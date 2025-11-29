Programação natalina começa hoje na capital

Para as comemorações natalinas da capital, Campo Grande já estava em movimentação desde ontem com início de bloqueios na Rua Marechal Cândido Mariano, entre a Avenida Calógeras e a Rua 14 de Julho, locais em que ocorrem os eventos.
Neste sábado (29), as atrações começam a partir das 17h30 pelo centro da Capital Morena.
Em frente ao Pátio Central, o Shopping do Centro, terá a abertura. Seguida pela saída da tradicional Parada Natalina, em que a Família Rena e a personagem mais recente, a capivara natalina ‘Capi’ desfilam pela Rua 14 de Julho.
E ainda show infantil de Bento, Totó e patinhos, que contam com sucessos para animar os pequenos como “Funk do Patinho”, “Misturando os Bichos” e “Zebra Preta e Zebra Branca”.
Pátio Central:
- 17h30 - Abertura
- 18h - Saída da Parada Natalina
- 19h - Show do Bento, Totó e os patinhos
Para a continuação das atrações, na Praça do Rádio, o Circo Rhoney traz o espetáculo com malabaristas, equilibristas, acrobacia e banda ao vivo. Para quem deseja ir, hoje é gratuito e é possivel retirar o ingresso no Pátio Central, Rua Marechal. Rondon, nº 1380, no Centro.
Praça do Rádio:
- 19h40 Espetáculo de Circo na Praça do Rádio
O espetáculo ainda ficará na cidade até o dia 25 de dezembro, com apresentações de quarta à sábado.
Neste ano, o 'Natal dos Sonhos' da Prefeitura de Campo Grande, carrega o tema "Sonhos que viram presentes", e conta com diversas programações distribuídas pelos bairros da capital, entre os dias 29 de novembro e 10 de dezembro.
Além de outras programações com eventos, shows e atrações, todas concentradas na Praça Ary Coelho.