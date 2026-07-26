Ex-secretário de MS, Hélio Peluffo é internado após apresentar arritmia cardíaca

Hélio Peluffo, ex-secretário de Infraestrutura de Mato Grosso do Sul e ex-prefeito de Ponta Porã, permanece internado após apresentar um quadro de arritmia cardíaca. - Foto: Divulgação

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O ex-prefeito de Ponta Porã e ex-secretário de Estado de Infraestrutura, Hélio Peluffo (PP), precisou ser submetido à implantação de um marcapasso provisório após apresentar arritmia cardíaca neste sábado (25). Internado no Hospital Cassems, em Ponta Porã, ele permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), consciente e com quadro considerado estável.

Os primeiros sinais de que algo estava errado apareceram horas antes da internação. Após retornar de um compromisso em Dourados, Peluffo começou a sentir mal-estar, acompanhado de formigamento no rosto e na mão direita. Diante dos sintomas, pediu para ser levado ao hospital.

Já na unidade de saúde, a avaliação médica constatou uma alteração no ritmo dos batimentos cardíacos. Cardiologistas e neurologistas foram mobilizados para acompanhar o caso e realizar os exames necessários.

A necessidade de estabilizar a frequência cardíaca levou a equipe responsável pelo atendimento a optar pela colocação de um marcapasso temporário. O dispositivo deverá permanecer enquanto os médicos aprofundam a investigação sobre o problema cardíaco e definem o tratamento definitivo.

Esposa tranquiliza familiares e amigos

Informações sobre o estado de saúde do ex-secretário foram divulgadas pela esposa, Vania Peluffo. Pelas redes sociais, ela relatou que o atendimento ocorreu rapidamente e afirmou que o marido permanece consciente, conversando e com os sinais vitais estabilizados.

Os exames realizados durante o atendimento também buscaram esclarecer se os sintomas de formigamento poderiam estar relacionados a alguma complicação neurológica. Conforme as informações repassadas pela família, a tomografia de crânio não apontou alterações dessa natureza.

As avaliações feitas até agora indicam que o quadro está relacionado ao coração. Peluffo permanece sob acompanhamento médico intensivo enquanto aguarda novos exames.

Cateterismo previsto para este domingo

Uma nova etapa da avaliação está programada para este domingo (26). Uma equipe especializada em hemodinâmica deverá realizar um cateterismo para investigar as condições das artérias e fornecer informações que auxiliem os médicos na definição da conduta a ser adotada.

O resultado do procedimento será determinante para os próximos passos. Entre as possibilidades mencionadas pela família estão a necessidade de implantação de um marcapasso definitivo ou eventual colocação de stent, caso os exames indiquem necessidade.

Até a conclusão dessa avaliação, Peluffo continuará internado na UTI e sendo monitorado pela equipe médica.

Trajetória política

Hélio Peluffo é engenheiro civil e construiu parte significativa de sua trajetória política em Ponta Porã, município localizado na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai.

Ele comandou a Prefeitura de Ponta Porã por dois mandatos consecutivos e deixou o cargo em 2022 para assumir a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso do Sul (Seilog), durante a gestão do governador Eduardo Riedel.

Após deixar o comando da pasta estadual, Peluffo permaneceu ligado à vida política sul-mato-grossense.

Hélio Peluffo também se prepara para um novo desafio eleitoral. Ex-prefeito de Ponta Porã e ex-secretário estadual, ele é pré-candidato a deputado estadual nas eleições de 2026, buscando uma vaga na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems).

A expectativa agora está concentrada no resultado do cateterismo previsto para este domingo. Até o momento,o ex-prefeito permanece internado, consciente e com quadro estável, conforme as informações divulgadas pela família.