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Presidente do PT denuncia tapa no rosto durante motociata bolsonarista em MS

Reynood Duarte denuncia ter sido agredido enquanto filmava a passagem de motociclistas em frente à sede do partido; senador eleito Reinaldo Azambuja e outras lideranças políticas participavam do ato, segundo relato

Welyson Lucas

21/10/2026 - 21h02
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O presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) de Três Lagoas, Reynood Duarte, denunciou ter sido agredido por um motociclista durante a passagem de uma motociata de apoiadores do candidato a presidência Flávio Bolsonaro, nesta quarta-feira (21), em frente ao diretório municipal da legenda. Segundo a denúncia, o dirigente recebeu um tapa no rosto enquanto registrava a movimentação com o telefone celular.

O episódio ocorreu na calçada em frente à sede do partido, no município da costa leste.

Conforme o relato encaminhado à reportagem, Reynood acompanhava e filmava a passagem dos motociclistas quando um dos participantes teria deixado o trajeto, avançado sobre a calçada e partido em sua direção.

O motociclista teria atingido o rosto do dirigente com um tapa, fazendo com que o aparelho celular caísse no chão. Ainda de acordo com a denúncia, o mesmo homem teria lançado a motocicleta na direção de outro integrante do PT que estava nas proximidades.

 

A versão apresentada pelos denunciantes sustenta que Reynood não havia provocado os participantes da manifestação nem adotado qualquer atitude agressiva antes do episódio. A identificação do motociclista apontado como responsável pela agressão não foi informada.

A motociata contou, segundo os relatos, com a presença do ex-governador de Mato Grosso do Sul e senador eleito Reinaldo Azambuja, além do deputado estadual eleito Ângelo Guerreiro, do prefeito de Três Lagoas, Cassiano Maia, e de lideranças políticas locais, entre elas o vereador Marcos Silva.

A participação dessas autoridades no evento não significa envolvimento delas na agressão denunciada. O relato atribui a conduta a um motociclista que integrava a movimentação.

Vídeo registra aproximação de motociclista

Um vídeo de aproximadamente 14 segundos, encaminhado à reportagem, mostra a passagem da motociata durante a noite, com dezenas de motociclistas e veículos circulando pela via.

Em determinado momento, um motociclista vestido com camiseta amarela se aproxima de quem realiza a gravação. Na sequência, a câmera sofre um movimento brusco e perde o enquadramento da cena.

As imagens registram a aproximação do condutor e a interrupção repentina do enquadramento, mas não permitem confirmar isoladamente o tapa relatado pelo dirigente nem identificar com segurança o motociclista.

O vídeo também não permite verificar a segunda situação mencionada na denúncia, segundo a qual o condutor teria direcionado a motocicleta contra outro integrante do partido.

PT cobra identificação do responsável e anuncia medidas

Em manifestação sobre o episódio, integrantes do PT classificaram a agressão denunciada como injustificável e defenderam a responsabilização do motociclista.

"A violência política não vai nos intimidar! Exigimos respeito, segurança e que o agressor seja identificado e punido", afirma o comunicado divulgado sobre o caso.

Dirigente denuncia violência política

Em conversa com o Correio do Estado, o presidente do PT de Três Lagoas, Reynood Duarte, lamentou o episódio e afirmou que a agressão representa uma ameaça ao respeito às diferenças políticas e aos princípios democráticos.

“Senti, na pele, como a democracia está sendo atacada quando o respeito às diferenças políticas dá lugar à violência. Divergir faz parte da democracia; agredir jamais será aceitável. Ninguém deveria sofrer violência física por suas convicções ou opiniões políticas. Democracia se constrói com diálogo, respeito e liberdade, nunca com agressão”, declarou.

O partido também informou que serão adotadas as medidas cabíveis diante do ocorrido. Não foi esclarecido, até o momento, se o dirigente já registrou boletim de ocorrência ou se as imagens foram entregues às autoridades policiais.

O episódio acontece em meio à reta final da campanha para o segundo turno da eleição presidencial, marcado para domingo (25), em um cenário de intensa mobilização de apoiadores dos candidatos em Mato Grosso do Sul.

Em Três Lagoas, o PT também realizou atividades de campanha nos últimos dias. No domingo (18), uma mobilização em defesa da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu simpatizantes na região da Lagoa Maior.

Motociata reuniu lideranças políticas de MS

A motociata durante a qual ocorreu a agressão denunciada contou, segundo os relatos encaminhados à reportagem, com a participação do ex-governador e senador eleito Reinaldo Azambuja, do deputado estadual eleito Ângelo Guerreiro, do prefeito de Três Lagoas, Cassiano Maia, e do vereador Marcos Silva, além de outras lideranças políticas ligadas à direita.

Conforme a denúncia, a agressão foi praticada por um motociclista que integrava a manifestação.

Até o momento, o condutor apontado como responsável não foi identificado nas informações apresentadas à reportagem. O PT informou que adotará as medidas cabíveis para buscar a responsabilização do agressor.

Professora também foi agredida em Campo Grande

O episódio em Três Lagoas ocorre um dia após outra denúncia de violência política em Mato Grosso do Sul. Na terçaProfessora-feira (20), a professora de matemática Pamela Kariny Peteres Soares Lima, de 30 anos, relatou ter sido agredida durante uma manifestação eleitoral no cruzamento das avenidas Mato Grosso e Ceará, em Campo Grande.

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, a educadora participava de uma mobilização em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quando teria sido atacada por participantes de um ato favorável ao candidato Flávio Bolsonaro (PL).

Segundo o relato da professora, uma mulher a agrediu enquanto um homem a segurava pelas costas. Pamela também denunciou ofensas racistas e afirmou que teve os óculos quebrados durante a confusão.

O caso repercutiu na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (21). O deputado estadual Pedro Kemp (PT) apresentou uma moção de apoio à professora e cobrou a responsabilização dos envolvidos. A Mesa Diretora da Casa também repudiou a violência durante manifestações políticas.

As duas denúncias, registradas em municípios diferentes em um intervalo de aproximadamente 24 horas, evidenciam a tensão entre grupos de posições políticas opostas na reta final da campanha presidencial, às vésperas do segundo turno, marcado para domingo (25). Os episódios ainda dependem de apuração individual para esclarecer as circunstâncias e identificar os responsáveis.

Luto na Política

Morre Ivanilde Teixeira, esposa do deputado estadual Zé Teixeira

Casada há 66 anos com o parlamentar, Ivanilde morreu nesta quarta-feira (21), aos 83 anos; velório será realizado em Dourados.

21/10/2026 18h04

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Ivanilde Zanforlin Teixeira, que morreu aos 83 anos nesta quarta-feira (21), ao lado do marido, deputado estadual Zé Teixeira, com quem foi casada por 66 anos.

Ivanilde Zanforlin Teixeira, que morreu aos 83 anos nesta quarta-feira (21), ao lado do marido, deputado estadual Zé Teixeira, com quem foi casada por 66 anos. Foto: Divulgação.

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Morreu na terde desta quarta-feira (21), aos 83 anos, Ivanilde Zanforlin Teixeira, esposa do deputado estadual José Roberto Teixeira, conhecido como Zé Teixeira (PL). Companheira do parlamentar por mais de seis décadas, ela acompanhou de perto sua trajetória na agropecuária e na vida pública de Mato Grosso do Sul, deixando um legado marcado pela dedicação à família, pela fé católica e pela presença constante ao lado do marido.

O falecimento foi comunicado pela família Teixeira por meio de uma nota oficial divulgada nas redes sociais. Ivanilde morreu em Dourados, município onde construiu grande parte de sua história familiar ao lado do deputado, com quem foi casada durante 66 anos.

Segundo informações divulgadas pelo portal MS em Foco, Ivanilde estava internada desde a noite de domingo (18) no Hospital da Unimed, em Dourados, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC). A nota de falecimento publicada pela família não detalha as circunstâncias da morte.

Nascida em 22 de junho de 1943, Dona Ivanilde, como era carinhosamente conhecida, teve sua trajetória marcada pela discrição e pelo vínculo com a família.

Na mensagem de despedida, os familiares a descrevem como uma mulher de personalidade firme, generosa e profundamente ligada à religião católica.

A família destacou ainda a importância de Ivanilde na vida pessoal e profissional do deputado, ressaltando que sua presença foi fundamental durante os diferentes momentos de uma trajetória construída ao longo de décadas.

"Companheira de todas as horas, esteve casada por 66 anos com Zé Teixeira, sendo seu pilar e apoiadora incansável tanto na trajetória como agropecuarista quanto na vida pública", diz um trecho da nota.

Uma vida ao lado de Zé Teixeira

A história de Ivanilde esteve diretamente ligada à trajetória de Zé Teixeira, um dos parlamentares mais longevos da política sul-mato-grossense.

O deputado, atualmente com 86 anos, iniciou sua atuação profissional no setor agropecuário antes de ingressar na política, em 1994, quando foi eleito pela primeira vez para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems).

Desde então, construiu uma carreira parlamentar de mais de três décadas, mantendo forte ligação com Dourados e municípios da região sul do Estado.

Na eleição de 4 de outubro deste ano, Zé Teixeira conquistou 54.080 votos, tornando-se o deputado estadual mais votado de Mato Grosso do Sul e garantindo o nono mandato consecutivo.

Ao longo dessa trajetória, Ivanilde acompanhou o marido em diferentes momentos da vida pública, participando também de compromissos sociais e atividades ligadas à comunidade douradense.

Em maio deste ano, por exemplo, o casal foi homenageado durante a 60ª Expoagro, em Dourados, durante um leilão promovido pela Fazenda Santa Claudina. Na ocasião, Ivanilde recebeu flores em reconhecimento à presença da família nas atividades ligadas ao setor agropecuário.

Sua participação também se estendeu a iniciativas sociais. Em outubro de 2023, ela esteve ao lado da filha Eliana em uma ação de conscientização sobre a prevenção ao câncer de mama, realizada no escritório político do deputado em Dourados.

Na ocasião, Ivanilde destacou a importância de ampliar a divulgação das orientações de prevenção e incentivar outras mulheres a compartilhar informações sobre cuidados com a saúde.

Embora tenha acompanhado uma longa trajetória política, o comunicado da família ressalta que sua principal dedicação sempre esteve voltada à união familiar.

Família destaca legado de amor e união

Além do marido, Ivanilde deixa dois filhos, Nilson e Eliana, netos, bisnetos e outros familiares. Segundo a nota de falecimento, ela foi uma mãe amorosa e dedicada, reconhecida pela atenção dispensada aos filhos e pelo cuidado com os laços familiares.

A família também destacou sua religiosidade e generosidade, características que, conforme a homenagem, marcaram sua convivência com parentes e amigos.

"Acima de tudo, Dona Ivanilde construiu um legado de união e amor incondicional no seio familiar", afirma o comunicado.

Para os familiares, sua ausência representa a perda de uma figura central na história da família Teixeira, construída ao longo de mais de seis décadas de casamento e de uma vida compartilhada entre atividades profissionais, compromissos públicos e convivência familiar.

Na mensagem divulgada nesta quarta-feira, a família agradeceu as manifestações de solidariedade recebidas após a notícia do falecimento.

"A família agradece as manifestações de carinho e solidariedade neste momento de profunda dor", registra a nota.

Velório será nesta quinta-feira em Dourados

As últimas homenagens a Ivanilde Zanforlin Teixeira serão realizadas nesta quinta-feira (22), na Pax Primavera, localizada na Rua Hilda Bergo Duarte, nº 1.135, sala Master, na Vila Planalto, em Dourados.

Conforme o comunicado divulgado pela família, o velório terá início às 6h, permitindo que parentes, amigos e pessoas próximas prestem suas últimas homenagens.

O sepultamento está previsto para as 15h do mesmo dia. O comunicado não informa o cemitério onde ocorrerá a cerimônia.

 

ARSENAL ESCONDIDO

Motorista é preso com armas escondidas atrás de som de carro em MS

Entre os armamentos apreendidos em Iguatemi estão um fuzil norte-americano, oito revólveres, uma pistola e uma espingarda calibre 12

21/10/2026 12h15

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Arsenal estava em um carro de passeio e foi apreendido pela PM na região sul do Estado

Arsenal estava em um carro de passeio e foi apreendido pela PM na região sul do Estado

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Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (21) após policiais militares encontrarem 11 armas de fogo escondidas em um compartimento atrás do aparelho de son de um Volkswagen Gol, durante um bloqueio policial no município de Iguatemi, em Mato Grosso do Sul.

De acordo com informações iniciais publicadas pelo portal Folha de Dourados, a apreensão foi realizada por equipes do 2ª Pelotão da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM). O motorista, natural de Minas Gerais, chamou a atenção dos policiais ao demonstrar nervosismo durante a abordagem. 

Diante da suspeita, os militares realizaram uma vistoria minuciosa no veículo e localizaram um compartimento oculto atrás do aparelho de som, onde estava armazenado o arsenal. 

 

-Vídeo: Reprodução - Folha de Dourados

Entre os armamentos encontrados estavam oito revólveres, uma pistola, um fuzil Colt M4 calibre 5,56 milímetros, de fabricação norte-americana, e uma espingarda calibre 12, de fabricação turca. Também foi apreendido um adaptador tático para pistola.

Após a descoberta, o motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia, juntamente com as armas apreendidas.

Até o moment, não foram divulgadas informações sobre a origem e o destino do armamento, nem se o suspeito receberia pagamento pelo transporte das armas.

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