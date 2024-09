Quanto custa abastecer em Campo Grande? Veja a pesquisa completa do Procon/MS

Previsão do Tempo

Na Capital, volume ultrapassa os 50 milímetros

Neblina e fumaça se misturam no ar Marcelo Victor / Correio do Estado

A aguardada chuva em fim deu o ar de sua graça de forma mais acentuada em vários municípios de Mato Grosso do Sul durante a madrugada deste sábado (21), conforme aponta estações climáticas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Trazendo alivio para o clima seco e quente da região, as precipitações atingiram volumes expressivos em cidades principalmente da área central e sul do Estado.

Em Campo Grande, maior volume registrado para a madrugada em MS ocorreu entre as 20h da sexta-feira e as 6h da manhã deste sábado, com um total de 50,4 milímetros acumulados. Vale destacar que a quantidade de água superou as expectativas previstas para a Capital.

Além da capital sul-mato-grossense, outros municípios também registraram chuvas acima de 15 milímetros. Ao longo da madrugada e nas prime iras horas da manhã de hoje, Ivinhema chegou 36 mm de chuva, enquanto Maracaju acumulou 38,4 mm. Ainda segundo o Inmet.

Jardim teve 28,2 mm, e Juti alcançou 28,6 mm. Itaquiraí somou 24,6 mm, e Bataguassu, 25,2 mm. Rio Brilhante registrou 26,8 mm, Coxim teve 17,8 mm, enquanto Sete Quedas alcançou 18 mm de precipitação.

Por outro lado, alguns municípios não tiveram a mesma sorte e não registraram chuvas. Dourados, Paranaíba, Ponta Porã, Sonora, Três Lagoas, e Cassilândia permaneceram secos durante a madrugada.

Durante o sábado, previsão aponta para a probabilidade de manutenção de chuvas e tempestades, acompanhadas de raios e rajadas de vento, especialmente na metade sul e na região oeste. Isso se deve ao avanço de uma frente fria oceânica, em combinação com o deslocamento de cavados em diferentes níveis da atmosfera, além do transporte de calor e umidade.

Ainda, algumas localidades tiveram precipitações abaixo de 10 milímetros, como:

Chapadão do Sul: 0,6 mm

Miranda: 0,2 mm

São Gabriel do Oeste: 3,4 mm

Costa Rica: 3 mm

Aquidauana: 1,4 mm

Água Clara: 7 mm

DOMINGO

Para o domingo (22), a previsão o do Centro de Monitoramento do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS) aponta uma transformação considerável. A meteorologia indica um dia ensolarado e seco, impulsionado por um sistema de alta pressão que deve elevar ainda mais as temperaturas no Estado.

Espera-se que os termômetros alcancem entre 37°C e 41°C, com a umidade relativa do ar em níveis preocupantes, variando de 10% a 30%. Nesse contexto, é crucial que a população mantenha uma boa hidratação, evite a exposição ao sol durante as horas mais quentes e umidifique os ambientes.

As temperaturas mínimas devem ficar entre 20°C e 28°C, com Campo Grande registrando mínimas entre 24°C e 26°C. As máximas, por sua vez, devem oscilar entre 35°C e 41°C, especialmente nas regiões pantaneira e sudoeste. Os ventos podem soprar a velocidades de 40 a 60 km/h, com a possibilidade de rajadas superiores a 60 km/h.

ALERTA

Diante desse cenário, as autoridades alertam para o aumento do risco de incêndios florestais e pedem à população que evite iniciar queimadas. É um momento que exige cautela e prevenção.