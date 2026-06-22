Pacote de R$ 60 milhões prevê policlínica, moradias e obras em Três Lagoas - Foto: Divulgação

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Três Lagoas recebeu, no último sábado (20), um pacote de investimentos superior a R$ 60 milhões destinado a obras de infraestrutura, saúde, saneamento e habitação.

Durante agenda no município, o governador Eduardo Riedel assinou ordens de serviço, autorizou processos licitatórios e entregou empreendimentos que integram a estratégia de ampliação dos serviços públicos e tem a expectativa de melhoria da qualidade de vida.

Entre os principais anúncios está a autorização para licitação da futura Policlínica de Três Lagoas, empreendimento estimado em R$ 23 milhões e que será viabilizado por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

A unidade deverá ampliar a oferta de atendimentos especializados e fortalecer a rede regional de saúde.

A agenda também contemplou ações voltadas à infraestrutura urbana. Foram entregues as obras de pavimentação asfáltica nos bairros Vila Haro e Chácara Eldorado, além da ampliação da rede de esgotamento sanitário.

Com os novos investimentos, Três Lagoas alcançara 98% de cobertura de coleta e tratamento de esgoto e 99% de abastecimento de água, índices considerados entre os mais elevados do Estado.

Outro destaque foi a assinatura da ordem de serviço para instalação de climatizadores na Feira Central do município. A intervenção busca melhorar as condições de conforto para comerciantes e consumidores que frequentam diariamente o espaço, um dos principais pontos de comércio popular da cidade.

Moradia

No setor habitacional, o Governo do Estado autorizou a construção de 96 unidades habitacionais no bairro Vila Piloto. O projeto integra a política de ampliação do acesso à moradia e deverá beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade social.

Infraestrutura

Também foram autorizadas novas licitações para obras de pavimentação e drenagem em diversos bairros da cidade, entre eles Vila Haro, Vila Popular, Carioca, Vila dos Ferroviários e Vila Maria.

A expectativa é melhorar a mobilidade urbana, reduzir problemas causados por enxurradas e ampliar a infraestrutura em regiões que ainda enfrentam déficits históricos.

Saúde

Na área da saúde, além da futura policlínica, foi formalizado o protocolo de intenções para implantação do serviço de radioterapia no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.

A medida busca ampliar o atendimento oncológico na região, reduzindo a necessidade de deslocamento de pacientes para outros municípios.

Durante a agenda, Eduardo Riedel destacou que os investimentos acompanham o crescimento econômico de Três Lagoas e a necessidade de expansão da infraestrutura pública.

Segundo o governador, a atuação conjunta entre Estado e município tem permitido acelerar projetos considerados estratégicos para o desenvolvimento local.

O prefeito Cassiano Maia afirmou que os aportes estaduais ampliam a capacidade de investimento da administração municipal e permitem direcionar recursos próprios para outras áreas prioritárias.

Segundo ele, a soma dos investimentos anunciados representa um novo ciclo de melhorias para a cidade.





