Previsões indicam semana com chuva em todo o Estado

As previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicam chuvas em todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul já na primeira semana de 2023.

De acordo com o meteorologista Cleber Souza, a primeira semana do ano será bastante instável e chuvosa pelo menos até a próxima quarta-feira (4).

"Em razão de uma frente fria que se aproxima do Estado neste domingo (1º) e ganha força entre segunda e terça-feira, Mato Grosso do Sul pode contar com temporais significativos em algumas regiões. Fato é que neste momento todo o Estado está sob alerta laranja e as chuvas podem ser mais volumosas já nos primeiros dias do ano", destacou Souza.

Conforme o meteorologista, as máximas não devem ultrapassar os 30ºC em Campo Grande pelo menos até a próxima quinta-feira (5), quando o sol deve aparecer. Antes disso, os termômetros indicam chances de temporais, céu nublado com muitas nuvens.

"Indicamos que a população sempre se atualize quanto às condições de tempo, entretanto, as chuvas devem ser mais volumosas no início da semana, sendo difícil 'cravar' quais as regiões com mais volume. O tempo deve se estabilizar somente a partir da próxima quinta-feira, período em que a frente fria deve deixar o Estado e seguir no sentido do Mato Grosso", frisou o meteorologista.

Em Campo Grande, os termômetros indicam mínimas entre 22ºC e máximas de 29ºC, com ventos moderados, há chances de chuva em qualquer região da Capital.

Em Dourados, região sul do Estado, a temperatura mínima deve se estabelecer entre 23ºC com máximas de 31ºC, sem muitas nuvens, chuvas isoladas e pancadas de chuva devem atingir a região.

Condições similares em Ponta Porã, onde a mínima esperada para a semana é de 22ºC com máximas de 32ºC. Com ventos fracos, o tempo deve ser entre nuvens com pancadas isoladas de chuva.

No norte, em Coxim, os termômetros indicam mínimas de 22ºC e máximas de 30ºC, o céu deve permanecer nublado, com chances de chuva e trovoadas entre a próxima segunda-feira (2) e quarta-feira (4).

Em Cassilândia, as temperaturas máximas devem ser de 29ºC, com mínimas de 21ºC, são esperadas pancadas isoladas de chuva e trovoadas. Em todo o Estado a umidade relativa do ar deve ser de ao menos 60%.

"As condições devem melhorar entre quinta e sexta-feira, período em que a frente fria deve deixar o Estado e o sol deve ser predominante em MS, condições boas são previstas para o próximo fim de semana", finalizou Cleber Souza.

