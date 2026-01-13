Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

PRF apreende 59 kg de cabelo humano

Carga foi encontrada na BR-262 em trecho do município de Água Clara

Noysle Carvalho

13/01/2026 - 12h24
No último domingo (11), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 59 quilos de cabelo humano. A carga estava com um motorista que não teve seu nome divulgado e dirigia uma van.

Durante fisclizações na BR-262, em trecho do munícipio de Água Clara cidade a 192 quilômetros de Campo Grande, os agentes abordaram um homem, que apresentou nervosismo ao conversar. 

Então os policiais solicitaram vistoria no interior do veículo, em que encontraram a quantidadade de cabelos. Sem ter documentação fiscal e de origem, ou qualquer comprovação o motorista confessou que levaria a carga até Três Lagoas.

A carga foi apreendida e encaminhada à Receita Federal.

Oportunidade

Processo seleciona motoristas de ônibus para trabalhar na Suzano

A seleção será feita na Funtrab, em Campo Grande, nesta quarta-feira (13). Entre os benefícios, o trabalhador terá direito a seguro de vida, vale-alimentação, entre outros

13/01/2026 13h00

Divulgação Funtrab

Com salário de R$ 2.276,27, o processo seletivo para trabalhadores que podem exercer a função de motorista de ônibus será realizado nesta quarta-feira (14), na Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), em Campo Grande.

Apesar de as vagas serem para atuar no município de Ribas do Rio Pardo, a seleção ocorrerá na sede da Funtrab, na Capital, das 8h às 16h30, com atendimento por ordem de chegada.

O salário da vaga é de R$ 2.276,27. O colaborador terá direito a alojamento, seguro de vida, refeição na empresa e vale-alimentação.

 

Imagem Divulgação

 

 

 

Processo seletivo


O interessado deve levar os seguintes documentos:

  • Carteira de Trabalho Digital;
  • currículo ou um resumo das experiências profissionais na área;
  • possuir CNH categoria “D” ou “E”;
  • ter feito o curso de Transporte Coletivo de Passageiros.

Durante o dia, o candidato passará por entrevistas e testes práticos de condução, feitos de hora em hora, em ônibus da própria empresa. Ao todo, estão disponíveis 10 vagas.

A diretora de Relações de Emprego e Atendimento ao Trabalhador da Funtrab, Brenda Costa, ressaltou a importância de ampliar o acesso a oportunidades de trabalho.


“Essa seletiva facilita o contato direto entre empresa e trabalhador, agiliza o processo de contratação e amplia as chances de quem já tem experiência na área. É uma oportunidade concreta para quem busca recolocação no mercado de trabalho”, afirma.

O órgão orienta os candidatos a chegarem cedo, uma vez que o atendimento será conforme a ordem de chegada e o número de vagas é limitado.

A Fubtrab está na Rua 13 de maio, nº2. 773, Centro.

ARRECADAÇÃO

Para superar crise, Estado tenta vender "cheque frio" de R$ 19 bilhões

Administração estadual contratou, por R$ 500 mil, a Fundação Getúlio Vargas para fazer um "Estudo de Viabilidade da Securitização da Dívida Ativa"

13/01/2026 12h45

Secretaria de Estado de Fazenda espera antecipar parte dos créditos tribuários que estão em atraso

Cinco meses depois de decretar corte de 25% nos gastos, a administração estadual apontou que está fazendo uma nova tentativa para tentar superar a crise financeira. Publicação do diário oficial desta terça-feira (13) revela que o Governo do Estado contratou  a Fundação Getúlio Vargas, por R$ 500 mil, para realizar "Estudo de Viabilidade da Securitização da Dívida Ativa do Estado de Mato Grosso do Sul". 

Securitização da dívida significa, em outras palavras,  a transformação de créditos tributários em títulos negociáveis no mercado financeiro, vendendo-os com deságio para antecipar recursos e gerar caixa imediato e repassar o risco de inadimplência para o setor privado, sem ser uma operação de crédito tradicional. 

Na época em que os cheques eram responsáveis por parcela significativa dos negócios havia empresas e pessoas físicas que compravam cheques pré-datados por um valor menor e antecipavam parte do dinheiro aos comerciantes. Era o chamado factoring. 

No caso em estudo pelo governo estadual, porém, o que se pretende vender são os chamados cheques frios, aqueles não têm fundos na primeira tentativa de compensação bancária.

E este volume é significativo. Em 2024, o valor da dívida ativa estava na casa dos R$ 19 bilhões. Deste montante, apenas R$ 3,8 bilhões (20%) eram considerados como de fácil recebimento, uma vez que eram relativas a empresas que seguiam em atividade. 

O volume de dívidas de empresas com a inscrição estadual cancelada, também chamado de créditos podres, estava em R$ 11,1 bilhões. As empresas com inscrição suspensa, por sua vez, deviam R$ 4 bilhões.  

Em outubro do ano passado, quando lançou um programa de renegociação das dívidas, a administração estadual estimou em cerca de R$ 13 bilhões o volume de créditos que poderiam ser renegociados. Àqueles que aderissem, o Estado ofereceu desconto de até 70% sobre juros e multas. 

O estudo que será feito pela Fundação Getúlio Vargas, bancado com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e que terá de ser concluído em um ano, deve apontar, principalmente, qual o valor que o Estado poderia exigir para repassar esse "cheque frio" (sem fundos) a alguma instituição financeira.

A reportagem do Correio do Estado procurou a Secretaria de Fazenda em busca de informações sobre a proposta de securitização, o valor atualizado das dívidas (cheque frio) e sobre a estimativa de faturamento com esta securitização. Porém, até publicação da reportagem, não havia obtido retorno. 

