Professores já podem solicitar a Carteira Nacional do Docente; veja o passo a passo

Carteira Nacional do Docente tem validade por dez anos em todo o país - Ricardo Stuckert

A partir desta quinta-feira (16), os professores de todo o Brasil podem solicitar a Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB), um documento oficial que facilitará o acesso a vantagens já garantidas aos professores, como descontos em eventos culturais (teatros, shows, cinemas), além de benefícios exclusivos do programa Mais Professores para o Brasil.

O documento é destinado exclusivamente a professores da rede pública e particular, em todos os níveis da educação básica e superior. Ele tem validade em todo o território nacional pelo período de 10 anos.

Como solicitar

Para solicitar o benefício, é preciso seguir os passos a seguir:

Acesse o sistema Mais Professores com a sua conta gov.br Confirme se as informações que aparecerem, como dados pessoas e instituição de ensino, estão corretas. Caso haja erro, é necessário entrar em contato com a instituição empregadora para correção; Se tudo estiver correto, informe o endereço completo e contatos; Em seguida, faça o upload de uma foto sua seguindo os parâmetros; O sistema vai exibir uma prévia de como a Carteira vai ficar, com a foto e os dados completos; Caso esteja tudo correto, confirme a emissão.

Será disponibilizada, também, a versão digital da carteira, que pode ser baixada imediatamente após o cadastro e já dará acesso aos benefícios do programa.

Vantagens

Algumas vantagens do programa Mais Professores são:

Entrada com desconto em eventos culturais como cinemas, teatros, shows e exposições;

Acesso a cartão de crédito pela Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil sem cobrança de anuidade;

Direito a 15% de desconto em diárias de hotéis, em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH Nacional);

Mais benefícios serão anunciados em breve, de acordo com o Ministério da Educação (MEC), que envolvem parcerias com empresas de todo o Brasil para garantir descontos especiais aos docentes. O Selo #TôComProf será exibido nos pontos de vendas das empresas parceiras, sinalizando que o estabelecimento oferece condições diferenciadas aos professores. Para utilizar o benefício, basta apresentar a CNDB.

Professores

Segundo o MEC, em todo o país são, em média, 2.7 milhões de docentes.

De acordo com dados do QEdu de 2024, em Mato Grosso do Sul existem aproximadamente 32.971 professores, distribuídos entre:

Anos iniciais: 11.846 docentes;

Anos Finais: 10.543 docentes;

Ensino Médio: 8.321 docentes;

Ensino Superior: 2.261 docentes.

Na rede pública, como noticiou o Correio do Estado, no dia 01 de outubro, o governador Eduardo Riedel reafirmou a sua promessa de campanha de que pretende igualar o salário pagos a professores temporários e concursados em Mato Grosso do Sul.

Riedel afirmou que a proposta “está em andamento”, com diminuição da diferença acontecendo desde 2023.

Entretanto, o próprio governador lembrou que, pelo menos desde meados de 2025 o assunto "corte de gastos" passou a ganhar cada vez mais força, com a estimativa do Governo à época de que a ação alcance R$800 milhões até o fim do ano, com plano concentrado em despesas de custeio.

Eduardo Riedel afirmou também que o Estado enfrenta um regime de restrição fiscal (acima de 46,55%), sendo necessário aguardar sair dessa dieta econômica "para dar continuidade nesse processo".

"O caminho é esse, mas vai sendo feito na medida que haja condição", concluiu.

