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PRF persegue traficante aluno de medicina e apreende 569 kg de droga em MS

Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam mais de meia tonelada de maconha com acusado que tentava quitar dívida por uso de entorpecentes

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

30/06/2026 - 10h47
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Ainda durante a madrugada de segunda-feira (29), dia de jogo eliminatório do Brasil na Copa da Mundo de 2026, apreensões feitas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) evidenciam a máxima de que "o crime não dorme" e nem tira folga, como mostram os quase 570 quilos de substâncias entorpecentes de um traficante estudante de medicina foram retiradas de circulação na fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai. 

Conforme a PRF, no município mais ao sudoeste do Mato Grosso do Sul, distante aproximadamente 313 quilômetros de Campo Grande, os agentes deram uma primeira ordem de parada a um veículo Chevrolet/ Classic que transitava por essa região de Ponta Porã, cidade-gêmea que faz divisa seca com Pedro Juan Caballero (PJC). 

Esses policiais rodoviários federais começaram um acompanhamento tático após esse indivíduo, identificado como Pablo Henrique dos Santos Sagob, desobedecer a ordem da PRF e iniciar fuga.

Pablo Henrique dos Santos Sagob teria tentado abandonar seu Classic ao sair da pista, porém os agentes obtiveram êxito em alcançar e detê-lo em seguida. 

Sendo que esse veículo estaria carregado com 569 quilos de substância entorpecente análogo à maconha, portais locais, com o Ponta Porã News, logo passaram a apontar que o traficante em questão tratava-se de um estudante de medicina. 

Questionado pelos agentes, em interrogatório o responsável pelo tráfico de 569 quilos de maconha teria apontado para um suposto endividamento com traficantes da região fronteiriça entre Brasil e Paraguai. 

Entretanto, Pablo não confirmou onde teria pegado o carregamento ilícito e tampouco qual seria o destino desta carga de mais de meia tonelada de maconha.

Com a pretensão de formar-se médico em uma universidade do Paraguai, o criminoso foi autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes e levado, junto do carregamento, para a delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã. 

Agora, o intuito da Polícia Civil é seguir com investigações para identificar demais envolvidos na organização criminosa. 

Demais apreensões

Além desse caso, outro veículo havia sido apreendido com carregamento de substâncias ilícitas horas antes pelos agentes da PRF nesta mesma região.  

Abordado em Ponta Porã, o condutor de um Renault/Oroch evidenciou nervosismo em excesso ao ser questionado pelos agentes sobre a viagem que fazia. Constatada adulteração no tanque de combustível, a PRF localizou: 

  • 6,4 quilos de maconha, 
  • 4 quilos de cocaína e
  • 300 gramas de crack. 

Também neste último domingo, até mesmo um casal com um bebê de apenas dois meses foi flagrado por agentes da PRF no transporte de substâncias ilícitas. 

Ao abordarem um Chevrolet Cobalt em trecho de Água Clara da rodovia BR-262, os agentes notaram  forte odor de maconha, visualizando inclusive um fardo junto aos pés da mulher que estava com o bebê de colo. Com uma vistoria detalhada, foram encontrados um total de: 

  • 45 quilos de skunk,
  • 43 quilos de maconha, 
  • 41 quilos de cocaína e 
  • 2 quilos de haxixe.

Com a mulher sendo dona do automóvel, o indivíduo que conduzia o carro teria aceitado realizar o transporte da droga de Campo Grande até o município de Inocência, que fica 330 km longe da Capital. Enquanto  o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o bebê, ambos os acusados foram presos em flagrante e encaminhados à Polícia Civil de Água Clara. 

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ACIDENTE FATAL

Mulher embriagada mata ciclista elétrico no trânsito e foge sem prestar socorro

Homem que conduzia a bicicleta elétrica morreu na Santa Casa de Paranaíba devido aos ferimentos sofridos pela colisão

30/06/2026 12h15

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Reprodução: Polícia Civil

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Durante a última segunda-feira (29), a Polícia Civil prendeu uma mulher em flagrante pela morte de um ciclista elétrico, em um acidente no município de Paranaíba, a 407 quilômetros de Campo Grande.

A motorista fugiu sem prestar socorro, mas deixou para trás a placa do carro que caiu com o impacto da colisão e permitiu sua identificação.

Márcio Uria Siqueira, também conhecido como Barrinha, morreu em acidente nesta segunda-feira (29) - Foto: Reprodução redes sociais

A vítima, de 55 anos, era Márcio Uria Siqueira, conhecido como Barrinha. O homem conduzia a bicicleta elétrica no cruzamento da Rua Doutor Ermínio Leal Garcia com a Rua Otto Lemos Fleury, quando sofreu o acidente.

A dinâmica do acidente ainda está em investigação, mas conforme informações de sites locais, a Polícia Militar foi acionada após uma moradora da região ouvir barulho de forte impacto e notar a movimentação de pessoas no local.

A moradora ainda foi conseguiu ver o veículo antes da fuga, enquanto a vítima estava inconsciente no chão, próximo ao veículo de Márcio Siqueira.

As equipes de socorro do Corpo de Bombeiros chegaram ao local e levaram a vítima para a Santa Casa de Paranaíba, mas o homem não resistiu aos ferimentos causados pelo impacto da colisão.

No local, a placa do outro veículo se desprendeu e ficou no perímetro do acidente, o que ajudou a encontrar a mulher. Segundo as investigações, por meio de uma denúncia anônima, ela foi localizada dentro de um automóvel em uma residência.

A casa é de um homem que a escondeu mesmo sabendo do acidente e no fundo do imóvel foi encontrado o veículo da colisão ocultado.

A mulher foi presa em flagrante e conduzida a 1ª Delegacia de Polícia. Com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ela foi submetida a teste do etilômetro que apontou a presença de álcool no organismo. O homem também foi levado para a unidade policial, que será investigado por crime de favorecimento pessoal.

O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar, porém o Código de Trânsito Brasileiro prevê pena de reclusão de até oito anos para casos assim com a influência de álcool, sob a possibilidade de pena aumentada quando o condutor não presta socorro à vítima.

As investigações do caso ainda estão em andamento para completar os fatos e tomar as medidas legais cabíveis.

O corpo de Márcio Siqueira foi velado durante a manhã dessa terça-feira (30). 

A Polícia Civil ainda reforça que o condutor envolvido em acidente de trânsito deve permanecer no local e prestar socorro imediato às vítimas, e alerta que dirigir sob influência de álcool coloca vidas em risco e graves consequências criminais.

Além disso, a colaboração da população nesse caso foi fundamental para localização da suspeita e apoio à vítima.

NOVO MODELO

Legislação de MS terá mudanças para se adequar ao licenciamento ambiental

Para melhorar o trabalho de fiscalização e licenças emitidas pelo Imasul, uma plataforma foi desenvolvida com ferramentas de inteligência artificial, geotecnologia, automação de procedimentos e monitoramento ambiental.

30/06/2026 11h30

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O diretor-executivo do Imasul, André Borges, apresentou as novas ferramentas de monitoramento ao governador Eduardo Riedel

O diretor-executivo do Imasul, André Borges, apresentou as novas ferramentas de monitoramento ao governador Eduardo Riedel Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado

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Na manhã desta terça-feira (30), o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) mostrou como será a o novo modelo de licenciamento ambiental, desenvolvido para atender às diretrizes da Lei nº 15.190, de 8 de agosto de 2025, que institui a nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental no Estado.

A modernização é baseada na integração de tecnologias que tornam os processos mais ágeis, seguros e transparentes, reunindo em uma única plataforma ferramentas de inteligência artificial, geotecnologia, automação de procedimentos e monitoramento ambiental.

O Governador do Estado, Eduardo Riedel (PP), falou sobre a mudança, na prática, a respeito do novo licenciamento ambiental.

"É uma mudança de conceito.  A lei ainda vai para a Assembleia, precisa ser aprovada, mas são duas coisas distintas. Primeiro é a nova legislação ambiental que o Imasul se adequou, preparou uma lei que o empreendedor passa a ser muito mais proativo no processo. O Imasul ganhou muito mais ferramentas e condição de monitorar o empreendimento que foi licenciado".

De acordo com o governador, o foco não é apenas no licenciamento, mas também no monitoramento deste. "O empreendedor terá, do lado da visão do desenvolvimento, uma entrega mais rápida, mais ágil da sua licença".

Riedel também destacou que, com as novas ferramenteas de monitoramento e licenciamento, deve reduzir significativamente o tempo de licença.

"Com os instrumentos tecnológicos sendo aplicados, certamente vai reduzir ainda mais o tempo, e o principal, vai dar a capacidade facilitar o desenvolvimento, mas absolutamente responsável para a área ambiental e que tenha capacidade de detectar qualquer irregularidade ou ilegalidade no projeto. Um exemplo claro disso, a partir dessas novas mudanças, é o índice do Mato Grosso do Sul como o menor do Brasil em desmatamento legal".

A nova legislação será enviada em breve à Assembleia Legislativa, já está na construção da legislativa e estão sendo feitas as últimas adequações, segundo Riedel.

"Existem algumas normativas internas que precisam ser feitas que o IMASUL, seja por decreto ou por resolução, está ajustando também, mas acredito que nesse começo do mês de julho já vá para a Assembleia"

Adequações

Segundo o diretor-executivo do Imasul, André Borges, as plataformas foram desenvolvidas para atender a nova legislação nacional do licenciamento ambiental. Para isso, era necessário ter ferramentas que pudessem fazer o controle.

"Há uma divisão de responsabilidades maior agora. O empreendedor assume muito mais a responsabilidade ambiental pelo seu empreendimento. E o papel do Estado é acompanhar o desempenho ambiental dessa atividade para, de fato, atingir o nosso objetivo fim aqui, que é a gestão ambiental do território do Mato Grosso do Sul", disse André Borges.

O diretor-executivo do Imasul, André Borges, apresentou as novas ferramentas de monitoramento ao governador Eduardo Riedel
André Borges, diretor-executivo do Imasul / Foto: Paulo Ribas / Correio do Estado

A principal mudança da Lei Nacional do Licenciamento Ambiental Geral é a inovação no sentido de tipologias de licença, como a licença por adesão e compromisso ou a licença ambiental única. O Estado precisou adequar a legislação estadual para poder atender a normativa nacional.

"Nós temos uma lei, de 2001, que trata da política ambiental de licenciamento ambiental no Estado. E com o advento dessa nova lei nacional, nós precisamos atualizar a nossa norma e criar um sistema estadual de licenciamento ambiental. Então, nós vamos trazer muitas das legislações antigas para tentar consolidar num único documento e criar um ambiente de mais previsibilidade, maior segurança para quem vai investir e para quem faz o trabalho de monitoramento, controle e fiscalização", disse o diretor-executivo do Imasul.

Sistemas tecnológicos

O SIRIEMA 2.0 (Sistema Imasul de Registros e Informações Estratégicas do Meio Ambiente) é uma nova versão da plataforma responsável pela solicitação, tramitação e análise dos processos ambientais. 

O sistema concentra em um único ambiente digital diversos módulos de gestão ambiental, como Cadastro Ambiental Rural (CAR), Licenciamento Florestal, Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), Fiscalização, Licenciamento Ambiental, Monitoramento e Controle, Pesca, Recursos Hídricos e SISEA.

Desenvolvido para atender às exigências da nova legislação estadual, o SIRIEMA 2.0 oferece um portal unificado que integra diferentes sistemas, automatiza etapas do licenciamento, realiza controle de prazos, promove auditoria dos processos e incorpora recursos de inteligência artificial para apoiar as análises técnicas.

Entre as principais mudanças está a automação de modalidades de licenciamento, como a Licença por Adesão e Compromisso (LAC), a Comunicação Declaratória de Licenciamento Ambiental Estadual (CDLAE) e a Declaração de Licenciamento Ambiental Estadual (DLAE). A digitalização desses procedimentos permitirá maior rapidez na tramitação dos processos, redução da burocracia e fortalecimento da eficiência administrativa.

SIGMA

A transformação digital também contempla o SIGMA (Sistema de Gestão e Monitoramento Ambiental), plataforma desenvolvida para acompanhar automaticamente o cumprimento das condicionantes ambientais. 

O sistema realiza o cruzamento de informações das licenças emitidas com a legislação vigente, utilizando inteligência artificial para monitorar obrigações ambientais, prazos e conformidade dos empreendimentos, contribuindo para uma gestão mais preventiva e integrada.

SISGEO

Outro componente da modernização é o SISGEO, novo Sistema de Georreferenciamento do Imasul. A plataforma substituirá o SISLA, oferecendo tecnologia atualizada para análises geoespaciais, integração de bases cartográficas e suporte técnico ao licenciamento ambiental. 

O sistema proporcionará maior precisão nas análises territoriais e facilitará o acesso às informações geográficas por técnicos, empreendedores e demais usuários.

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