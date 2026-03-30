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Quase 27% dos inscritos faltam nas provas do concurso da Assembleia em MS

Processo que tinha quase 268 candidatos por cada uma das 80 vagas disponíveis, conta agora com 195 concorrentes em busca de um dos cargos divididos entre analista e técnico legislativo

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

30/03/2026 - 09h45
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Realizadas no último domingo (29), as provas do 2° Concurso público da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul (Alems) registraram um nível de abstenção equivalente a quase 27% dos inscritos totais. 

Conforme o balanço repassado pela Agência Alems de notícias, o processo contou com um total de 21.439, o total de abstenção atingiu a casa de 26,86%, o que representa um total de 5.764 faltosos, o que conforme a própria Casa de Leis é considerado "dentro da média dos concursos desse porte". 

Ou seja, essa segunda edição do concurso, que até então vinha com uma concorrência de quase 268 candidatos por cada uma das 80 vagas disponíveis, conta agora, em média, com 195 concorrentes em busca de um dos cargos divididos entre analista e técnico legislativo. 

Na ponta do lápis, a procura por essa edição foi maior (18,8% a mais do total de inscritos) do que a do concurso realizado pela Assembleia Legislativa em 2016. 

Neste ano, além disso, entre as chamadas ações afirmativas há um total de 197 inscritos para as vagas voltadas para indígenas e outros 4.632 em busca de uma das cotas para pessoas negras (pretos e pardos). 

Somente o período da manhã, como bem acompanha o Correio do Estado, somou mais de 2,6 mil candidatos ausentes no turno destinado para a aplicação das provas para candidatos em busca de cargos como técnico legislativo, de nível médio, uma média de 24% de faltosos entre os inscritos totais. 

Fique atento

Agora, os candidatos que realizaram as provas ontem (29) precisam estar atentos aos novos prazos das próximas etapas, com o resultado dessa avaliação objetiva previsto para ser divulgado em 08 de junho. 

Cerca de uma semana depois, em 15 de junho, devem ser divulgados os resultados preliminares das provas práticas de Teste de Aptidão Física (TAF) e Libras. Aqui é importante destacar que os dias 16 e 17 que vêm na sequência serão reservados para interposição de recursos. 

Nesses mesmos dias acontece a chamada "etapa de heteroidentificação", voltada para aqueles cargos que não requerem provas práticas, com resultado preliminar previsto para ser divulgado em 25 de junho, com o prazo entre 26 e 29 do mês em questão para o período de recursos. 

Por fim, o resultado preliminar das provas práticas após análise dos recursos deve sair em 07 de julho, o que antecede a heteroidentificação dos cargos que necessitam de prova prática, marcada para acontecer em até uma semana depois. 

Dos resultados finais, para os cargos sem prova prática a resposta deve sair em 15 de julho, enquanto que os demais estão previstos para serem divulgados em 21 do mesmo mês em questão. Os dias 22 e 23 ficam reservados para recursos. 

Já para os cargos que necessitam de prova prática, o tão esperado resultado final fica agendado para 05 de agosto. 

Remuneração

Organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC), esse certame, vale lembrar, contempla vagas de nível médio, para o quadro de Técnico Legislativo, que aparece com ganho inicial de quase cinco mil reais (R$4.912,20). Já para os candidatos de nível superior a remuneração inicial é de R$8.030,65. 

Com jornada de trabalho de 40 horas semanais para todos os cargos, sob o regime estatutário, para os analistas há vagas, por exemplo, nas áreas de:

  1. direito (jurídico); 
  2. jornalismo; 
  3. contabilidade; 
  4. engenharia; 
  5. saúde (enfermeiro, psicólogo, nutricionista) 

Nesse nível superior, cabe explicar, a remuneração é composta por um salário base de R$3.212,26, mais R$4.818,39 pagos a título de encargos do cargo. 

Enquanto isso, para os técnicos de nível médio, o salário base é de R$ 1.964,88, somados ao valor de R$ 2.947,32 pagos a título de encargos do cargo, em algumas áreas, como: informática; motorista; polícia legislativa; tradução de libras, entre outros. 

 

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INTERIOR

Obra de 3ª faixa na MS-306 deve ficar pronta em dezembro

Terceiras faixas começaram a ser implantadas no trecho entre os quilômetros 168 e 216 começaram a ser implantadas em 23 de março

30/03/2026 11h25

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Reprodução/Divulgação/Way306

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Concessionária responsável pela MS-306, a Way 306 divulgou que a obra de implantação de terceiras faixas na rodovia que começou há exatamente uma semana deve ficar pronta até antes do fim de 2026. 

Conforme nota divulgada pela Way 306, que assinou o contrato de concessão da rodovia com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul em 19 de março de 2020, as terceiras faixas começaram a ser implantadas no trecho entre os quilômetros 168 e 216 começaram a ser implantadas em 23 de março. 

Nas palavras da concessionária, essa intervenção visa "melhorar o nível de serviço da rodovia, proporcionando mais fluidez ao tráfego, maior segurança viária e melhores condições de deslocamento aos usuários". 

Ou seja, a expectativa é que a execução dessas obras tragam avanço em relação à trafegabilidade e reduza o tempo de viagem no trecho da rodovia que liga o norte do Mato Grosso do Sul, conectando os municípios de Cassilândia, Chapadão do Sul e Costa Rica até a divisa com o estado de Mato Grosso. 

Aqui é importante destacar que, enquanto a obra de implantação de terceira via estiver sendo executada, há a chance de que intervenções pontuais no tráfego aconteçam, o que reforça a necessidade de atenção por parte dos condutores. 

Way 306

Vale lembrar que, o primeiro grande investimento por parte da concessionária na MS-306 veio após 3,5 anos que a Way havia dado início à cobrança de pedágio. 

Desde então, o pedágio já sofreu até mesmo um "tarifaço", com elevação de 13,9% nas tarifas, porém, antes mesmo disso, a Way já havia anunciado um aumento de 27,7% no lucro ao longo de 2024 na comparação com o ano anterior. 

Isso porque em 2023 a empresa havia anunciado lucro de R$16,2 milhões, e em 2024 esse valor saltou para R$20,7 milhões obtidos com as tarifas cobradas ao longo dos 220 quilômetros da rodovia na região nordeste do Estado. 

Conforme a empresa, ao longo de 2024 foram investidos R$173,8 milhões, sendo a implantação dos 9 quilômetros do contorno viário em Chapadão do Sul o maior deles.

 

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MATO GROSSO DO SUL

Juruva é instituída como ave símbolo da Mata Atlântica em MS

Nova lei estadual reconhece espécie nativa como símbolo ambiental e reforça ações de preservação

30/03/2026 11h00

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O reconhecimento da espécie tem como principal objetivo valorizar a biodiversidade sul-mato-grossense

O reconhecimento da espécie tem como principal objetivo valorizar a biodiversidade sul-mato-grossense Foto: Renato Costa Pinto

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A ave conhecida como juruva (Baryphthengus ruficapillus) foi oficialmente instituída como símbolo dos domínios da Mata Atlântica em Mato Grosso do Sul. A medida foi sancionada pelo governador Eduardo Riedel e publicada no Diário Oficial do Estado nesta segunda-feira (30). 

De acordo com o texto, o reconhecimento da espécie tem como principal objetivo valorizar a biodiversidade sul-mato-grossense, além de fortalecer ações voltadas à preservação ambiental. A juruva é uma ave típica de regiões de mata fechada e tem papel importante no equilíbrio ecológico, especialmente na dispersão de sementes. 

A legislação também prevê o incentivo à educação ambiental, com foco na conscientização da população sobre a importância da conservação da Mata Atlântica e de suas espécies nativas. Entre os pontos destacados estão o estímulo a pesquisas científicas e culturais relacionadas à fauna regional.

Outro aspecto previsto é a possibilidade do Poder Executivo adotar medidas para ampliar a divulgação do novo símbolo ambiental. Isso inclui campanhas educativas, utilização em materiais oficiais e participação em eventos ligados ao meio ambiente.

Juruva

De nome científico Baryphthengus ruficapillus, a juruva tem uma denominação que já revela uma de suas marcas mais curiosas: o canto. O termo vem do grego baruphthongos (voz grave, sonora) e do latim rufus (vermelho) e capillus (boné), em referência à coloração avermelhada na cabeça ou seja, uma ave de “voz grave com boné vermelho”.

Com cerca de 42 centímetros, chama atenção pela plumagem marcante e colorida. Apresenta máscara negra, bico forte e preto, além de tons que vão do laranja ao verde e azul ao longo do corpo e da cauda. Apesar do visual exuberante, costuma permanecer no interior das matas, onde passa boa parte do tempo no solo, em busca de alimento.

A espécie se alimenta principalmente de grandes insetos, mas também pode consumir moluscos, pequenos répteis, mamíferos e alguns frutos. Para se reproduzir, escava ninhos em locais incomuns, como formigueiros de saúva, barrancos ou até buracos abandonados por tatus.

Sem subespécies reconhecidas, a juruva ocorre sobretudo nas regiões Sudeste e Sul do Brasil, mas também pode ser encontrada em áreas de Mato Grosso do Sul, Bahia e Goiás. Está associada principalmente à Mata Atlântica, habitando desde baixadas até regiões montanhosas de até 1.200 metros de altitude.

Ave madrugadora, é conhecida por vocalizar ainda antes do amanhecer, um canto que, para os desavisados, pode lembrar o de uma coruja.

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