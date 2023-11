enem

Dos cerca 47 mil inscritos no Enem 14 mil faltaram e segunda etapa espera apenas cerca de 33 mil estudantes

Na primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizada neste domingo (5), cerca de 14 mil estudantes de Mato Grosso do Sul não compareceram aos locais de prova.

Conforme os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), havia 47.472 inscritos no Estado, dos quais 29,5% foram ausentes, totalizando 14.004 abstenções.

No ano passado, eram 43.415 inscritos em MS, dos quais apenas 29.852 compareceram nos locais de prova, na primeira etapa. Ou seja, houve presença 68,8% e abstenção de 31,2%. No total, foram 13.563 abstenções em 2022.

Apesar de a porcentagem de abstenções ser maior em 2022, de 31,2% ante 29,5% de 2023, neste ano, mais pessoas não compareceram para a realização do exame. Além disso, mais pessoas também se inscreveram em 2023.

O estado com a menor porcentagem de abstenção no primeiro dia de exame foi Sergipe, com 65.543 inscritos e 24,6% de ausência. Já a maior abstenção foi no Amazonas, com 92.925 inscritos e 44% de ausência.

Enem

Em Mato Grosso do Sul, 47.470 estudantes se inscreveram para a primeira etapa do Enem, realizada em 1.629 salas distribuídas em 114 locais de prova nos 41 municípios. Só na Capital, estavam previstos que 20.008 fizessem o Exame.

No estado, os portões foram abertos às 11h da manhã e as provas começaram às 12h30, com encerramento às 18h.

No próximo domingo (12), os estudantes retornam ao local de prova para a segunda etapa do Exame, que consiste em 45 questões objetivas de Ciências da Natureza e 45 questões objetivas de Matemática.

Em ambos os dias os portões dos locais de provas são fechados às 12h e o exame começa às 12h30. A duração é de cinco horas e meia no primeiro dia e de cinco horas no segundo.

O primeiro dia foi marcado, como sempre, pelos atrasados e por pessoas que não conseguiram realizar o exame por não portarem o documento ou por má organização do próprio Inep.

Brasil

No país, houve abstenção de 28,1%, índice dentro do histórico do exame. Eram esperados 3,9 milhões de inscritos.

No ano passado, a taxa de faltosos no primeiro dia foi de 28,3%, segundo dados consolidados pelo governo.

Os dados foram divulgados em entrevista com o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e pelo presidente do Inep, Manuel Palácios.

Neste domingo, os candidatos fizeram as provas de linguagens, ciências humanas e redação. O tema proposto para o texto foi "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil".