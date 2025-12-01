Preso com R$ 2,5 milhões em cabelo humano é ex-vereador de Dourados

Cidades

Para o sindicato, a flexibilização para tirar a primeira habilitação sem a necessidade de Centro de Formação de Condutores deve resultar em cortes de funcionários

Com as mudanças que retiram a obrigatoriedade de passar por uma autoescola para obter a primeira habilitação, o setor, que já trabalha “no vermelho”, terá que passar por uma adaptação.

Em conversa com o Correio do Estado, o presidente do Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Estado (SindCFC-MS) afirmou que essas mudanças devem implicar demissões para a manutenção das empresas.

“Se [a nova regra da CNH] entrar, preciso me preparar para o que vier. Pelo que estou vendo, o que vai vir não vejo também com tanta preocupação. É ruim? Lógico que é ruim, tem todo o investimento que você fez, vai ter que demitir gente, vai ser o caos financeiro”, disse o presidente do sindicato.

Dados do sindicato indicam que o setor gera em torno de 6 mil empregos no Estado, sendo 2.500 somente em Campo Grande.

Com a nova modalidade, que oferece curso teórico gratuito e reduziu a carga mínima da aula prática para duas horas, o presidente do sindicato não acredita em uma debandada de instrutores, que terão a opção de trabalhar como autônomos.

“Debandada, não. Alguns podem sair, tentar a sorte, mas não acredito muito, não”, pontuou Henrique.

Queda na procura pela CNH

Desde o início da discussão sobre a flexibilização para tirar a primeira habilitação, o presidente do sindicato informou que a busca de alunos pelo processo caiu em torno de 70% a 80%.

Nesta segunda-feira (1°) por unanimidade, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou a mudança que retira a exigência de tirar a CNH na autoescola e flexibiliza o modelo.

“Ou seja, hoje está todo mundo trabalhando no amor e rezando todo dia à noite pra ver se não morre amanhã. Com o ministro falando que a carteira vai ficar mais barata, está todo mundo esperando.”

Mesmo com a mudança, Henrique acredita que o custo da habilitação não deve ser reduzido para todos, beneficiando principalmente quem já tem experiência com direção. Ele pontuou que o setor não é contra diminuir o número de horas práticas.

Para quem nunca teve contato com direção, o presidente do sindicato acredita que não haverá preparo suficiente para realizar os exames teórico e prático do Detran.

“No final das contas, vai ficar muito mais cara a habilitação, porque não vai aprender com duas aulas, é impossível. Ninguém aprende a dirigir com duas aulas. Ou seja, se ele pegar cada aula a R$ 100, quanto saem essas vinte aulas, por exemplo? Só aí a carteira já fica R$ 2 mil.”

Preço médio das horas/aula

Atualmente é obrigatório que o aluno faça 20 horas/aula, que saem, em média, por R$ 50 cada. Caso o aluno necessite de mais instrução, o valor pode chegar a R$ 100 a R$ 150 por hora/aula, segundo o sindicato.

“Estamos apertados, trabalhando no roxo desde a pandemia porque, se a gente subir o preço da carteira, ninguém tira. Tudo subiu, por isso essas vinte aulas acabam sendo feitas no valor promocional, pela metade do preço.”

Quanto ganha um instrutor em MS?

Em média de R$ 3.500 a R$ 4.500;

Salário fixo + comissão

