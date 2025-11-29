Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

NATAL

Programação natalina começa hoje na capital

Campo Grande tem desfile Natalino, Bento e Totó, e ainda espetáculo circense no centro da cidade

Noysle Carvalho

29/11/2025 - 11h00
Para as comemorações natalinas da capital, Campo Grande já estava em movimentação desde ontem com início de bloqueios na Rua Marechal Cândido Mariano, entre a Avenida Calógeras e a Rua 14 de Julho, locais em que ocorrem os eventos.

Neste sábado (29), as atrações começam a partir das 17h30 pelo centro da Capital Morena.

Parada natalinaParada Natalina acontece na 14 de Julho - Foto: Divulgação

Em frente ao Pátio Central, o Shopping do Centro, terá a abertura. Seguida pela saída da tradicional Parada Natalina, em que a Família Rena e a personagem mais recente, a capivara natalina ‘Capi’ desfilam pela Rua 14 de Julho.

Bento e TotóShow Bento e Totó - Reprodução Redes Sociais

E ainda show infantil de Bento, Totó e patinhos, que contam com sucessos para animar os pequenos como “Funk do Patinho”, “Misturando os Bichos” e “Zebra Preta e Zebra Branca”.

Pátio Central: 

  • 17h30 - Abertura
  • 18h - Saída da Parada Natalina
  • 19h - Show do Bento, Totó e os patinhos

Para a continuação das atrações, na Praça do Rádio, o Circo Rhoney traz o espetáculo com malabaristas, equilibristas, acrobacia e banda ao vivo. Para quem deseja ir, hoje é gratuito e é possivel retirar o ingresso no Pátio Central, Rua Marechal. Rondon, nº 1380, no Centro.

Circo Rhoney ficará na cidade até o natal - Foto: Divulgação

Praça do Rádio:

  • 19h40 Espetáculo de Circo na Praça do Rádio

O espetáculo ainda ficará na cidade até o dia 25 de dezembro, com apresentações de quarta à sábado.

Neste ano, o 'Natal dos Sonhos' da Prefeitura de Campo Grande, carrega o tema "Sonhos que viram presentes", e conta com diversas programações distribuídas pelos bairros da capital, entre os dias 29 de novembro e 10 de dezembro.

Além de outras programações com eventos, shows e atrações, todas concentradas na Praça Ary Coelho.

esquema antigo

Policial é preso ao receber propina de contrabandistas em MS

Conforme a PF, que fez a prisão, na sacola havia em torno de R$ 160 mil e quem fazia o pagamento é ex-policial

29/11/2025 13h47

Apreensão ocorreu após denúncia anônima de que uma mulher faria saque de grade quantidade de dinheiro num banco

Um policial, cuja identidade não foi divulgada, foi preso pelo Polícia Federal nesta sexta-feia em Três Lagoas no momento em que recebia em torno de R$ 160 mil em propina porque supostamente facilitava as atividades de contrabandistas em Mato Grosso do Sul. 

Elém dele, foi preso um um ex-policial, também com longo histórico por suas atividades ligadas ao contrabando, que fazia a entrega do dinheiro para o colega da ativa. Sua identidade tabém não foi revelada pela PF. 

Conforme note emitida pela PF, a investigação começou com o recebimento de denuncia anônima de que uma mulher sacaria uma grande quantia para pagar proprina a um policial, em decorrência do envolvido no crime de contrabando e possível favorecimento.

Com esta inforação, agentes da PF fizeram  pesquisas para verificar a veracidade da informação e constataram a existência de vários registros criminais por contrabando e descaminho em desfavor da pessoa indicada pelo autor da denúncia anônima. 

Identificou-se, também, que seu marido era ex policial, além de que também contava com registros criminais pela prática do delito de contrabando e de descaminho. 

Diante disso, diz anota, a PF acompanhou a possível situação e verificou que, de fato, o saque em espécie ocorreu e, no momento da entrega do dinheiro ao policial, os dois foram abordados e presos em flagrante.

Agora eles devem poder responder pelos crimes de corrupção passivas, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.

TRAGÉDIA

Ciclone deixa 120 mortos e 130 desaparecidos no Sri Lanka

Boa parte do país ficou submersa, com dezenas de pessoas presas nos telhados das casas para fugir da água

29/11/2025 13h15

Mapa Sri Lanka - País na Ásia Meridional

O ciclone Ditwah, que atingiu o Sri Lanka na sexta-feira, 28, provocou mais de 120 mortes e 130 desaparecimentos. Boa parte do país ficou submersa, com dezenas de pessoas presas nos telhados das casas para fugir da água. As inundações afetaram quase 400 mil pessoas em todo o país, forçando cerca de 45 mil a buscar abrigo.

A intensidade do ciclone sobrecarregou os serviços de emergência do Sri Lanka, mas os resgates têm sido dificultados por interrupções nos sistemas de transportes e telecomunicações.

A região mais afetada é a central da ilha, a cerca de 160 quilômetros ao norte da capital, Colombo. No leste do país, quase uma centena de estudantes estão ilhados em alojamentos estudantis sem comida ou água potável, enquanto as águas da enchente se aproximam do campus universitário.

Apesar do número oficial de 120 mortes, autoridades temem que o estrago seja bem maior: apenas um dos distritos, Badulla, na região central, contabiliza 50 mortes e 41 desaparecimentos, segundo informou a prefeitura ao New York Times.

O desastre natural agrava as dificuldades de um país que ainda tenta superar as cicatrizes de décadas de guerra civil e de uma recente crise econômica.

Os serviços ferroviários estão suspensos e muitas rodovias estão bloqueadas. Foram relatadas interrupções generalizadas nas comunicações e um quarto da população está sem energia elétrica

O Ministério das Relações Exteriores da Índia informou ter enviado 27 toneladas de suprimentos por via aérea e marítima, incluindo barracas, cobertores e kits de higiene, além de equipes de resgate com 80 pessoas para auxiliar nos esforços de emergência.

Os Estados Unidos também destinaram US$ 2 milhões para apoiar os esforços de socorro imediato, segundo a Embaixada dos EUA em Colombo.

