Prepare as malas: 2026 terá 11 feriados prolongados para você viajar

O ano de 2026 será um prato cheio para os viajantes. O calendário oficial reserva 11 feriados prolongados, distribuídos ao longo dos meses, que caem próximos a finais de semana e permitem emendar dias de descanso.
Além de beneficiar milhões de trabalhadores, a sequência de “feriadões” deve impulsionar o setor de turismo, movimentando hotéis, pousadas, restaurantes e companhias aéreas em todo o Brasil.
Quais serão os feriados prolongados em 2026?
O calendário de 2026 reserva datas estratégicas para quem quer se organizar com antecedência. Confira os principais feriados nacionais com possibilidade de emenda:
- Carnaval: 16 a 18 de fevereiro (segunda a quarta-feira)
- Semana Santa (Páscoa): 3 a 5 de abril (sexta a domingo)
- Tiradentes: 21 de abril (terça-feira)
- Dia do Trabalhador: 1º de maio (sexta-feira)
- Corpus Christi: 4 a 7 de junho (quinta a domingo)
- Independência do Brasil: 7 de setembro (segunda-feira)
- Nossa Senhora Aparecida: 12 de outubro (segunda-feira)
- Finados: 2 de novembro (segunda-feira)
- Proclamação da República: 15 de novembro (domingo, emendando com segunda)
- Natal: 25 de dezembro (sexta-feira)
- Ano Novo: 1º de janeiro (quinta-feira emendando com sexta, já dentro do ciclo de 2027)
No total, serão 11 oportunidades de descanso prolongado ao longo do ano.
Turismo deve registrar alta em 2026
De acordo com especialistas, os feriados prolongados são fundamentais para o turismo interno. Destinos como o litoral brasileiro, as cidades históricas de Minas Gerais e a Serra Gaúcha devem atrair visitantes.
Pacotes internacionais de curta duração, como para Buenos Aires, Santiago e Montevidéu, também devem registrar alta procura, já que muitos brasileiros aproveitam os feriados para viagens rápidas.
Feriados prolongados são chance de descanso
Além do impacto econômico, os feriados prolongados também representam uma pausa importante para os trabalhadores. “Com a rotina cada vez mais acelerada, períodos de descanso como esses são essenciais para a saúde e o lazer”, afirma um consultor de turismo.
Especialistas recomendam planejamento antecipado: reservar hospedagem e passagens com meses de antecedência pode garantir preços melhores e evitar lotação em destinos populares.
Como aproveitar os feriados de 2026?
Planeje cedo: garanta hospedagem antes da alta temporada.
Pesquise preços: passagens e pacotes costumam variar bastante.
Aposte em destinos próximos: cidades a até 300 km dos grandes centros são ótimas opções para viagens curtas.
Explore o Brasil: cada feriado é uma oportunidade para conhecer novos lugares sem gastar tanto.
Com 11 feriados prolongados em 2026, o brasileiro terá quase um feriado por mês para descansar, viajar ou curtir momentos de lazer. O calendário já está a favor — basta se organizar para aproveitar cada oportunidade.