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Bom Sujeito

"Quem escolhe como levar a vida sou eu", diz advogado com câncer terminal

Determinado a não deixar o diagnóstico ditar sua vida, Tiago Pitthan quer deixar como legado que a "vida vale a pena e que presta"

Laura Brasil

31/03/2026 - 16h22
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Com um diagnóstico de câncer terminal, o advogado Tiago Pitthan, de 47 anos, decidiu escolher como irá deixar a cena: com o velório marcado para celebrar com amigos, no dia 30 de maio, no Canalhas, em Campo Grande.

Uma longa caminhada levou o “Bom Sujeito”, como é conhecido, até essa escolha, tabu para alguns, sobre como partir. No caso dele, a ideia surgiu no velório do pai, em 2024, durante o tratamento contra o câncer, enquanto trocava ideias com amigos e familiares e relembrava bons momentos.

“Meu pai faleceu, e o velório dele foi uma delícia. Um monte de amigo reunido, conversando, contando histórias dele, dando risada, lembrando de momentos bons, uma memória afetiva gostosa. E o tempo inteiro eu pensava: ‘pô, só faltou ele aqui’. Naquele momento, eu decidi que, no meu velório, eu estaria presente”, contou Tiago.

Percurso

Durante uma viagem com amigos, o advogado começou a passar mal. O que inicialmente imaginou ter relação com alimentação ou bebidas acabou se transformando em uma busca silenciosa por respostas.

Ao retornar para Campo Grande, ele passou por uma bateria de exames até que, por meio de uma endoscopia, recebeu o diagnóstico de câncer no estômago.

“Por incrível que pareça, eu recebi isso como um alívio, porque passei dois meses enfrentando algo que não sabia o que era. Perdendo peso, sem conseguir comer, vomitando. De repente, eu tinha um inimigo a enfrentar.”

O advogado, que sempre tentou levar as coisas de forma otimista, processou o diagnóstico e determinou como conduziria o processo a partir de então.

Tiago iniciou a quimioterapia e passou por uma cirurgia para retirada do estômago, que não foi concluída por erro médico. Na segunda tentativa, foram detectadas metástases (a doença havia se espalhado), o que impediu a realização do procedimento.

“Foi aí que eu tive a informação de que meu câncer não tinha cura, era avançado, metastático, e que a quimioterapia seria feita para manter minha qualidade de vida. Nesse momento, tive um pequeno choque, mas passou rápido, porque pensei: ‘é isso que eu tenho? Agora, quem escolhe como lidar sou eu’.”

Embora enfrente momentos difíceis, Tiago não deixou que o diagnóstico definisse a forma como vive seus dias. Mesmo levando o tratamento a sério, ele faz questão de provocar os amigos a não tratarem a doença como tabu.

“No geral, eu não deixo o câncer determinar como vai ser minha vida. Levo de forma leve, até porque acho que isso faz com que as pessoas ao meu lado também levem assim. Sempre disse aos amigos: ‘eu não quero que vocês respeitem o meu câncer. Podem fazer piada, podem debochar, podem dar risada’. E eles fazem.”

Rede de apoio

Ateu, ele tem recebido mensagens de carinho e apoio desde o diagnóstico, o que faz diferença, além da terapia necessária no processo.

“Outra coisa: tenho responsabilidade afetiva também. Eu estou doente, eu, Tiago. Se eu me permitir ficar mal, acamado, definhar, vou adoecer minha família inteira, meus amigos. Não vou permitir que isso aconteça.”

Finitude

O escritor português Gonçalo Tavares, no livro A Fragilidade e a Morte, escreve: “Aquele que um dia não vai mais estar aqui hoje vai à padaria”.

Poucos, no entanto, têm a oportunidade de se despedir em vida, com um velório animado, com música, amigos e familiares, uma verdadeira celebração.

Até meados de outubro de 2025, data de seu aniversário, o câncer ainda parecia um inimigo abstrato. Em novembro, porém, a doença se espalhou para os pulmões, e houve piora no quadro de saúde.

Ele passou de 89 kg para 67 kg em dois meses. “Definhei fisicamente, e aí o câncer foi ficando real. Foi quando pensei: ‘opa, tenho que organizar meu velório’. Isso está acontecendo.”

A data marcada para 30 de maio atende a questões logísticas: assim, o irmão, que mora em Portugal, poderá vir, assim como a irmã, que vive no interior do Estado.

“Todos vão ao velório, a família inteira vai estar lá em peso. É uma forma de dar leveza a algo que a gente torna tão pesado. Se eu ficar revoltado, triste ou chateado, isso não vai mudar nada. Eu escolhi e vou levar numa boa”, disse Tiago e concluiu:

“A morte é só um detalhe. O que importa é a vida que a gente leva. A morte vai acontecer para todo mundo. É só um detalhezinho.”

 

 

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Criminosos criam perfil falso de governador para aplicar golpes em MS

Golpistas se passando por Eduardo Riedel pediam dados para colocar as vítimas em suposto grupo fechado com dicas de investimentos

31/03/2026 16h01

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Golpistas criaram perfil falso do governador Eduardo Riedel nas redes sociais

Golpistas criaram perfil falso do governador Eduardo Riedel nas redes sociais Foto: Gerson Oliveira / Arquivo / Correio do Estado

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O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), teve o nome e foto usados indevidamente por criminosos, que fizeram um perfil nas redes sociais, se passando por ele, para possivelmente aplicar golpes.

Conforme publicação feita pelo próprio governador nas redes sociais, foi criado um perfil no Instagram com o mesmo nome de usuário e uma foto de Riedel, para fins de dar credibilidade.

Os golpistas enviaram mensagens para alguns contatos do chefe do Executivo Estadual, convidando-os a entrar em um grupo de mensagens para receber dicas de investimento.

Para que a pessoa fizesse parte deste suposto grupo, inicialmente é solicitado um número de WhatsApp. 

"Para agradecer o apoio dos meus fãs, criei um grupo de WhatsApp para compartilhar dicas de investimento cuidadosamente selecionadas. Participe gratuitamente" Qual número do WhatsApp você gostaria de usar para entrar no grupo?", diz a mensagem enviada pelo perfil falso do governador.

Não há informações se alguma pessoa respondeu e qual seria o próximo passo do possível golpe.

Nas redes sociais, Riedel alertou os seguidores que não se trata de um perfil verdadeiro.

"Estão usando meu nome indevidamente. Este é meu único perfil no Instagram. Não tenho grupos de WhatsApp para falar de investimentos", esclareceu o governador.

Golpistas criaram perfil falso do governador Eduardo Riedel nas redes sociais

Golpe do perfil falso

O golpe do perfil falso é comumente praticado por cibercriminosos no WhatsApp, com o uso da foto de perfil para se passar pela vítima e solicitar dinheiro a seus conhecidos, amigos e familiares, o que pode causar sérios prejuízos financeiros e emocionais.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) esclarece que  “a segurança digital é responsabilidade de todos e orienta que, tanto a vítima que teve o perfil clonado quanto quem recebeu o contato do criminoso, se protejam e denunciem.

Como se proteger

Ajuste suas configurações de privacidade no WhatsApp
Acesse Configurações > Privacidade > Foto de perfil e selecione “Meus contatos”. Faça o mesmo com “Visto por último” e “Recado”. Isso limita o acesso à sua imagem e informações pessoais.

Não é necessário trocar o número, pois número usado pelos golpistas é diferente e não tem vínculo com a linha.

O acesso aos contatos é conseguido geralmente por meio de vazamentos de dados na internet ou consultas em sistemas de crédito.

As contas não foram necessariamente invadidas, mas é recomendável trocar as senhas por precaução.

Como denunciar

  • A primeida orientação é registrar uma ocorrência na Polícia Civil. O boletim de ocorrência pode ser feito online. A formalização é essencial para a investigação.
  • Não interaja com o número falso, evite responder ou confrontar os golpistas, pois isso pode aumentar o risco de novos golpes.
  • Comunique seus contatos e redes sociais. Informe amigos, familiares e colegas que há um número se passando por você. Isso ajuda a evitar que outras pessoas caiam no golpe.
  • Denuncie o número no WhatsApp. Dentro do aplicativo, clique no número suspeito, selecione “Denunciar contato” e siga as instruções. Peça que seus contatos façam o mesmo.
  • Envie uma denúncia por e-mail ao WhatsApp, para [email protected] informando o perfil falso e solicitando a desativação imediata da conta.

Educação

Universidade abre seleção para professores com salário de até R$ 8 mil

Vagas para apoio pedagógico têm inscrições até 9 de abril; confira

31/03/2026 15h14

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Imagem Divulgação

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A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) abriu processo seletivo para contratação de professores temporários, com salários que podem chegar a até R$ 8 mil.

Os selecionados irão atuar como apoio pedagógico na Faculdade de Educação (Faed), na área de Educação Especial Inclusiva.

Quem pode participar?

Estão aptos a participar da seleção candidatos que possuam graduação em Pedagogia ou Educação Especial, além de pós-graduação em Educação ou Educação Especial. Podem se inscrever profissionais com especialização, mestrado ou doutorado.

O contrato terá duração de 12 a 24 meses, com carga horária de 40 horas semanais.

A remuneração varia de R$ 4.326,60, para candidatos com graduação, até R$ 8.058,29, para doutores. Também poderá ser acrescido auxílio-alimentação no valor de R$ 1.175,00, conforme a legislação vigente.

Saiba onde se inscrever

Os interessados devem se inscrever por meio de link clicando aqui, até o dia 5 de abril.

O processo seletivo será composto por prova didática, de caráter eliminatório e classificatório, e por prova de títulos, de caráter classificatório. As avaliações estão previstas para o dia 16 de abril.

Confira o edital
 

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