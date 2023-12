A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 228 Kg de cocaína e 224 Kg de skunk na manhã desta sexta-feira (22), em Corumbá, município 425,7 quilômetros distante de Campo Grande. Sete pessoas foram detidas.

As drogas foram interceptadas em dois veículos distintos, durante fiscalização de rotina na BR-262.

Em uma primeira abordagem, os agentes fiscalizaram um Volkswagen Virtus. Segundo a PRF, o motorista do veículo estava acompanhado por três passageiros, que durante entrevista disseram que estavam indo passar o Natal em Campo Grande.

A segunda abordagem foi de um ônibus de viagem, em que o condutor transportava dois ajudantes e 16 passageiros bolivianos. Os policiais desconfiaram do nervosismo apresentado pelo motorista, e descobriram que o proprietário do ônibus era um dos passageiros do Virtus.

Após uma vistoria no ônibus, a equipe encontrou os tabletes de skunk e cocaína. Questionado, o motorista disse ter recebido o veículo com a droga de um dos passageiros do Virtus, e que a carga seria entregue em São Paulo.

Os ocupantes do carro de passeio confessaram envolvimento no transporte do ilícito, fazendo o serviço de batedor.

Todos os sete envolvidos foram presos e, assim como as drogas e os veículos, encaminhados à Polícia Federal em Corumbá.

Histórico

Nos primeiros sete meses de 2023, Mato Grosso do Sul já havia registrado o ano recorde em apreensão de cocaína em rodovias federais do Estado. De janeiro a julho deste ano, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 10.824 kg do entorpecente, 96 kg a mais do que o apreendido em 2022, ano em que foram interceptados 10.728 kg da droga.

Nos primeiros 11 meses do ano, a quantidade de carga apreendida chegou a 14.341 kg.

O ano passado já havia sido um ano recorde em comparação com os anos anteriores. Em 2021, foram 5.201 kg apreendidos, e em 2020, primeiro ano que se tem registro no Observatório de Dados da Polícia Rodoviária Federal, foram interceptados 5.041 kg do entorpecente.

Se compararmos os anos de 2020 e 2021, podemos notar um certa estabilidade. Entre 2021 e 2022, tivemos o primeiro "boom", com aumento de 106% na quantidade apreendida.

Maior apreensão do ano

Neste ano, o Estado teve a maior apreensão de cocaína da história da PRF a nível nacional, realizada em 27 de feverereiro. Foram apreendidas 1,8 tonelada de cocaína em Sidrolândia, município localizado a 63 quilômetros de Campo Grande. A carga foi avaliada em R$ 334 milhões.

Em nota, à época, a PRF divulgou que a droga era transportada em um caminhão tanque VW 24.280, que passou por fiscalização no km 480 da BR-060, em Sidrolândia.

Os responsáveis pela fiscalização eram os policiais do Grupo de Operações com Cães (GOC-MS), que contaram com a ajuda dos cães farejadores da raça pastor alemão, K9 Thor e K9 Amélia, para identificar compartimentos ocultos no veículo. Foram encontrados três compartimentos, cheios de tabletes da droga.

O condutor, um homem, de 44 anos, seguia de Jardim (MS) para Campo Grande (MS), e contou que recebeu R$ 20 mil e o veículo para transportar a carga ilícita. Ainda segundo ele, a droga seria entregue para um desconhecido em um posto de combustível em Campo Grande.

Assine o Correio do Estado.