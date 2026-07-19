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Redes de educação devem enviar dados sobre equidade ao MEC até quarta

Cerca de 96% dos estados e municípios já responderam questionários

Agência Brasil

19/07/2026 - 20h00
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Termina na próxima quarta-feira (22), o prazo para que as redes estaduais e municipais de ensino enviem as informações do Diagnóstico Equidade 2026, com informações sobre o avanço na implementação da Lei nº 10.639/2003. A partir dela, se tornou obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira, africana e indígena nas escolas.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), até o momento, 96% dos questionários já foram enviados.O percentual corresponde a 5.324 municípios, além dos 26 estados e do Distrito Federal. Outro 1% está em preenchimento, e 3% ainda não foram iniciados. O prazo terminou na última quarta-feira (15), mas foi estendido pelo ministério.

Os dados devem ser enviados pelas secretarias estaduais e municipais por meio do módulo da Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola (Pneerq), disponível no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (Simec).

O MEC alerta que o não envio das informações via Simec poderá inviabilizar o repasse de futuros investimentos operacionalizados no contexto do Plano de Ações Articuladas (PAR). 

“O mapeamento busca subsidiar políticas públicas voltadas à superação das desigualdades étnico-raciais e do racismo nas escolas. O diagnóstico também busca monitorar a implementação da educação para as relações étnico-raciais (Erer), da educação escolar quilombola (EEQ) e da educação escolar indígena (EEI) nas redes públicas de ensino de todo o Brasil”, informou o MEC.

Equidade racial nas escolas

Instituída em 2024, a Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola, reúne ações e programas educacionais voltados à educação para as relações étnico-raciais, à educação escolar quilombola e ao tratamento de temas relacionados às desigualdades étnico-raciais e ao racismo nos ambientes de ensino. 

Seus eixos possuem metas e monitoramento para a formação de profissionais da área de ensino para atuar na educação para as relações étnico-raciais e na educação escolar quilombola, o reconhecimento de práticas educacionais antirracistas, as ações relacionadas às desigualdades étnico-raciais na educação, a educação escolar quilombola, os protocolos de identificação e resposta a situações de racismo nas escolas públicas e privadas, entre outros. 

O Diagnóstico Equidade 2026 é composto por 10 eixos:

Fortalecimento do marco legal;
Formação de gestores e profissionais da educação;
Gestão educacional;
Materiais didáticos e paradidáticos;
Currículo; financiamento;
Indicadores, avaliação e monitoramento;
Gestão democrática e mecanismos de participação social;
Educação escolar quilombola;
Educação escolar indígena. 

Previsão

Ventania e calor continuam mas chuva chega na quarta-feira em MS

Tempestades devem chegar durante a quarta e a quinta-feira dessa semana, com acumulados podendo chegar a 50 milímetros no dia

19/07/2026 16h30

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Tempestades chegam na quarta-feira em MS

Tempestades chegam na quarta-feira em MS FOTO: Paulo Ribas/Correio do Estado

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A previsão do tempo para essa semana em Mato Grosso do Sul mostra dias de calor e vendaval, acompanhando a tendência observada nos últimos dias. 

A atuação do fenômeno Jato de Baixos Níveis, que é um corredor de ventos fortes soprando na parte baixa da atmosfera (entre 1 e 3 km de altura) favorece a ocorrência de ventanias, que chegaram a quase 50 km/h em Campo Grande nos últimos três dias. 

Pelo menos 53 municípios nas regiões oeste, sudoeste, centro-sul e sudeste do Estado continuam em alerta para vendavais, com possibilidade dos ventos chegarem a 100 km/h até a terça-feira (21). 

Paralelo aos ventos, a bolha de ar quente continua no Estado, mantendo as temperaturas altas e a umidade do ar em níveis baixos, variando entre 10% e 30%. 

Diante deste cenário, o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec) recomenda o reforço na hidratação e que sejam evitadas exposições prolongadas ao sol nos períodos mais quentes do dia, além de cuidados adicionais com crianças, idosos, pessoas com doenças respiratórias e com os animais. 

Em Campo Grande, as máximas ficam na casa dos 30ºC entre segunda-feira e terça-feira, e as mínimas chegam a 23ºC. 

Em Ponta Porã, mesmo com nebulosidade, as máximas também variam entre 29ºC e 30ºC e as mínimas não passam dos 22ºC. 

Em Corumbá, as temperaturas chegam a 34ºC na próxima terça-feira (21) e as mínimas chegam a 24ºC. 

Em Três Lagoas, as máximas ficam entre 32ºC e 34ºC até a quarta-feira (22) e as mínimas variam entre 19ºC e 20ºC. 

Tempestades

A partir de quarta-feira (22), são esperadas chuvas em grande parte do Estado. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de tempestades a partir dessa data, com acumulados podendo chegar a 50 milímetros diários. 

Na Capital, são esperadas chuvas fortes na quinta-feira (23), com acumulados podendo ultrapassar os 28 milímetros no dia. A temperatura cai e chega a 22ºC de máxima.

Em Três Lagoas e região, há uma queda brusca de temperatura a partir de quinta-feira, saindo de 34ºC para uma máxima de 25ºC na próxima quinta-feira (23), com acumulados de 25 milímetros. 

Na região do Pantanal, deve começar a chover a partir da próxima quarta-feira (22), com acumulados de aproximadamente 20 milímetros até a próxima quinta. 

Em Ponta Porã, chove forte na quarta-feira, com previsão de temporal durante a tarde e a noite. Os acumulados podem chegar a 14,6 milímetros. 

Após essa semana, não são esperadas mais chuvas até o fim do mês de julho no Estado. 
 

CRIME

Jovem morre após ser esfaqueado em frente à igreja no Nova Lima

A vítima bebia com alguns amigos, quando um homem desconhecido se irritou com as risadas altas da vítima e o golpeou com várias facadas

19/07/2026 15h30

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Polícia Militar

Polícia Militar Foto: Divulgação Policia Militar

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Vinicius Barbosa de Carvalho, de 26 anos, morreu na madrugada deste domingo (19), após ser esfaqueado na noite anterior, no bairro Nova Lima, em Campo Grande. O Corpo de Bombeiros Militar chegou a realizar os atendimentos e encaminhá-lo à Santa Casa, porém o jovem não resistiu aos ferimentos.

O ataque ao jovem ocorreu em frente a uma igreja, na rua dos Poetas. Ele bebia com alguns amigos, quando um homem desconhecido se irritou com as risadas altas da vítima e o golpeou com facadas nas costas.

Após discussão, o homem esfaqueou Vinicius. A vítima correu após ser atingido e caiu na rua Amambai, onde esperou a chegada do socorro.

Após o ocorrido, o autor fugiu do local a pé. Os amigos de Vinicius o perseguiram, mas o suspeito entrou em um supermercado para se proteger, alegando que estava sendo atacado e que os conhecidos do rapaz estavam armados com pedaços de ferro.

Até o momento, o suspeito não foi localizado. A Polícia Militar realizou buscas pela região, mas não teve êxito ao procurar o homem.

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