Prefeitura renova contrato com São Julião, mas mantém 26 cirurgias por mês

EXPANSÃO

Dourados, Bataguassu, Inocência e Ribas do Rio Pardo também fazem parte do cronograma de expansão

O Plano de expansão de Gás Natural vai começar a ser executado por Sidrolândia. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (3) em reunião do presidente da MSGÁS, Rui Pires do Santos, com a prefeita do município, Vanda Cristina Camilo para reforçar as metas de interiorização do plano em Mato Grosso do Sul.

A reunião contou também com a presença do diretor técnico e comercial, Fabrício Marti que apresentou detalhes do projeto de expansão, que já passou pela fase de consulta pública e agora aguarda os trâmites regulatórios para licitação e operacionalização da nova matriz energética em Sidrolândia.

De acordo com a MSGÁS, a previsão é de que o município seja abastecido por Gás Natural Comprimido (GNC) e Gás Natural Veicular (GNV) por meio de transporte rodoviário até 2024. Além de Sidrolândia, o cronograma prevê a expansão do plano em Dourados, Bataguassu, Inocência e Ribas do Rio Pardo.

"Estamos avançando nesse processo, alinhado à política energética do Governo do Estado, que busca o aumento da eficiência energética e a maior utilização de fontes de energia como o gás natural, limpa, segura e competitiva para as necessidades de crescimento econômico", destacou o diretor-presidente da MSGÁS.

A prefeita de Sidrolândia, Vanda Camilo, pretende promover discussão entre os empresários da agroindústria sobre os benefícios do Gás Natural, do ponto de vista ambiental e no aspecto econômico, pois significa menor custo na cadeia energética.

De acordo com Fabricio Marti, a MSGÁS vai apresentar à Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agems) protocolo que prevê, dentro dos investimentos da companhia, a permissão da distribuição, através desse modal via Gás Natural Comprimido. Em Sidrolândia espera-se a adesão de empresas à transição energética.

Reunião para reforçar as metas de interiorização do plano. Reunião para reforçar as metas de interiorização do plano.

De acordo com Rui Pires dos Santos, ainda há etapas a cumprir, no entanto a MSGÁS está determinada a obedecer os prazos para acelerar a interiorização e conta com parceiros como o secretário da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck. .

"Estamos aqui em Sidrolândia reafirmando um compromisso da empresa de trazer o Gás Natural e assim contribuir para o esforço de garantir uma fonte de energia segura e capaz de atender à demanda da indústria e outros segmentos. Temos vários parceiros nesse objetivo, como o nosso secretário da Semadesc, Jaime Verruck, e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Gerson Claro", disse.

A princípio

Em Sidrolândia, o Gás Natural vai atender primeiro as indústrias e o setor veicular. O combustível será carregado na estação de compressão em Campo Grande e levado em caminhões tanques.

Será estocado e distribuído por meio de uma rede de tubos de polietileno. Após esse processo, a Companhia poderá optar pela canalização em aço para atender futura demanda dos setores comercial e residencial.

Entusiasmada, a prefeita Vanda Camilo agradeceu o empenho da MSGÁS e a atuação conjunta de agentes políticos, gestores públicos e a iniciativa privada para a expansão do uso do gás natural. "Estamos muito confiantes nesta nova matriz energética para o nosso município", destacou a prefeita.

Gás natural

O Gás Natural é um combustível fóssil, encontrado em reservatórios subterrâneos na forma gasosa, tanto em terra quanto no mar, podendo estar associado a um reservatório de petróleo ou não. Sua formação resulta do acúmulo de energia solar sobre matérias orgânicas soterradas devido ao processo de acomodação da crosta terrestre.

O produto, encontrado na natureza, é uma mistura variada de hidrocarbonetos gasosos cujo componente preponderante é sempre o Metano. O Gás Natural não associado apresenta os maiores teores de Metano enquanto associado apresenta proporções mais significativas de Etano, Propano, Butano e hidrocarbonetos mais pesados.

Geralmente apresenta baixos teores de contaminantes como o nitrogênio, dióxido de carbono, água e compostos de enxofre. O Gás Natural permanece no estado gasoso, sob pressão atmosférica e temperatura ambiente.

Assine o Correio do Estado