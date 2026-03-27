Primeira onda de calor do ano deve atingir Mato Grosso do Sul no fim de semana

Temperaturas podem chegar aos 40°C em MS - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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A primeira onda de calor de 2026 deve atingir Mato Grosso do Sul neste fim de semana, elevando significativamente as temperaturas até a quarta-feira (1º).

De acordo com o Climatempo, o fenômeno está associado a uma bolha de calor posicionada entre o Paraguai e o norte da Argentina, que avança sobre o território brasileiro e favorece a persistência de ar muito quente sobre parte do Centro-Sul do País.

Com a onda de calor, as temperaturas ficam pelo menos cinco graus acima da média para esta época do ano.

Com esse padrão atmosférico, as temperaturas ficam vários dias consecutivos acima da média para esta época do ano, caracterizando o episódio de onda de calor.

As áreas mais impactadas são aquelas mais próximas da fronteira com o Paraguai e o norte da Argentina, onde o ar quente se mantém mais concentrado.

No Mato Grosso do Sul, as áreas mais afetadas ficam no sul e no oeste do Estado, incluindo regiões próximas ao Pantanal.

A previsão indica que essa onda de calor deve persistir pelo menos até a próxima quarta-feira (1º).

Fim de semana

Previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) indica que o fim de semana deve tempo mais firme, com predomínio de sol e pouca nebulosidade.

Ao longo dos próximos dias, as temperaturas entram em elevação, podendo atingir valores a máxima de 40°C em algumas regiões do Estado.

Associado ao calor intenso, a umidade relativa do ar deve apresentar índices baixos, variando entre 20% e 40%, o que requer atenção, pois abaixo de 30% já é considerado prejudicial à saúde.

Apesar do cenário mais estável, não se descartam pancadas de chuva e tempestades isoladas, características do aquecimento diurno.

Há possibilidade de rajadas de vento pontuais acima de 50 km/h.

Na região da Grande Dourados, as temperaturas devem varias entre 21°C e 38°C. Já no Pantanal, a mínima prevista é de 22°C e a máxima também de 38°C. A maior temperatura deve ser de 40°C, prevista para os municípios das regiões norte, leste e bolsão.

Em Campo Grande, as temperaturas variam entre 21°C e 34°C.