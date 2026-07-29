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Protesto em BR-463 pede ação imediata do DNIT em duplicação da rodovia

Trecho de rodovia federal está em reforma de duplicação desde 2021 e moradores fazem manifestação pedindo mudanças em via que causou mortes durante o ano

Noysle Carvalho

29/07/2026 - 10h30
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Durante a manhã desta quarta-feira (29), moradores de Dourados, cidade a 230 quilômetros de Campo Grande, realizaram um protesto na BR-463 , pedindo por maior segurança na rodovia federal. A urgência de atenção pedida pelos protestantes é devido à quantidade de mortes em decorrência de acidentes que acontecem no local.

O principal pedido dos manifestantes é a conclusão das obras que duplicam a via entre a Sitioca Campina Verde e o Trevo da Bandeira, trecho crítico em que, segundo os moradores ocorrem a maioria e, com maior frequência, os acidentes.

As obras de duplicação iniciaram em 2021, com processo de licitação no primeiro semestre daquele ano, e com contratos de supervisão e execução firmados entre julho e agosto.

O problema é que a previsão de entrega estava marcada para fevereiro de 2023 mas, até o momento, a reforma não está finalizada e segue paralisada. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), responsável pela mudança na via, prevê uma nova licitação para retomar os trabalhos, mas ainda sem data de finalização estabelecida.

whatsapp_image_2026_07_29_at_08_1785326976,0838Manifestantes pedem ação imediata em rodovia que tem obra de duplicação parada - Foto: Sidnei Bronka/Ligado Na Notícia

Conforme a população que vive no local diariamente, o trânsito na rodovia, além de perigoso a motoristas, ciclistas e pedestres que circulam próximo, também gera lentidão em horários de pico devido ao tráfego de caminhões, carretas e outros veículos grandes, em especial durante o período de safra.

A situação então exige que veículos menores e motociclistas trafeguem entre carretas, o que pode gerar acidentes fatais.

A rodovia também é o principal acesso para chegar ou sair do Hospital Regional da cidade, outros residenciais e propriedades rurais que ficam localizadas na região.

Para isso, os moradores dos residenciais Kairós, Campo Dourado e BNH 4º Plano, que estão próximos do trecho, estiveram na manifestação e pediram também por outras mudanças na BR-463, com objetivo de melhorar a segurança dos que trafegam no local.

Os cartazes pediam socorro ao DNIT e outras alterações, como:

  • implantação de passarela para pedestres e ciclistas;
  • melhorias em sinalização;
  • e instalação de semáforos pois, segundo os manifestantes, o trecho está inserido dentro do perímetro urbano de Dourados.

Conforme acompanhamento de sites locais, o protesto encerrou por volta das 07h30 e, enquanto ocorria, houve interrupção do tráfego no sistema "pare e siga", sob supervisão da Polícia Rodoviária Federal, que esteve no local.

Acidentes fatais

Em março, um motociclista identificado como Gilmar Matei Dorigon, de 59 anos, morreu ao ser atingido por uma caminhonete enquanto realizava uma conversão no cruzamento da Rua Cafelândia com a BR-463, dentro do perímetro urbano de Dourados.

E em maio deste ano, conforme noticiou o Correio do Estado, Anderson Antunes Ávila, de 38 anos, conduzia um Fiat Pálio Weekend e morreu após colidir com uma caminhonete Silverado a 251 quilômetros de Dourados, na BR-463. A vítima ficou presa às ferragens e morreu antes do socorro chegar.

*Com informações do site Ligado Na Notícia

MATO GROSSO DO SUL

Justiça condena empresários por fraude na venda de máscaras ao Estado durante pandemia

Justiça reconhece irregularidades em contratação emergencial, entrega de máscaras e determina ressarcimento de quase R$ 600 mil, além de multas que somam R$ 1,2 milhão.

29/07/2026 10h00

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Operação Parasita investigou fraudes em contratos firmados durante a pandemia da Covid-19 e já apontou prejuízo milionário aos cofres públicos.

Operação Parasita investigou fraudes em contratos firmados durante a pandemia da Covid-19 e já apontou prejuízo milionário aos cofres públicos. Divulgação - MPMS

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A Justiça de Mato Grosso do Sul voltou a condenar empresários investigados por irregularidades em contratos firmas durante a pandemia da Covid-19. Em nova decisão, a 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande responsabilizou quatro empresários por fraude em uma contratação emergencial para fornecimento de máscaras hospitalares ao Estado. 

A sentença acolheu, em grande parte, a ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc). Os envolvidos já haviam sido condenados criminalmente pelos mesmos fatos. 

De acordo com a decisão, o grupo atuou para beneficiar empresas ligadas aos investigados durante o processo de aquisição, realizado em 2020, de 20 mil máscaras do tipo PFF2 (N95). A Justiça concluiu que houve combinação prévia entre as propostas apresentadas, o que comprometeu a concorrência e aumentou o valor da contratação. 

Segundo os documentos, na época, o Estado investiu R$ 29,99 em cada unidade das máscaras, enquanto dados apresentados apontaram que o preço médio de mercado para produtos semelhantes, na mesma época, era de R$ 2,92.

Além do superfaturamento, as investigações apontaram que parte das máscaras entregues era atribuída a um fabricante considerado inexistente pelos órgãos de controle e sem registro regular para comercialização. 

Relatórios técnicos e auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) concluíram que os equipamentos não atendiam às especificações previstas no contrato e não ofereciam a proteção necessária aos profissionais de saúde que atuavam no enfrentamento da Covid-19, expondo-os ao risco de contaminação.

A Justiça determinou que os condenados ressarçam R$ 599,9 mil aos cofres públicos estaduais. Também foram aplicadas multas civis que, juntas, totalizam R$ 1.199.800.

Com isso, as condenações financeiras chegam a R$ 1.799.700, valor correspondente ao ressarcimento dos danos causados ao erário e às penalidades impostas pela prática de atos de improbidade administrativa.

O caso integra um dos desdobramentos da Operação Parasita, deflagrada pelo Gecoc em conjunto com a 29ª Promotoria de Justiça da Capital para investigar fraudes em compras destinadas ao Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS).

As apurações envolvem suspeitas de simulação de fornecimento de produtos, emissão de documentos falsos, pagamento de propina e desvio de recursos públicos destinados à saúde.

Quando a operação foi deflagrada, em dezembro de 2022, o Ministério Público informou que o prejuízo estimado aos cofres públicos ultrapassava R$ 14 milhões.
 

Operação Aeges 5

Suspeito de armazenar material de abuso sexual é preso pela PF em Campo Grande

Investigação da Polícia Federal visa desarticular redes de compartilhamento de material ilícito na internet

29/07/2026 09h45

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Polícia Federal cumpre de ordens judiciais em Campo Grande nesta quarta-feira (29), como parte da Operação Aeges 5

Polícia Federal cumpre de ordens judiciais em Campo Grande nesta quarta-feira (29), como parte da Operação Aeges 5 Divulgação Polícia Federal

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Investigação da Polícia Federal visa desarticular redes de compartilhamento de material ilícito na internet

Na manhã desta quarta-feira (29), a Polícia Federal cumpriu ordem judicial em Campo Grande e resultou na prisão de homem que armazenava conteúdo de abuso sexual infantojuvenil.

A batida policial faz parte da “Operação Aeges 5”, que visa combater crimes de abuso sexual infantojuvenil na internet. 

Durante a abordagem policial na residência do rapaz foi apreendido também um aparelho celular e um notebook, que serão encaminhados à perícia com o objetivo de aprofundar as investigações e de identificar eventual participação de outros envolvidos.

A operação faz parte de um conjunto realizado para combater este tipo de crime e já ocorreu outras vezes no estado, sendo uma delas em Anastácio, no último mês de abril e outra mais recente que aconteceu no início do mês de julho.

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