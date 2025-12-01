Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Preso com R$ 2,5 milhões em cabelo humano é ex-vereador de Dourados

Rodrigo Júnior afirmou que havia pegado o material em Ponta Porã e receberia R$ 1 mil pelo transporte

Alison Silva

Alison Silva

01/12/2025 - 18h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O homem preso na manhã deste domingo (30) pelo Departamento de Operações de Fronteira por transportar uma carga avaliada em mais de R$ 2,5 milhões em cabelo humano é Rodrigo Júnior de Moraes Rodrigues, ex-vereador de Dourados. Ele exerceu mandato entre 2016 e 2020, eleito com 1.353 votos pelo então PR, atual PL.

A prisão ocorreu durante um bloqueio na MS-164, em Ponta Porã. A equipe do DOF fazia fiscalização na zona rural quando abordou um VW T-Cross conduzido pelo ex-parlamentar, de 48 anos. Durante a vistoria, foram encontrados 257 quilos de cabelo humano distribuídos em sacolas no interior do veículo.

Rodrigo Júnior afirmou que havia pegado o material em Ponta Porã e o levaria até Dourados, onde receberia R$ 1 mil pelo transporte. A carga foi encaminhada à Polícia Federal de Ponta Porã.

A ação integra o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria entre a Sejusp e o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O DOF mantém canal de denúncias e informações pelo telefone 0800-647-6300, com atendimento 24 horas.

Colaborou Alicia Miyashiro*

Assine o Correio do Estado

TAPA-BURACOS

Prefeitura tem 30 dias para fechar 60 mil buracos em Campo Grande

De acordo com o Executivo, cerca de 20 mil já foram tapados

01/12/2025 17h30

Compartilhar
A média diária de buracos tapados é de quase 3 mil, segundo a Prefeitura

A média diária de buracos tapados é de quase 3 mil, segundo a Prefeitura Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

As equipes que trabalham na operação tapa-buracos já fecharam cerca de 20 mil em uma semana, segundo dados divulgados pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, nesta segunda-feira (1). Com isso, ainda faltam, aproximadamente, 60 mil para serem reestruturados até o final do ano e atingir a meta estabelecida pelo secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Marcelo Miglioli. 

A média diária de buracos tapados é de quase 3 mil, segundo a Prefeitura. Neste ritmo, a meta pode ser atingida antes mesmo do final do ano, ou seja, até o dia 20 de dezembro.   

“Nossas equipes estão empenhadas para avançar a cada dia com o serviço de tapa-buracos, para garantir à nossa população boas condições de tráfego nas nossas vias pavimentadas. Com essa parceria com o Governo do Estado, Câmara Municipal e esforço da nossa administração municipal, nosso objetivo é chegar até o final do ano com 70 a 80 mil buracos tapados”, disse o secretário.

Para acelerar a operação e manutenção urbana na Capital, a Câmara dos Vereadores decidiu antecipar a devolução de R$ 9 milhões do duodécimo ao Poder Executivo. Este recurso é um repasse mensal previsto na Constituição e na Lei Orçamentária Anual, voltado ao custeio das despesas do Legislativo, já que este não produz receita própria.

Os valores que não são utilizados devem ser devolvidos ao Poder Executivo ao final do ano em exercício. Para este ano, a Câmara tem previsão de receber R$ 128 milhões de duodécimo.

Regiões atendidas

  • Universitário 
  • Parque dos Girassóis
  • Jardim São Conrado
  • Jardim Centro Oeste
  • Coronel Antonino
  • Vila Almeida
  • Centro
  • Parque Novos Estados
  • Jardim Morumbi
  • Vila Carlota 
  • Vila Piratininga
  • Nova Lima
  • Monte Castelo
  • Jardim Panamá
  • Vila Margarida

Próximas ações

  • Tiradentes
  • Vila Santo Eugênio
  • Taveirópolis
  • Lageado
  • Nova Lima
  • Vila Almeida
  • Monte Castelo
  • Parque Novos Estados

Assine o Correio do Estado

Cidades

Mudança na CNH pode ser "caos financeiro" em autoescolas, diz sindicato

Para o sindicato, a flexibilização para tirar a primeira habilitação sem a necessidade de Centro de Formação de Condutores deve resultar em cortes de funcionários

01/12/2025 17h14

Compartilhar

Crédito: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

Com as mudanças que retiram a obrigatoriedade de passar por uma autoescola para obter a primeira habilitação, o setor, que já trabalha “no vermelho”, terá que passar por uma adaptação.

Em conversa com o Correio do Estado, o presidente do Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Estado (SindCFC-MS) afirmou que essas mudanças devem implicar demissões para a manutenção das empresas.

“Se [a nova regra da CNH] entrar, preciso me preparar para o que vier. Pelo que estou vendo, o que vai vir não vejo também com tanta preocupação. É ruim? Lógico que é ruim, tem todo o investimento que você fez, vai ter que demitir gente, vai ser o caos financeiro”, disse o presidente do sindicato.

Dados do sindicato indicam que o setor gera em torno de 6 mil empregos no Estado, sendo 2.500 somente em Campo Grande.

Com a nova modalidade, que oferece curso teórico gratuito e reduziu a carga mínima da aula prática para duas horas, o presidente do sindicato não acredita em uma debandada de instrutores, que terão a opção de trabalhar como autônomos.

“Debandada, não. Alguns podem sair, tentar a sorte, mas não acredito muito, não”, pontuou Henrique.

Queda na procura pela CNH

Desde o início da discussão sobre a flexibilização para tirar a primeira habilitação, o presidente do sindicato informou que a busca de alunos pelo processo caiu em torno de 70% a 80%.

Nesta segunda-feira (1°) por unanimidade, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou a mudança que retira a exigência de tirar a CNH na autoescola e flexibiliza o modelo.

“Ou seja, hoje está todo mundo trabalhando no amor e rezando todo dia à noite pra ver se não morre amanhã. Com o ministro falando que a carteira vai ficar mais barata, está todo mundo esperando.”

Mesmo com a mudança, Henrique acredita que o custo da habilitação não deve ser reduzido para todos, beneficiando principalmente quem já tem experiência com direção. Ele pontuou que o setor não é contra diminuir o número de horas práticas.

Para quem nunca teve contato com direção, o presidente do sindicato acredita que não haverá preparo suficiente para realizar os exames teórico e prático do Detran.

“No final das contas, vai ficar muito mais cara a habilitação, porque não vai aprender com duas aulas, é impossível. Ninguém aprende a dirigir com duas aulas. Ou seja, se ele pegar cada aula a R$ 100, quanto saem essas vinte aulas, por exemplo? Só aí a carteira já fica R$ 2 mil.”

Preço médio das horas/aula

Atualmente é obrigatório que o aluno faça 20 horas/aula, que saem, em média, por R$ 50 cada. Caso o aluno necessite de mais instrução, o valor pode chegar a R$ 100 a R$ 150 por hora/aula, segundo o sindicato.

“Estamos apertados, trabalhando no roxo desde a pandemia porque, se a gente subir o preço da carteira, ninguém tira. Tudo subiu, por isso essas vinte aulas acabam sendo feitas no valor promocional, pela metade do preço.”

Quanto ganha um instrutor em MS?

  • Em média de R$ 3.500 a R$ 4.500;
  • Salário fixo + comissão 

Assine o Correio do Estado

 

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3550, sábado (29/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3550, sábado (29/11)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6890, sábado (29/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6890, sábado (29/11)

3

Empreiteiras paralisam obra da Rota Bioceânica e exigem reajuste
obra multimilionária

/ 2 dias

Empreiteiras paralisam obra da Rota Bioceânica e exigem reajuste

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3550, sábado (29/11); veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3550, sábado (29/11); veja o rateio

5

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2325, sábado (29/11); veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2325, sábado (29/11); veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 21/11/2025

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata