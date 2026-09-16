Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Após Temporal

Prefeitura estima gastar R$ 40 milhões com estragos deixados por vendaval

Adriane Lopes se reuniu ontem com o ministro das Relações Institucionais, que reconheceu a situação de emergência

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

16/09/2026 - 08h10
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Campo Grande teve um prejuízo estimado em R$ 40 milhões com as chuvas e os fortes ventos que atingiram a cidade na semana passada. Por conta disso, no fim de semana, a prefeita Adriane Lopes (PP) decretou situação de emergência, que foi reconhecida pelo governo federal e deve ser publicada hoje no Diário Oficial da União, segundo informações da chefe do Executivo municipal ao Correio do Estado.

Adriane Lopes viajou a Brasília (DF) para pedir celeridade na apreciação do pedido e foi prontamente atendida pelo ministro das Relações Institucionais, José Guimarães. A reunião foi intermediada pelo deputado federal e candidato ao Senado, Vander Loubet (PT).

Também participaram do encontro os vereadores Beto Avelar (PP), líder da gestão municipal na Câmara Municipal de Campo Grande, e Landmark Rios (PT).

“Nosso pedido foi prontamente atendido. Conseguimos o reconhecimento de emergência e vamos trabalhar com a recuperação dos estragos causados pelo temporal”, afirmou a prefeita.

A estimativa inicial de Adriane Lopes é de que os prejuízos do vendaval cheguem a, pelo menos, R$ 40 milhões, número que pode subir à medida que a atuação da Defesa Civil e de outros órgãos municipais avançarem.

“Tivemos muitos estragos: 37 escolas destelhadas, dezenas de famílias desabrigadas, a UPA do Bairro Universitário e a Esplanada Ferroviária também foram destelhadas”, enumera Adriane Lopes.

Segundo ela, agora haverá um trabalho conjunto da Defesa Civil Nacional com o órgão homólogo do município. “Assim, conseguiremos dar uma resposta mais rápida e conseguir ajuda humanitária”, explica.

Na prática, o reconhecimento do decreto de emergência possibilita que o município faça a contratação emergencial de serviços e obras relacionadas ao evento que motivou a solicitação, no caso, o vendaval de quinta-feira, que registrou ventos de quase 90 km/h e deixou um rastro de destruição pela cidade.

O decreto também facilita o acesso do município a recursos federais destinados exclusivamente a mitigar os danos do vendaval.

Prefeita Adriane Lopes se reuniu ontem com o ministro das Relações Institucionais, José GuimarãesPrefeita Adriane Lopes se reuniu ontem com o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães - Foto: Divulgação

Os efeitos do vendaval foram sentidos pela população de Campo Grande durante todo o fim de semana. Na manhã de segunda-feira, 36 horas após o temporal, ainda havia moradores sem energia elétrica, por exemplo.

ÁRVORES CAÍDAS

Segundo um levantamento feito pela Prefeitura e divulgado segunda-feira, a Capital registrou 450 ocorrências, sendo 423 envolvendo quedas de árvores e galhos. Na segunda-feira, 35 equipes continuavam mobilizadas em todas as regiões da cidade para fazer os reparos.

Conforme o Executivo Municipal, a região central concentrou o maior volume de chamados, com mais de 120 registros.

“Desde quinta-feira, nossas equipes estão nas ruas trabalhando de forma ininterrupta para minimizar os impactos causados pelas chuvas. Foram centenas de árvores caídas, e nossa prioridade, desde o primeiro momento, foi desobstruir as vias, garantir a segurança da população e restabelecer a normalidade na cidade”, disse a prefeita.

Para contar e reparar os danos, uma força-tarefa foi montada na semana passada, com equipes focadas em corte de árvores, recolhimento de entulhos e desobstrução de bueiros, além da atuação da Defesa Civil.

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) também atua com desvios de rota, auxílio aos condutores e reparo de 213 semáforos. Sete grupos atuam no conserto dos equipamentos semafóricos, além do efetivo da Guarda Civil Metropolitana na ordenação do fluxo de veículos.

No âmbito operacional, foram concluídas 118 ações emergenciais pela Agência Municipal de Habitação (Emha).

A força-tarefa também inclui a área de assistência, com todos os 26 Centros de Referência de Assistência Social (Cras) abertos para acolhimento da população.

A ação conta com o apoio do governo do Estado, por meio do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil Estadual e da Secretaria de Obras, além das concessionárias Energisa e Águas Guariroba.

* Saiba 

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), de quinta-feira até segunda-feira, o acumulado de chuvas ultrapassou os 102 milímetros, quase 40% acima da média histórica para setembro.

EMERGÊNCIA

Estado reconhece emergência em Campo Grande por 180 dias após temporal

Decreto publicado nesta quarta-feira permite mobilização de órgãos estaduais e contratações sem licitação

16/09/2026 09h45

Compartilhar
Vendaval que atingiu Campo Grande na noite do dia 10 provocou destelhamentos, quedas de árvores e danos à infraestrutura

Vendaval que atingiu Campo Grande na noite do dia 10 provocou destelhamentos, quedas de árvores e danos à infraestrutura Paulo Ribas

Continue Lendo...

Cinco dias depois de a Prefeitura de Campo Grande decretar situação de emergência por causa dos estragos deixados pelo vendaval que atingiu a cidade, o Governo de Mato Grosso do Sul reconheceu a medida e autorizou uma série de ações excepcionais para auxiliar na recuperação da Capital.

O decreto assinado pelo governador Eduardo Riedel e publicado nesta quarta-feira (16), reconhece a situação de emergência pelo prazo de 180 dias nas áreas comprovadamente atingidas pelo temporal da noite de quinta-feira (10).

Na prática, a medida permite mobilizar órgãos estaduais para atuar na resposta ao desastre e na reconstrução das áreas atingidas, além de autorizar contratações emergenciais sem licitação, convocação de voluntários e campanhas de arrecadação para assistência às famílias afetadas.

A publicação ocorre no mesmo dia em que o governo federal também oficializou o reconhecimento da situação de emergência em Campo Grande, anunciado pela prefeita Adriane Lopes (PP) na terça-feira (15), depois de uma agenda em Brasília.

O prejuízo provocado pelo temporal é estimado inicialmente em pelo menos R$ 40 milhões, segundo a prefeita, mas o valor ainda pode aumentar à medida que avançam os levantamentos dos danos.

Entre os estragos contabilizados estão 37 escolas destelhadas, além da UPA do Bairro Universitário e da Esplanada Ferroviária. Dezenas de famílias também foram atingidas, enquanto quedas de árvores e danos à rede elétrica deixaram moradores sem energia durante o fim de semana.

No documento, o governo estadual considera que o temporal provocou “expressivos danos materiais, ambientais, econômicos e sociais”, com impactos em imóveis públicos e particulares, infraestrutura urbana e vias públicas.

Com o reconhecimento, todos os órgãos estaduais poderão ser mobilizados para atuar sob coordenação da Defesa Civil estadual nas ações de resposta ao desastre, reabilitação dos locais atingidos e reconstrução.

O decreto também permite a convocação de voluntários para reforçar o atendimento e autoriza campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade para auxiliar a população atingida.

Dispensa de licitação

Entre as medidas previstas no decreto está a possibilidade de contratação emergencial sem licitação para atender situações diretamente relacionadas ao desastre.

A dispensa poderá ocorrer quando houver urgência e risco de prejuízo ou comprometimento da continuidade dos serviços públicos, da segurança de pessoas, obras, equipamentos e outros bens públicos ou particulares.

Isso não significa, porém, uma autorização genérica para contratar sem licitação. O próprio decreto restringe a medida aos bens necessários ao atendimento da emergência e às parcelas de obras e serviços relacionadas à situação emergencial.

As obras e os serviços contratados nessa modalidade deverão ser concluídos em até um ano, contado da ocorrência da emergência, e os contratos não poderão ser prorrogados nos termos previstos pelo decreto.

O texto ainda prevê medidas para situações em que exista risco iminente à população.

Nesses casos, autoridades administrativas e agentes da Defesa Civil diretamente responsáveis pelas ações de resposta poderão entrar em imóveis para prestar socorro ou determinar a evacuação imediata dos ocupantes.

Também fica autorizado o uso de propriedade particular em caso de iminente perigo público. Se houver dano ao patrimônio utilizado durante a operação, o proprietário terá direito a indenização posterior.

O decreto estabelece ainda que agentes da Defesa Civil ou autoridades administrativas poderão ser responsabilizados caso se omitam de obrigações relacionadas à segurança da população.

o governo federal também formalizou nesta quarta-feira o reconhecimento da situação de emergência.

A Portaria nº 3.065, de 15 de setembro de 2026, foi publicada no Diário Oficial da União e assinada pelo secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff Barreiros.

A publicação identifica Campo Grande, enquadra o desastre como vendaval, registra o Decreto Municipal nº 16.735 e informa que o pedido tramita sob o processo federal.

Município

O reconhecimento federal havia sido antecipado por Adriane Lopes na terça-feira, após reunião em Brasília para pedir celeridade na análise do pedido.

A agenda teve a participação do ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, e foi intermediada pelo deputado federal Vander Loubet (PT). Também participaram do encontro vereadores da Capital e representantes políticos de Mato Grosso do Sul.

“Nosso pedido foi prontamente atendido. Conseguimos o reconhecimento de emergência e vamos trabalhar com a recuperação dos estragos causados pelo temporal”, afirmou Adriane após a reunião.

A expectativa da administração municipal é de que o reconhecimento federal facilite a busca por ajuda humanitária e recursos destinados à recuperação dos danos.

 

Old School

Traficantes em Campo Grande ostentavam relógios de até R$ 100 mil

Ação determinou o bloqueio de bens e valores avaliados em R$ 75 milhões, além de cumprir 14 mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva

16/09/2026 09h15

Compartilhar
Relógios de luxo da marca Rolex foram apreendidos durante a Operação Old School

Relógios de luxo da marca Rolex foram apreendidos durante a Operação Old School Divulgação: Polícia Federal

Continue Lendo...

Em Campo Grande, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso do Sul (FICCO/MS) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (16), a Operação Old School. Ao todo, são cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva. 

A investigação apura a atuação de um grupo criminoso dedicado ao tráfico de drogas e lavagem de capitais. Além dos mandados, também foi determinado o sequestro de bens e valores dos investigados, no montante de R$ 75 milhões.

Durante a investigação, foram apreendidos mais de 250 kg de cocaína e 60 kg de haxixe. As imagens divulgadas pela Polícia Federal mostram também espingardas, revólver, uma grande quantidade de dinheiro, inclusive escondido em uma bota, munições, correntes de ouro e relógios de luxo da marca Rolex, modelo Submariner Date, avaliados em torno de R$ 75 mil (seminovo) e R$ 100 mil.

A FICCO/MS é composta pela Polícia Federal, pela Polícia Militar, pela Polícia Penal Estadual, pela Polícia Civil, pela Polícia Penal Federal, pela Secretaria Nacional de Políticas Penais e pela Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande.

Força Integrada IV

A Operação Força Integrada IV é uma ação nacional realizada simultaneamente em 24 estados da Federação, na manhã desta quarta-feira (16). As decisões judiciais determinaram bloqueios, sequestros e restrições patrimoniais superiores a R$ 508 milhões, incluindo imóveis, veículos, ativos financeiros e outros bens vinculados a organizações criminosas investigadas.

As forças de segurança miram alvos envolvidos no tráfico de drogas e armas, lavagem de dinheiro, formação de organizações criminosas violentas e a outros delitos do crime organizado.

São cumpridos 173 mandados de busca e apreensão e 106 de prisões, além de medidas cautelares patrimoniais e investigativas.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Depois da Lotofácil, bolão de MS mira R$ 1 milhão em jogos na Mega da Virada
Aposta Milionária

/ 18 horas

Depois da Lotofácil, bolão de MS mira R$ 1 milhão em jogos na Mega da Virada

2

Resultado da Lotofácil da Independência de hoje, concurso 3780, terça-feira (15/09)
LOTERIA

/ 14 horas

Resultado da Lotofácil da Independência de hoje, concurso 3780, terça-feira (15/09)

3

Bolão de MS junta R$ 75 mil para tentar a sorte na Lotofácil da Independência
Vai que dá sorte

/ 1 dia

Bolão de MS junta R$ 75 mil para tentar a sorte na Lotofácil da Independência

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 7118, terça-feira (15/09)
LOTERIA

/ 14 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7118, terça-feira (15/09)

5

Arauco recebe as primeiras 108 máquinas para colher florestas
PROJETO SUCURIÚ

/ 21 horas

Arauco recebe as primeiras 108 máquinas para colher florestas

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Toda empresa precisa pensar como uma marca presente em vários canais
arthur maximiliano

/ 10 horas

Toda empresa precisa pensar como uma marca presente em vários canais
Recuperação judicial: quando é hora de pedir?
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Recuperação judicial: quando é hora de pedir?
Toda empresa precisa pensar como uma marca presente em vários canais
Exclusivo para Assinantes

/ 08/09/2026

Toda empresa precisa pensar como uma marca presente em vários canais
Profissional de Educação Física: Planejamento previdenciário é importante para a aposentadoria
direito previdenciário

/ 04/09/2026

Profissional de Educação Física: Planejamento previdenciário é importante para a aposentadoria