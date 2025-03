Primeira morte por Covid-19 em MS completa 5 anos

Cidades

Provas destinadas à Pessoas com Deficiência (PcDs) foram realizadas no dia 16 de março

O resultado preliminar do concurso da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) foi divulgado nesta segunda-feira (31). As provas destinadas a Pessoas com Deficiência (PcDs) foram realizadas no dia 16 de março.

Todas as vagas são para a função de assistente administrativo, já o salário inicial é de R$3 mil, com uma carga de 200h mensais.

Os salários variam de R$1.999,88 a R$7.863,77 a depender da função e nível de qualificação exigido. De acordo com o edital, os cargos serão destinados a níveis médio, nível técnico e superior.

Vale lembrar que além do salário, a remuneração será acrescida de vale-alimentação, plano de saúde, plano odontológico e outros benefícios.

Confira a distribuição completa de cargos e vagas:

A prova objetiva contou com 60 questões entre Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico – Matemática, Conhecimentos de informática e Conhecimentos Gerais, de acordo com a especificidade e o nível de escolaridade que cada ocupação exige.

O gabarito completo e o resultado preliminar com os nomes dos candidatos, pode ser conferido abaixo, na edição desta segunda-feira, no Diário Oficial do Estado (DOE) a partir da página 44.

Outro concurso

O outro concurso da empresa Sanesul deve acontecer no dia 4 de maio. Ao todo serão 90 vagas imediatas e formação de cadastro reserva, com oportunidades distribuídas em diversos municípios de Mato Grosso do Sul.

Etapas e provas

Ainda conforme o edital, os candidatos serão avaliados em quatro etapas, desta forma:

Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Prova de Aptidão Física, de caráter eliminatório, para agente em saneamento, técnico em análise e tratamento e técnico em manutenção eletromecânica;

Prova Prática, de caráter eliminatório e classificatório, para agente em saneamento e técnico em manutenção eletromecânica;

Prova de Títulos e Experiência Pessoal, de caráter classificatório, para nível superior.

Confira o edital completo:

