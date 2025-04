Prefeitura reforça alerta de chuvas após rastro de estragos por Campo Grande

TEMPO

Depois de uma nmadrugada com chuvas intensas em todo o Mato Grosso do Sul, o Instituto Nacional de Meteorologia - (Inmet), emitiu na manhã deste sábado (19) um alerta de perigo para temporais e ventos fortes em Campo Grande e em diversas cidades do interior de Mato Grosso do Sul.

O aviso é válido até o fim do dia e indica riscos associados a fenômenos severos, como cortes de energia, alagamentos, quedas de galhos e descargas elétricas. O alerta laranja prevê chuvas entre 30 e 60 mm/h e ventos de até 100 km/h, o que exige atenção redobrada por parte da população.

Entre os municípios incluídos no aviso estão: Campo Grande, Sonora, Costa Rica, Rio Verde de Mato Grosso, Cassilândia, Coxim, Aparecida do Taboado, Paranaíba, Chapadão do Sul, Água Clara, Bataguassu, Ribas do Rio Pardo, Brasilândia, São Gabriel do Oeste, Terenos, Camapuã e Três Lagoas.

A Defesa Civil alerta para a adoção de alguns cuidados durante as chuvas, entre eles:

Evitar se abrigar sob árvores ou estruturas metálicas durante as tempestades;

Não estacionar veículos próximos a torres de energia ou outdoors;

Desligar aparelhos eletrônicos da tomada em caso de ventos ou raios;

Proteger documentos e objetos importantes em locais seguros, principalmente onde há risco de enxurradas.

As equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros estão em alerta. Em caso de emergência, os contatos são 199 (Defesa Civil) e 193 (Bombeiros).