Cidades

MATO GROSSO DO SUL

Presidente do TJ derruba liminar e revalida concurso do TCE-MS

Suspensão de liminar garante continuidade dos concursos públicos da Corte de Contas após movimentação apurar possível "omissão em relação à reserva de vagas", as chamadas cotas

Leo Ribeiro e Neri Kaspary

Leo Ribeiro e Neri Kaspary

27/09/2025 - 12h40
Através de uma decisão assinada pelo presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargador Dorival Renato Pavan, o TJMS suspendeu a liminar e garantiu continuidade dos concursos públicos da Corte de Contas após toda a movimentação que apurava a "omissão dos processos em relação à reserva de vagas", as chamadas cotas.

Com isso, o TJMS deferiu pedido do Estado e do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, como bem aponta o TCE-MS em nota, suspendendo cerca de uma semana depois a liminar em favor do Ministério Público e Defensoria Pública - como bem acompanha o Correio do Estado -, em que o desembargador Amaury da Silva Kuklinski reverte decisão judicial de primeira instância. 

Agora, a decisão do presidente do TJ pela suspensão da liminar garante a continuidade das seleções por parte do TCE-MS, concurso esse que, vale lembrar, prevê vagas para os cargos  de conselheiro substituto, auditor e analista de controle externo, como acompanhou o Correio do Estado, com processo seletivo conduzido pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

"A suspensão de liminar reconhece que o TCE-MS cumpre a legislação vigente sobre reserva de vagas e sistema de cotas", expõe o TCE-MS em nota à imprensa. 

Com essa decisão, as provas dos concursos seguem mantidas para os dias 25 e 26 de outubro de 2025, o que por sua vez deve evitar prejuízos à administração pública "e aos milhares de candidatos inscritos", conclui o Tribunal de Contas. 

Cargos

Para a função de conselheiro substituto do TCE-MS, há remuneração prevista no valor de R$ 41.845,49, com jornada de trabalho de 30 horas semanais, com exigência dos seguintes requisitos para ser considerado apto a exercer o cargo:

  1. Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);
     
  2. Mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional.

No cargo de analista de controle externo, para formados em Direito, há a remuneração de R$ 10.352,75, com carga horária de 30 horas semanais, enquanto a função de auditor têm salário de R$ 14.232,67, com jornada de trabalho de 30 horas semanais, que possuíam vagas para as seguintes áreas:

  • Auditor de Controle Externo – Área: Ciências Contábeis;
  • Auditor de Controle Externo – Área: Direito;
  • Auditor de Controle Externo – Área: Engenharia Civil;
  • Auditor de Controle Externo – Área: Tecnologia da Informação.

Entenda

Por meio do seu Núcleo da Fazenda Pública, Moradia e Direitos Sociais (Nufamd), a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul resolveu ajuizar uma ação civil pública, com pedido de tutela antecipada de urgência, pedindo suspensão dos concursos públicos do Tribunal de Contas Estadual por "omissão em relação à reserva de vagas", as chamadas cotas. 

Conforme o texto da ação, com os dois concursos públicos executados pela empresa Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), ambos os editais traziam previsão de cadastro reserva, assegurando à pessoa com deficiência (PcD) a reserva de 5% das vagas que vierem a ser criadas durante o prazo de validade dos concursos. 

Porém, esses editais teriam sido omissos em relação à reserva de vagas para candidatos negros (20%) e indígenas (3%), conforme disposto na Lei Estadual nº 3.594, de 10/12/2008, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 15.788, de 07/10/2021, como repassado ao Núcleo da Defensoria por alguns candidatos desse processo.

Enquanto aguardava retorno dos ofícios, em 05 de agosto de 2025 a banca Cebraspe teria publicado as respostas às impugnações dos editais, dentre as quais havia a para inclusão da reserva de vagas para candidatos negros e indígenas, a qual foi julgada pelo indeferimento. 

O texto destaca o argumento encaminhado à Defensoria, que apontava "não haver norma legal específica que institua a obrigatoriedade de reserva de vagas para candidatos negros e indígenas nos concursos promovidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul". 

"À míngua de previsão legal específica que estenda a política de cotas raciais no âmbito do Tribunal de Contas, mostra-se juridicamente inviável a adoção dessa medida nos concursos públicos em questão. A Administração Pública, em respeito ao princípio da legalidade estrita, não pode inovar no ordenamento jurídico ou criar distinções sem a devida previsão legal", expõe. 
**(Colaborou: Laura Brasil)

 

Cidades

Tamanduás-bandeira recebem alta do CRAS e vão voltar à natureza

Animais foram encaminhados para fase de adaptação em ambiente natural após meses de cuidados intensivos; soltura definitiva está prevista para 2026

27/09/2025 11h30

Divulgação

Dois filhotes de tamanduá-bandeira foram transferidos pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) para uma área de adaptação no Instituto Tamanduá, em Aquidauana, após cumprirem uma bem-sucedida etapa de reabilitação no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS).

A fêmea, encontrada órfã na zona rural de Campo Grande em novembro de 2024, chegou ao centro de reabilitação em estado crítico: pesava apenas 1 kg e mal havia aberto os olhos. Dez meses depois, a transformação é evidente. Com 15 kg e muita vitalidade, ela já demonstra independência na alimentação e segue firme no processo de transição. A expectativa é que o desmame seja concluído em novembro, consolidando sua autonomia.

Já o macho foi resgatado em maio deste ano, também sem a mãe. Com aproximadamente dois meses de idade e pesando 2,5 kg, ele recebeu cuidados especializados durante quatro meses. Agora, com 10 kg, sua saúde está estabilizada e a soltura definitiva está prevista para 2026, quando atingir o peso e o desenvolvimento necessários para sobreviver sozinho.

Reabilitação

O caminho até a vida livre é longo e requer dedicação. No CRAS, os tamanduás órfãos passam, em média, seis meses em cuidados intensivos.

A equipe do setor de neonatologia, comandada pela médica-veterinária Paloma, conduz um delicado processo de desmame, no qual os filhotes aprendem gradualmente a se alimentar sozinhos – começando com leite, passando para papas e, depois, para cupins.

Quando atingem entre 7 e 8 meses de idade e pesam de 15 a 20 kg, os animais são encaminhados para a fase de pré-soltura, como a que iniciaram em Aquidauana. Nesses espaços, eles recuperam os instintos naturais e aprendem a explorar o ambiente.

A soltura definitiva só acontece quando alcançam cerca de 30 kg, peso que garante maiores chances de defesa e sobrevivência na natureza.

"Cada animal é uma vitória"

Para o diretor-presidente do Imasul, André Borges, casos como esses reforçam a importância do trabalho institucional. “Cada animal resgatado e reabilitado é uma vitória para o meio ambiente. Esses dois casos mostram a atuação do Imasul em defesa da nossa fauna, garantindo que espécies emblemáticas como o tamanduá-bandeira tenham novas chances de sobreviver e cumprir seu papel na natureza”, afirmou.

A emoção também é compartilhada por quem acompanha o desenvolvimento dos filhotes diariamente. “Eles chegam muito frágeis, dependentes, e ao longo dos meses vão ganhando força... Ver um tamanduá que entrou no setor recém-nascido ser encaminhado com 15kg ou mais, saudável e pronto para a vida livre, é extremamente gratificante. É a certeza de que nosso trabalho faz a diferença”, disse a veterinária Paloma.

A gestora do CRAS, Aline Duarte, destacou o esforço coletivo. “Cada filhote carrega uma história de fragilidade, mas também uma oportunidade de recomeço. É um processo longo, mas quando vemos esses animais seguindo para o ambiente natural, temos a certeza de que todo o esforço vale a pena. Estamos contribuindo para manter viva a biodiversidade do nosso Estado.”

MATO GROSSO DO SUL

Sérgio Longen recebe 1° título de Cônsul Honorário do Japão de MS

Título dado pelas mãos do embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi, é o terceiro vigente em território nacional

27/09/2025 11h01

Natural de Toledo (PR), Longen atua na Fiems desde 2007 e ressalta que o país possui setores estratégicos importantes

Natural de Toledo (PR), Longen atua na Fiems desde 2007 e ressalta que o país possui setores estratégicos importantes Reprodução/Fiems

Com cerimônia de diplomação, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), Sérgio Longen, foi nomeado com o título de Cônsul Honorário do Japão em Campo Grande, na noite de sexta-feira (26).

Fundada ainda em 1979, a Fiems trabalha para o desenvolvimento industrial do Estado, com o título sendo concedido agora a Longen como forma de reconhecimento pela sua atuação, que possibilitou um maior estreitamento inclusive entre as nações. 

Presente na celebração, o governador por Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, ressaltou justamente essa necessidade de estreitamento entre as relações comerciais, destacando o papel da Federação, e consequentemente de Longen, nesse sentido. 

O diploma foi lido em japonês pelo embaixador Teiji Hayashi, concedendo a Longen um mandato de cônsul honorário por cinco anos, que foi inclusive homenageado na cerimônia pela Associação Nipo-brasileira de Campo Grande.

"É o primeiro cônsul honorário da história de Mato Grosso do Sul. Sérgio, além de exercer uma liderança forte no Estado, como presidente da Fiems, também cultiva laços familiares com a comunidade através da sua esposa, Adriana Sato, nipo-brasileira de segunda geração. São motivos que mais do que o habilitam a trabalhar com a nossa embaixada", disse Hayashi. 

Cônsul Honorário

Título entregue pelas mãos do embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi, é o terceiro vigente em território nacional, sendo o primeiro para alguém de MS. 

Natural de Toledo (PR), Longen atua na Fiems desde 2007, em parcerias estratégicas com governos e empresas que possibilitam um desenvolvimento industrial e investimento para as mais variadas áreas. 

"Ter um trabalho como esse é desafiador. Já temos importantes relações empresariais com o Japão, no meu caso, há mais de 20 anos, mas entendo que nós precisamos fomentar novas oportunidades para colocar Mato Grosso do Sul no caminho de parcerias sólidas e mostrar que é possível ampliarmos ainda mais as relações comerciais Brasil-Japão e Mato Grosso do Sul-Japão", disse o presidente. 

Vale lembrar, por exemplo, da comitiva local montada entre o o Governo do Estado e a Federação, para a rodada de agendas no Japão na chamada "Missão Ásia", que foi fundamental para viabilizar investimentos com empresários de Tóquio, já que Riedel foi ao continente inclusive mirando uma montadora específica, como acompanhou o Correio do Estado. 

Feliz pela honraria e proximidade entre Brasil e Japão, Longen ressalta que o país possui setores estratégicos importantes. 

"Todas as vezes que sentamos para negociação com o Japão, temos bons resultados. É nessa integração que espero trabalhar, juntamente com a diretoria da Fiems, para o avanço das nossas relações", concluiu. 
**(Com assessoria)

 

