Programa destina R$ 29 milhões para ampliar acesso à Lei Rouanet no Centro-Oeste

Lançamento do Programa Rouanet Centro-Oeste ocorreu em Cuiabá (MT) e reuniu representantes do Ministério da Cultura e gestores da região - Divulgação

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Uma nova iniciativa voltada ao fortalecimento da produção cultural no Centro-Oeste promete ampliar o acesso de artistas e produtores da região aos recursos da Lei Rouanet. Lançado na última segunda-feira (15), em Cuiabá (MT), o Programa Rouanet Centro-Oeste contará com investimento de R$ 29 milhões destinados a projetos culturais de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal.

A ação é coordenada pelo Ministério da Cultura (MinC) e reúne recursos de empresas públicas e estatais, entre elas Petrobras, TBG (Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil), Transpetro, Fundação Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal.

O objetivo é aumentar a participação dos estados do Centro-Oeste nos mecanismos federais de incentivo à cultura, historicamente concentrados em outras regiões do país. Além do financiamento de projetos, o programa prevê medidas para estimular a participação de novos proponentes e ampliar a distribuição dos recursos entre diferentes territórios.

Representando Mato Grosso do Sul no lançamento, o diretor-presidente da Fundação de Cultura do Estado, Eduardo Mendes Pinto, afirmou que a iniciativa abre novas oportunidades para o setor cultural sul-mato-grossense.

Segundo ele, o programa pode ampliar o acesso de artistas, produtores, instituições e coletivos culturais às fontes de financiamento, contribuindo para a geração de emprego e renda por meio da economia criativa.

A proposta também prevê a valorização da diversidade cultural da região, contemplando manifestações populares, culturas tradicionais e iniciativas desenvolvidas em diferentes contextos sociais e territoriais.

De acordo com o Ministério da Cultura, as regras para participação, os critérios de seleção e os procedimentos de inscrição serão divulgados em publicação no Diário Oficial da União. A expectativa é de que o programa aumente significativamente o número de projetos do Centro-Oeste contemplados pelos investimentos viabilizados por meio da Lei Rouanet.

Além de fomentar a produção artística, a iniciativa busca impulsionar o desenvolvimento econômico do setor cultural nos quatro estados beneficiados.

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