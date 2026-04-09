Primeira prefeita mulher de Campo Grande, Nelly Bacha, morre aos 84 anos

Nelly Bacha nasceu em 2 de agosto de 1941 e iria completar 85 anos em 2026 - ARQUIVO/CORREIO DO ESTADO

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Primeira prefeita mulher de Campo Grande, Nelly Bacha , morreu na noite desta quarta-feira (8), aos 84 anos, em Campo Grande.

Nelly tinha Parkison há cerca de oito anos e, mais recentemente, estava acamada, sempre acompanhada por cuidadoras.

Ela tinha dificuldades motoras. Apesar do avanço da doença, ela continuava lúcida.

O velório ocorre nesta quinta-feira (9), a partir das 8h30min, na Câmara Municipal de Vereadores, localizada na avenida Ricardo Brandão, número 1.600, em Campo Grande.

O sepultamento será às 16h, no Cemitério Santo Antônio, localizado na avenida Consolação, na vila Santa Dorotheia, na Capital.

O presidente da Casa de Leis, vereador Epaminondas Neto, mais conhecido como Papy, decretou luto oficial de três dias na Câmara Municipal.

Além disso, a sessão ordinária e a audiência pública que seriam realizadas nesta quinta-feira (9) estão suspensas.

“Uma mulher de posicionamentos firmes, discursos fortes, que lutava nas áreas da educação e social. Nelly Bacha foi uma das mulheres pioneiras da política em Campo Grande”, afirmou a Câmara Municipal por meio de nota.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS) lamentou a morte da ex-prefeita por meio de nota.

"A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) comunica, com profundo pesar, o falecimento da advogada e ex-prefeita de Campo Grande, Nelly Elias Bacha, ocorrido na noite desta quarta-feira (8). Neste momento de luto e dor, a OAB/MS externa sua profunda solidariedade aos familiares, amigos e à classe jurídica, rogando a Deus que lhes conceda o devido conforto".

BIOGRAFIA

Nelly Bacha nasceu em Corumbá em 2 de agosto de 1941. É filha descendente de libaneses. Foi formada em Filosofia e Direito.

Atuou como professora em escola pública. Foi presidente do Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública.

Nelly ingressou na política como vereadora pelo MDB.

oi vereadora de Campo Grande por 15 anos, de 1973 a 1988. Foi presidente da Casa de Leis no biênio 1983 e 1984. Por dois meses, assumiu a prefeitura da Capital, tornando-se a primeira mulher prefeita de Campo Grande.

Em seu mandato, construiu galerias pluviais na avenida Euler de Azevedo.