Concurso com 2 mil vagas para professores terá edital publicado neste mês em MS

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O edital do concurso público com 2 mil vagas para professores da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul deve ser publicado neste mês, conforme cronograma apresentado em outubro pelo Governo do Estado e aprovado pelo Conselho de Presidentes da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems).

O decreto nº 16.787, que autoriza a realização do concurso, foi publicado no dia 6 de julho, no Diário Oficial do Estado.

O certame prevê o preenchimento de 2 mil vagas para o cargo de professor, na função de docência, da carreira Profissional da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação (SED).

O cronograma aprovado no mês passado dispõe que a publicação do edital está prevista para o dia 16 de novembro deste ano e a aplicação das provas objetivas para o dia 24 de janeiro de 2027.

Conforme reportagem do Correio do Estado, na ocasião da aprovação do cronograma, a Fetems destacou que a realização do concurso é uma das pautas prioritárias na defesa da valorização profissional, do fortalecimento das carreiras e da ampliação do quadro de servidoras e servidores efetivos da Rede Estadual de Ensino.

“A aprovação do cronograma do concurso é resultado de uma luta permanente da Fetems e dos nossos 74 sindicatos. Vamos continuar acompanhando cada etapa e cobrando que os compromissos sejam cumpridos, ao mesmo tempo em que seguimos construindo nossas demais atividades e fortalecendo a unidade da categoria”, disse a presidente da federação, Deumeires Morais.

De acordo com tabela da Fetems, o salário inicial de um professor concursado com graduação e carga horária de 20 horas semanais é de R$ 6.751,35.

Concurso público

Conforme o decreto nº 16.787 publicado em julho, caberá à Secretaria de Estado de Administração (SAD), em conjunto com a Secretaria Estadual de Educação (SED), organizar e executar o concurso, definindo as normas e os procedimentos para o recrutamento e a seleção dos candidatos.

O edital a ser publicado deverá detalhar a distribuição das vagas por área de conhecimento, componente curricular ou disciplina, além da divisão por município ou localidade.

O edital também estabelecerá as etapas do concurso, os critérios para aprovação em cada fase, o formato das provas, os conteúdos que serão cobrados, os requisitos exigidos para investidura no cargo e o prazo de validade do certame.

Conforme informou o governo anteriormente, a abertura do concurso atende à necessidade de provimento de professores efetivos para a rede estadual de ensino.

“Valorizar os profissionais da educação é garantir melhores condições para quem ensina e melhores resultados para quem aprende. Nosso compromisso é com uma escola pública moderna, eficiente e capaz de preparar os estudantes para as oportunidades que Mato Grosso do Sul está construindo", afirmou o governador, na ocasião da autorização do certame.

O último concurso público para professores da Rede Estadual ofertou inicialmente 722 vagas, com salário inicial de R$ 4.190,82 e jornada de 20 horas semanais.

Posteriormente, o concurso teve vagas ampliadas, sendo convocados mais de 1,3 mil aprovados.

Agora, com a abertura de 2 mil novas vagas, a expectativa é atender à demanda existente nas escolas.

O novo concurso terá abrangência estadual, permitindo que os candidatos concorram a vagas em todos os municípios de Mato Grosso do Sul.