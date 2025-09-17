Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

DIOGRANDE

Prefeitura renova por mais 48 meses contrato multimilionário para manutenção de semáforos

O contrato de mais de R$23 milhões deveria ser renovado a cada doze meses, mas como divulgado no Diogrande, a empresa garante um repasse de mais de R$92 milhões até 2029.

Karina Varjão

Karina Varjão

17/09/2025 - 15h30
A Prefeitura de Campo Grande por meio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (AGETRAN) renovou por mais 48 meses a contratação do Consórcio CAM II para os serviços de manutenção da sinalização semafórica, horizontal, vertical e dispositivos auxiliares com fornecimento de materiais, equipamentos, software de controle de tráfego com suporte técnico e fornecimento de equipamentos para ampliação do Centro de Controle Integrado de Mobilidade Urbana (CCIMU). 

O Consórcio é composto pelas empresas Arc Comércio Construção e Administração de Serviços LTDA e Meng Engenharia Comércio e Indústria LTDA, que assumiu a prestação de serviços no dia 9 de setembro de 2024, quando venceu a licitação pelo valor de contratação em R$23.200.359,81. 

Inicialmente, o contrato foi firmado pela Prefeitura e a empresa Consórcio CAM em 2018, chegando a custar R$51,8 milhões por ano aos cofres públicos quando foi renovado em 2023, sofrendo um reajuste de 63,01% em 5 anos. 

Agora, conforme divulgado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) desta quarta-feira (17), a Agetran renova o contrato milionário com a empresa Arc Comércio Construção e Administração de Serviços LTDA por mais 48 meses, valendo a contratação da mesma até 30 de setembro de 2029, podendo custar aos cofres públicos R$92.801.439,20 até o fim do período de contratação, caso não seja renovado novamente. 

O que chama a atenção é o grande período de contratação da empresa, visto que a renovação contratual deveria ocorrer em um período de um ano (12 meses), como foram renovados os contratos com a empresa anterior desde 2018. 

A Agetran foi procurada pela reportagem para esclarecer os motivos que levaram a contratação da empresa pelo longo período sem justificativa, mas até o fechamento da matéria não havia retornado. O espaço segue em aberto. 

Abre e fecha

Durante os cinco anos em que ficou responsável pela manutenção semafórica da Capital, o Consórcio CAM teve o contrato acrescido em 63,01%. Assim, após denúncias contra esse contrato, houve uma verdadeira "novela de abre e fecha" de uma nova licitação, entre suspensões e reaberturas do processo, reaberto por definitivo no dia 6 de setembro de 2024. 

Nessa "novela", menos de 30 dias após troca no comando da Agetran - de Janine Bruno (que chefiou a pasta por sete anos) pelo ex-dono de autoescola, Paulo Silva -, houve suspensão da licitação de valores que chegavam a R$24 milhões. 

Suspensa para "análise de pedido de impugnação", a licitação milionária foi retomada em menos de quarenta e oito horas nessa ocasião, em 16 de maio; para nova suspensão no dia 23 daquele mês em obediência ao Despacho DSP G.MCM 14968/2024", do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. 

A outra retomada anunciada em 27 de agosto, sendo que, nesse meio tempo houve o período de análises do catálogo e amostras até a continuidade publicada na semana passada, em 05 de setembro e termo de homologação assinado pela atual prefeita, Adriane Lopes, datado de 09 de setembro, quando a empresa Arc assumiu. 

Demissão

A renovação foi assinada pelo atual diretor da Agetran, Paulo da Silva, e pelo representante do Consórcio CAM II, Gilberto Andrade Farias. 

Vale lembrar que, em maio deste ano, em meio à CPI do Transporte Público, a vereadora Luiza Ribeiro pediu a demissão do diretor da Agetran por prevaricação e improbidade administrativa, após Paulo ter afirmado em depoimento que a Agência não emite multa de superlotação dos ônibus. 

Com isso, Luiza afirmou que o diretor foi omisso nas autuações do Consórcio quando o mesmo alegou não haver amparo legal para realizar esse tipo de autuação e que a prerrogativa não está prevista no contrato firmado em 2012. No entanto, ele admitiu que a mesma multa é aplicada em carros de passeio. 

"Não é possível que a gente fique aqui, como legisladores, tolerando um diretor-presidente da Agetran chegar aqui e dizer 'não, eu não fiscalizei porque eu não quis fiscalizar. Quando é particular, eu fiscalizo. Quando é do consórcio, eu não fiscalizo.' Quer dizer, evidentemente, praticando atos ilegais que precisam ser corrigidos rapidamente, para privilegiar a função pública e o interesse público", afirmou Luiza na oitiva do dia 19 de maio. 

O pedido foi encaminhado ao Ministério Público e segue em análise. 

UMA MULHER SALVA

Polícia Civil evita feminicídio no interior de MS

Suspeito que perseguia e ameaçava a ex-companheira é preso antes do crime se concretizar

17/09/2025 12h20

Com ação rápida, Polícia Civil de Mato Grosso do Sul evita feminicídio ao prender homem em flagrante portando arma de fogo. O suspeito foi preso por perseguir a ex-companheira, ameaçar e invadir a casa dela.

O caso e atuação aconteceram a cerca de 320 km da capital sul-mato-grossense, por meio da delegacia de Bataguassu em conjunto com a Rede de Proteção à Mulher e Criança em Situação de Violência.

A vítima procurou a delegacia, onde teve acolhimento e foi encaminhada a um local seguro pela Rede de Proteção, concomitantemente, equipes policiais localizaram o suspeito próximo ao trabalho da mulher, antes que o feminicídio já anunciado por ele acontecesse.

Procurado nos quartos de um hotel, o homem foi encontrado com um revólver calibre 38 com numeração raspada e carregada. A prisão aconteceu imediatamente e a preventiva já foi apresentada à Justiça.

Casos de feminicídio

De acordo com dados do Sistema Integrado de Gestão Operacional (SIGO), em Mato Grosso do Sul, já foram registrados esse ano 27 feminicídios, incluindo uma criança, duas idosas, nove jovens de 18 a 29 anos, e 15 adultas, de 30 a 59 anos.


 

CAMPO GRANDE

Evento reúne 50 brechós com 20 mil itens a partir de R$ 2,00

Roupas, sapatos, acessórios, livros, plantas, brinquedos e itens de decoração estarão à venda no local

17/09/2025 12h00

Décima sexta edição do ‘Desapega Campo Grande’ ocorrerá nos próximos dias na Capital.

Este fim de semana é a oportunidade de comprar roupa boa, bonita e barata a preços acessíveis.

O evento reunirá mais de 50 brechós em um só lugar. São mais de 20 mil itens à venda, como:

  • Roupas (masculino, feminino e infantil): blusa, camiseta, camisa, suéter, casaco, calça, saia, vestido, meia calça, touca, luva, jaqueta, meias, cachecóis, blazer, bermuda, cropped, pijama, roupão, paletó, entre outros

  • Acessórios (feminino, masculino e infantil): bolsa, colar, pulseira, relógio, anel, cinto, brinco, lenço, chapéu, tornozeleira

  • Sapatos (feminino, masculino e infantil): sapatilha, rasteira, bota, tênis, salto, sandália, chinelo, chuteira, etc

  • Plantas: suculentas, ramos, ervas, árvores frutíferas, flores, etc

  • Decoração: quadros, objetos decorativos, plantas, livros, vasos, almofadas, esculturas, bandejas, cestos, caixas, luminárias, brinquedos, entre outros

O preço mínimo é de R$ 2,00. Serão vendidas desde peças simples à peças de grife. Os itens são usados, mas em ótimo estado de conservação.

Dicas para Aproveitar Melhor o Evento

  • Chegue cedo: As melhores peças são garimpadas rapidamente.

  • Leve dinheiro trocado: Alguns expositores podem não aceitar cartão.

  • Faça uma lista: Pense no que você realmente precisa para não se perder diante de tantas opções.

  • Experimente as peças: Alguns brechós podem oferecer provadores para garantir que a roupa caia bem.

5 Motivos para Você Participar do Evento de Brechós

  • 1. Peças Exclusivas a Preços Incríveis

Com itens a partir de apenas R$ 2,00, você poderá renovar seu guarda-roupa sem gastar muito. É a oportunidade perfeita para garimpar peças únicas, incluindo roupas de marcas conhecidas e estilos vintage, que dificilmente você encontraria em lojas convencionais.

  • 2. Apoie Pequenos Negócios Locais

Ao participar do evento, você estará incentivando o trabalho de pequenos empreendedores e brechós locais. Cada compra é um incentivo à economia da sua região, além de fortalecer a moda sustentável.

  • 3. Contribua para o Meio Ambiente

A moda sustentável é uma tendência crescente, e os brechós fazem parte desse movimento. Ao comprar roupas de segunda mão, você ajuda a reduzir o desperdício, economiza recursos naturais e diminui o impacto ambiental causado pela indústria da moda.

  • 4. Diversidade de Itens para Todos os Estilos

Com mais de 16 mil peças disponíveis, o evento é um verdadeiro paraíso para quem adora moda. Há opções para todos: roupas masculinas, femininas, infantis, acessórios, calçados e muito mais. Você certamente encontrará algo que combina com seu estilo e personalidade.

  • 5. Experiência Divertida e Única

Além das compras, o evento é uma experiência social. É um espaço para conhecer pessoas, trocar ideias sobre moda sustentável e até mesmo participar de possíveis dinâmicas ou promoções que os expositores podem oferecer.

Por que Participar?

Além de renovar o guarda-roupa com itens de qualidade, você estará apoiando pequenos empreendedores locais, promovendo a sustentabilidade e contribuindo para a redução do desperdício no setor da moda.

Cada compra ajuda a criar um impacto positivo tanto no meio ambiente quanto na economia.

O objetivo é incentivar a moda sustentável, reduzir o desperdício têxtil, preservar o meio ambiente, diminuir o impacto ambiental causado pela produção de roupas novas, apoiar empreendedores locais e quebrar preconceitos.

O evento é realizado todo mês e reúne milhares de pessoas e vende milhares de itens.

Confira alguns dos brechós que marcarão presença no evento:

Décima sexta edição do ‘Desapega Campo Grande’ ocorre neste sábado (20), das 8h às 16h, no Parque Ayrton Senna, localizado na rua Arapoti, número 512, bairro Aero Rancho, em Campo Grande. O evento é gratuito e aberto ao público.

