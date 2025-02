PRF apreende 391 kg de cocaína em carga de minério

Ribas do Rio Pardo

Maior fábrica de celulose do mundo e avenida que a ligaria ao polo industrial de Ribas do Rio Pardo foram lançadas em maio de 2021; só a Suzano concluiu a obra

Após sete meses do início das operações da fábrica da Suzano em Ribas do Rio Pardo, a maior do mundo atualmente, obras de infraestrutura prometidas para o município seguem travadas.

Lançada em maio de 2021, com investimento programado de R$ 10 milhões, a obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no acesso ao polo industrial de Ribas, localizado na MS-340, está paralisada e sem previsão de retomada. O Projeto Cerrado, da Suzano, que originou a fábrica na cidade do interior de MS, também foi lançado em maio de 2021.

O compromisso de pavimentar 2,6 quilômetros da MS-340, do Córrego Barrinha até o trevo localizado na BR-262, rodovia esta que dá acesso à fábrica de celulose da Suzano, foi formalizado com a Suzano e o governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), em maio de 2021.

A iniciativa melhoraria de forma substancial o acesso urbano interno da cidade, especialmente durante períodos chuvosos, quando as condições adversas neste trecho tornam a área praticamente intransitável.

O projeto representava um marco na cidade na busca por uma mobilidade mais eficiente e acessível para os moradores de Ribas do Rio Pardo.

Porém, em função da demora na execução da obra pela empresa contratada, parte da drenagem feita foi levada pelas chuvas, trazendo prejuízos para o poder público.

Sem a realização dos serviços prestados e alegando negligência do governo do Estado na fiscalização da obra, o ex-prefeito de Ribas do Rio Pardo João Alfredo Danieze (PT) denunciou a situação, encaminhando um ofício para o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) iniciar investigação sobre os motivos que levaram ao não cumprimento das obras.

De acordo com o ofício encaminhado para o MPMS, o fato de a área continuar sem drenagem e sem pavimentação comprometeu a drenagem do Parque Estoril, na região urbana de Ribas do Rio Pardo, o que vem causando prejuízos às pessoas que ali residem.

Ao Correio do Estado, a Agesul informou que as obras na MS-340 previam um projeto mais focado em atender a população local, porém, foi necessário revisar o que foi planejado. Além disso, o lançamento do Projeto Cerrado, em maio de 2021 (a fábrica da Suzano em Ribas) coincidiu com o anúncio da obra.

“O projeto inicial apresentado pela prefeitura previa a pavimentação urbana para atender a população local e algumas ruas dos bairros vizinhos. No entanto, com a chegada da fábrica da Suzano, a Agesul e o governo do Estado identificaram a necessidade de ampliar a obra para suportar um fluxo maior de veículos, especialmente caminhões”, disse a Agesul.

Por conta desta análise feita pelo governo do Estado, as obras de pavimentação não sairão do papel, pelo menos por ora.

“Diante disso, foi preciso rescindir o contrato original, revisar o projeto e lançar uma nova licitação, que já está em andamento na Agesul”, complementou a agência estadual em nota.

OBRAS EM RODOVIAS

Para garantir a melhoria do acesso, Ribas do Rio Pardo vem recebendo, desde o ano passado, obras em rodovias estaduais, que vão integrar a região e reduzir o trajeto entre as cidades.

Esses investimentos, de acordo com o governo do Estado, chegam a quase R$ 300 milhões, e as obras têm como objetivo qualificar a infraestrutura, melhorar o escoamento e dar segurança ao tráfego local.

Saindo do perímetro urbano de Ribas rumo a Camapuã, o governo do Estado está promovendo a pavimentação de 12,18 km da MS-357, no valor de R$ 32,5 milhões.

O foco principal da parceria estratégica entre o governo do Estado e a Suzano se concentrava na pavimentação asfáltica da MS-340, notadamente no acesso ao Mimoso, em Ribas do Rio Pardo.

Com a iniciativa, as estradas estaduais não pavimentadas serão recuperadas com arenito e brita graduada, dando melhores condições de tráfego aos veículos.

A obra na MS-338 prevê a pavimentação de 111,5 km, em dois lotes, que, somados, chegam a mais de R$ 250 milhões de investimento.

O primeiro lote sai do entroncamento da BR-060, em Camapuã, e desce pela MS-338, com uma extensão de 45,30 km. Esse trecho, conforme informou o governo do Estado, está com 88% dos trabalhos concluídos, chegando na fase final das atividades.

O segundo lote é composto por mais 66,26 km de pavimentação, do entroncamento com a MS-245 até a MS-357. Uma parte do percurso já está asfaltada, e o governo realiza obras de terraplanagem.

