Quente demais!

Corumbá, registrou 43,3ºC, sendo a segunda cidade mais quente de MS

Onda de calor intenso no país mexe com a economia Gerson Oliveira/Correio do Estado

Porto Murtinho, registrou na tarde de hoje (16), 43,4ºC com sensação térmica de 51ºC. Conforme dados do meteorologista da Uniderp, Natálio Abrahão, a umidade do ar no município de fronteira com o Paraguai foi a mais baixa do Estado, com 17%.

A segunda cidade mais quente de Mato Grosso do Sul, foi Corumbá. A “Cidade Branca”, registrou às 14h, a temperatura de 43,3ºC, com sensação térmica de 51ºC. A umidade do ar foi de 20%, colocando também o município em estado de atenção.

Outras duas cidades do Estado, que registraram temperaturas acima dos 41ºC, foram: Aquidauana 41,3ºC, com sensação térmica 48ºC; e Nhumirim 41,2ºC, com sensação de 49ºC.



Tendência meteorologia nos próximos dias

Conforme dados disponíveis do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), até o dia 21 deste mês, são esperados 100 mm de chuva com destaque para as regiões centro-sul e leste do estado.

Como vai ficar o clima para amanhã?

A previsão para amanhã indica tempo estável, com predomínio de sol e variação de nebulosidade devido a atuação da alta pressão atmosférica. Porém, não se descartam

pancadas de chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento

e eventual queda de granizo

Segundo informações da Cemtec, as instabilidades ocorrem devido ao intenso fluxo

de calor e umidade, aliado ao aquecimento diurno, com destaque nas regiões centro-sul e sudoeste do estado.

Ainda para amanhã, são esperadas altas temperaturas, com valores que podem atingir até os 44°C

Além das altíssimas temperaturas, a umidade relativa do ar estará muito baixa, com valores entre 10/30%.

Recomenda-se beber bastante água e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes e secas do dia. Estão previstas temperaturas mínimas entre 23/27°C e máximas que podem atingir os 41°C nas regiões sul e leste do estado. Para as regiões pantaneira e sudoeste mínimas entre 27/31°C e máximas entre 43/45°C. Para as regiões norte e bolsão, temperaturas mínimas entre 23/ 28°C e máximas de até 39/42°C.

Em Campo Grande, a temperatura mínima prevista oscila por volta dos 27/29°C e máximas entre 37/40°C. Nestes dias, os ventos atuam do quadrante norte, contribuindo para elevar a sensação de calor. Os ventos atingem valores entre 40/60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de ventos até 60 km/h



