por até seis meses para evitar a interrupção do serviço. Foto: Divulgação

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A Prefeitura de Campo Grande reconheceu oficialmente o risco de interrupção de um serviço considerado essencial e decidiu prorrogar, em caráter "transitório, excepcional e condicionado", contratos responsáveis pelo gerenciamento e controle do abastecimento da frota municipal.

A medida, publicada na edição desta terça-feira (14) do Diogrande, busca evitar que veículos utilizados por diversas secretarias deixem de operar enquanto a administração ainda não conclui um novo processo de contratação. 

Os atos administrativos envolvem contratos firmados com a empresa S.H. Informática Ltda., responsável pela gestão e intermediação do abastecimento dos veículos oficiais.

Segundo o texto publicado no Diário Oficial, a prorrogação ocorrerá por até seis meses, ou até que um novo contrato seja assinado e entre em vigor. A justificativa utilizada pela Prefeitura chama atenção por admitir, de forma expressa, a existência de um "risco concreto de descontinuidade operacional". 

Na prática, o sistema contratado é responsável por controlar e gerenciar o abastecimento da frota utilizada por órgãos municipais, permitindo o monitoramento do consumo de combustíveis, autorização de abastecimentos, fiscalização de gastos e geração de relatórios de controle.

Caso esse serviço fosse interrompido sem uma alternativa pronta para substituí-lo, setores estratégicos da administração poderiam enfrentar dificuldades para manter suas atividades diárias, especialmente aqueles que dependem da circulação permanente de veículos oficiais.

Embora os extratos publicados não detalhem quantos veículos são atendidos pelo sistema, a estrutura da Prefeitura abrange centenas de automóveis, caminhões, máquinas e utilitários distribuídos entre secretarias como Saúde (Sesau), Infraestrutura (Sisep), Governo (Segov), Guarda Civil Metropolitana, Assistência Social, Educação e demais órgãos da administração direta e indireta.

Medida tem caráter excepcional

O documento deixa claro que a renovação não representa uma extensão comum do contrato.

Ao longo do texto, a administração utiliza diversas expressões incomuns em atos administrativos, classificando a prorrogação como "excepcional", "transitória", "precária" e "condicionada", ressaltando que a medida foi adotada exclusivamente para preservar a continuidade dos serviços públicos até a conclusão da nova contratação. 

Outro ponto destacado é que a Prefeitura manteve integralmente as condições econômicas já previstas no contrato original.

O ato também estabelece que não haverá reajuste de preços, revisão contratual, recomposição do equilíbrio econômico-financeiro nem efeitos retroativos decorrentes da renovação. 

Teto baseado na ANP

Durante a vigência da prorrogação, o Município autorizou que o preço máximo divulgado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) para Campo Grande seja utilizado apenas como teto operacional para controle do abastecimento.

Segundo o extrato, essa referência não altera a estrutura contratual nem modifica os critérios de remuneração da empresa, servindo apenas como mecanismo temporário para garantir a continuidade da execução do serviço enquanto o novo processo administrativo não é concluído. 

Contratos vencem antes da nova licitação

Os extratos indicam que a Prefeitura optou por manter os contratos ativos justamente porque o novo procedimento de contratação ainda não foi finalizado.

No caso da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), a prorrogação vale entre 8 de julho de 2026 e 7 de janeiro de 2027.

Já para a Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais (Segov) e a Secretaria Executiva da Mulher (Semu), a renovação vai de 13 de julho de 2026 a 12 de janeiro de 2027, podendo ser encerrada antes caso o novo contrato seja formalizado e passe a produzir efeitos. 

Prefeitura é questionada sobre a prorrogação do contrato

A equipe de reportagem do Correio do Estado procurou a Prefeitura de Campo Grande para obter mais detalhes sobre a prorrogação excepcional do contrato.

Entre os questionamentos encaminhados estão o estágio da nova licitação, a previsão para contratação da empresa que substituirá a atual prestadora do serviço e os motivos que levaram ao reconhecimento do "risco concreto de descontinuidade operacional".

A reportagem também solicitou informações sobre o valor estimado do futuro contrato, a quantidade de veículos atendidos pelo sistema de abastecimento, as secretarias contempladas e os impactos que uma eventual interrupção do serviço poderia causar à administração municipal.

Até o fechamento desta edição, a Prefeitura não havia se manifestado.

O jornal  também questionou se existe um plano de contingência para garantir o abastecimento da frota e solicitou informações sobre os valores pagos à empresa S.H. Informática Ltda. desde 2022.

Até a publicação desta matéria, a Prefeitura não havia encaminhado resposta aos questionamentos.

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