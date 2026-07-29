Protesto em BR-463 pede ação imediata do DNIT em duplicação da rodovia

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Durante a manhã desta quarta-feira (29), moradores de Dourados, cidade a 230 quilômetros de Campo Grande, realizaram um protesto na BR-463 , pedindo por maior segurança na rodovia federal. A urgência de atenção pedida pelos protestantes é devido à quantidade de mortes em decorrência de acidentes que acontecem no local.

O principal pedido dos manifestantes é a conclusão das obras que duplicam a via entre a Sitioca Campina Verde e o Trevo da Bandeira, trecho crítico em que, segundo os moradores ocorrem a maioria e, com maior frequência, os acidentes.

As obras de duplicação iniciaram em 2021, com processo de licitação no primeiro semestre daquele ano, e com contratos de supervisão e execução firmados entre julho e agosto.

O problema é que a previsão de entrega estava marcada para fevereiro de 2023 mas, até o momento, a reforma não está finalizada e segue paralisada. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), responsável pela mudança na via, prevê uma nova licitação para retomar os trabalhos, mas ainda sem data de finalização estabelecida.

Manifestantes pedem ação imediata em rodovia que tem obra de duplicação parada - Foto: Sidnei Bronka/Ligado Na Notícia

Conforme a população que vive no local diariamente, o trânsito na rodovia, além de perigoso a motoristas, ciclistas e pedestres que circulam próximo, também gera lentidão em horários de pico devido ao tráfego de caminhões, carretas e outros veículos grandes, em especial durante o período de safra.

A situação então exige que veículos menores e motociclistas trafeguem entre carretas, o que pode gerar acidentes fatais.

A rodovia também é o principal acesso para chegar ou sair do Hospital Regional da cidade, outros residenciais e propriedades rurais que ficam localizadas na região.

Para isso, os moradores dos residenciais Kairós, Campo Dourado e BNH 4º Plano, que estão próximos do trecho, estiveram na manifestação e pediram também por outras mudanças na BR-463, com objetivo de melhorar a segurança dos que trafegam no local.

Os cartazes pediam socorro ao DNIT e outras alterações, como:

implantação de passarela para pedestres e ciclistas;

melhorias em sinalização;

e instalação de semáforos pois, segundo os manifestantes, o trecho está inserido dentro do perímetro urbano de Dourados.

Conforme acompanhamento de sites locais, o protesto encerrou por volta das 07h30 e, enquanto ocorria, houve interrupção do tráfego no sistema "pare e siga", sob supervisão da Polícia Rodoviária Federal, que esteve no local.

Acidentes fatais

Em março, um motociclista identificado como Gilmar Matei Dorigon, de 59 anos, morreu ao ser atingido por uma caminhonete enquanto realizava uma conversão no cruzamento da Rua Cafelândia com a BR-463, dentro do perímetro urbano de Dourados.

E em maio deste ano, conforme noticiou o Correio do Estado, Anderson Antunes Ávila, de 38 anos, conduzia um Fiat Pálio Weekend e morreu após colidir com uma caminhonete Silverado a 251 quilômetros de Dourados, na BR-463. A vítima ficou presa às ferragens e morreu antes do socorro chegar.

*Com informações do site Ligado Na Notícia