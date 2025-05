PRF faz a maior apreensão de cocaína do ano em Mato Grosso do Sul

Cuidado

No último ano, 38 animais morreram por hipotermia em Mato Grosso do Sul

A Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO) emitiu uma nota técnica orientando produtores rurais sobre medidas preventivas para evitar a mortalidade de gado durante a passagem da frente fria que chega nesta semana.

De acordo com a agência, a hipotermia, causada pela exposição prolongada a baixas temperaturas, é a principal causa de morte bovina em períodos de frio. Animais debilitados ou mal nutridos tem ainda o risco de morte elevado.

Outros fatores que podem levar os animais á óbito são a falta de suplementação alimentar adequada, a ausência de abrigos contra intempéries, além de aspectos relacionados à idade, raça e localização dos animais na propriedade.

Segundo dados da Iagro, foram registrados 38 casos de hipotermia em gado em Mato Grosso do Sul no ano de 2024. As mortes foram notificadas nos municípios de Brasilândia, Três Lagoas, Iguatemi, Terenos, Sidrolândia, Ribas do Rio Pardo, Amambai, Aquidauana, Dois Irmãos do Buriti, Miranda, Campo Grande, Corguinho, Jaraguari e Naviraí.

Outros 3.011 bovinos vieram a óbito por demais circunstâncias relacionadas ao frio. Diante desse cenário, o órgão pede que os produtores mantenham atenção redobrada e sigam as orientações oficiais.

Como evitar?

Para evitar mortes entre o gado, é recomendado que os produtores rurais garantam a suplementação alimentar suficiente, especialmente nos períodos secos e durante as frentes frias, providenciem abrigos ou áreas protegidas para minimizar os efeitos de condições climáticas extremas, mantenham o acompanhamento veterinário regular do rebanho e sigam rigorosamente o calendário oficial de vacinação e manejo sanitário.

O que fazer se houver óbito?

Caso haja óbito de qualquer animal, a morte deve ser informada imediatamente à Iagro. Após a notificação, a agência realiza a inspeção na propriedade para identificar as causas do óbito e adotar as medidas necessárias.

Se não for possível a realização da vistoria presencial, o proprietário deve apresentar um laudo veterinário particular, devidamente assinado, para formalizar a baixa dos animais no sistema E-Saniagro.

A notificação da morte anormal de bovinos deve ser realizada pelo Sistema e-Sisbravet, pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (67) 99961-9205.

Mudança no tempo

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma frente fria avança por Mato Grosso do Sul nesta semana, podendo baixar as temperaturas a 0°C em algumas regiões do Estado.

A virada começa entre a terça-feira (27) e quarta-feira (28), quando uma uma frente fria deve chegar ao Rio Grande do Sul.

"O choque das massas de ar quente e frio, favorecido pelo avanço do sistema frontal, poderá provocar, inicialmente, tempo severo nos estados do Sul e áreas entre o Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Além da chuva haverá queda brusca das temperaturas sobre essas áreas", diz o Inmet.

Ainda segundo o órgão, o ar frio será intenso, resultando nas menores temperaturas registradas neste ano, até então.

*Colaborou Glaucea Vaccari

