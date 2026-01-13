PRF apreende 59 kg de cabelo humano

ARRECADAÇÃO

Administração estadual contratou, por R$ 500 mil, a Fundação Getúlio Vargas para fazer um "Estudo de Viabilidade da Securitização da Dívida Ativa"

Secretaria de Estado de Fazenda espera antecipar parte dos créditos tribuários que estão em atraso

Cinco meses depois de decretar corte de 25% nos gastos, a administração estadual apontou que está fazendo uma nova tentativa para tentar superar a crise financeira. Publicação do diário oficial desta terça-feira (13) revela que o Governo do Estado contratou a Fundação Getúlio Vargas, por R$ 500 mil, para realizar "Estudo de Viabilidade da Securitização da Dívida Ativa do Estado de Mato Grosso do Sul".

Securitização da dívida significa, em outras palavras, a transformação de créditos tributários em títulos negociáveis no mercado financeiro, vendendo-os com deságio para antecipar recursos e gerar caixa imediato e repassar o risco de inadimplência para o setor privado, sem ser uma operação de crédito tradicional.

Na época em que os cheques eram responsáveis por parcela significativa dos negócios havia empresas e pessoas físicas que compravam cheques pré-datados por um valor menor e antecipavam parte do dinheiro aos comerciantes. Era o chamado factoring.

No caso em estudo pelo governo estadual, porém, o que se pretende vender são os chamados cheques frios, aqueles não têm fundos na primeira tentativa de compensação bancária.

E este volume é significativo. Em 2024, o valor da dívida ativa estava na casa dos R$ 19 bilhões. Deste montante, apenas R$ 3,8 bilhões (20%) eram considerados como de fácil recebimento, uma vez que eram relativas a empresas que seguiam em atividade.

O volume de dívidas de empresas com a inscrição estadual cancelada, também chamado de créditos podres, estava em R$ 11,1 bilhões. As empresas com inscrição suspensa, por sua vez, deviam R$ 4 bilhões.

Em outubro do ano passado, quando lançou um programa de renegociação das dívidas, a administração estadual estimou em cerca de R$ 13 bilhões o volume de créditos que poderiam ser renegociados. Àqueles que aderissem, o Estado ofereceu desconto de até 70% sobre juros e multas.

O estudo que será feito pela Fundação Getúlio Vargas, bancado com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e que terá de ser concluído em um ano, deve apontar, principalmente, qual o valor que o Estado poderia exigir para repassar esse "cheque frio" (sem fundos) a alguma instituição financeira.

A reportagem do Correio do Estado procurou a Secretaria de Fazenda em busca de informações sobre a proposta de securitização, o valor atualizado das dívidas (cheque frio) e sobre a estimativa de faturamento com esta securitização. Porém, até publicação da reportagem, não havia obtido retorno.