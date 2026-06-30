PRF persegue traficante aluno de medicina e apreende 569 kg de droga em MS

Ainda durante a madrugada de segunda-feira (29), dia de jogo eliminatório do Brasil na Copa da Mundo de 2026, apreensões feitas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) evidenciam a máxima de que "o crime não dorme" e nem tira folga, como mostram os quase 570 quilos de substâncias entorpecentes de um traficante estudante de medicina foram retiradas de circulação na fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai.
Conforme a PRF, no município mais ao sudoeste do Mato Grosso do Sul, distante aproximadamente 313 quilômetros de Campo Grande, os agentes deram uma primeira ordem de parada a um veículo Chevrolet/ Classic que transitava por essa região de Ponta Porã, cidade-gêmea que faz divisa seca com Pedro Juan Caballero (PJC).
Esses policiais rodoviários federais começaram um acompanhamento tático após esse indivíduo, identificado como Pablo Henrique dos Santos Sagob, desobedecer a ordem da PRF e iniciar fuga.
Pablo Henrique dos Santos Sagob teria tentado abandonar seu Classic ao sair da pista, porém os agentes obtiveram êxito em alcançar e detê-lo em seguida.
Sendo que esse veículo estaria carregado com 569 quilos de substância entorpecente análogo à maconha, portais locais, com o Ponta Porã News, logo passaram a apontar que o traficante em questão tratava-se de um estudante de medicina.
Questionado pelos agentes, em interrogatório o responsável pelo tráfico de 569 quilos de maconha teria apontado para um suposto endividamento com traficantes da região fronteiriça entre Brasil e Paraguai.
Entretanto, Pablo não confirmou onde teria pegado o carregamento ilícito e tampouco qual seria o destino desta carga de mais de meia tonelada de maconha.
Com a pretensão de formar-se médico em uma universidade do Paraguai, o criminoso foi autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes e levado, junto do carregamento, para a delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.
Agora, o intuito da Polícia Civil é seguir com investigações para identificar demais envolvidos na organização criminosa.
Demais apreensões
Além desse caso, outro veículo havia sido apreendido com carregamento de substâncias ilícitas horas antes pelos agentes da PRF nesta mesma região.
Abordado em Ponta Porã, o condutor de um Renault/Oroch evidenciou nervosismo em excesso ao ser questionado pelos agentes sobre a viagem que fazia. Constatada adulteração no tanque de combustível, a PRF localizou:
- 6,4 quilos de maconha,
- 4 quilos de cocaína e
- 300 gramas de crack.
Também neste último domingo, até mesmo um casal com um bebê de apenas dois meses foi flagrado por agentes da PRF no transporte de substâncias ilícitas.
Ao abordarem um Chevrolet Cobalt em trecho de Água Clara da rodovia BR-262, os agentes notaram forte odor de maconha, visualizando inclusive um fardo junto aos pés da mulher que estava com o bebê de colo. Com uma vistoria detalhada, foram encontrados um total de:
- 45 quilos de skunk,
- 43 quilos de maconha,
- 41 quilos de cocaína e
- 2 quilos de haxixe.
Com a mulher sendo dona do automóvel, o indivíduo que conduzia o carro teria aceitado realizar o transporte da droga de Campo Grande até o município de Inocência, que fica 330 km longe da Capital. Enquanto o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o bebê, ambos os acusados foram presos em flagrante e encaminhados à Polícia Civil de Água Clara.