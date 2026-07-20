Obras tentam acabar com engarrafamentos crônicos em Campo Grande

passa e repassa

Negócio relativo à usina de Caarapó foi fechado por R$ 760 milhões e agora a Adecoagro passa a controlas três usinas em Mato Grosso do Sul

Quase um ano depois de vender duas usinas para o grupo paulista Cocal Agroidústria, a Raízen anunciou nesta segunda-feira (20) a venda de sua última usina de Mato Grosso do Sul, localizada em Caarapó, para a Adecoagro Vale do Ivinhema, por R$ 760 milhões, que passa a ter três usinas no Estado.

Conforme o informe da Raízen, o pagamento será realizado à vista na data de conclusão da transação, sujeito aos ajustes usuais previstos para esse tipo de negócio. O acordo também inclui a cessão da cana-de-açúcar própria e dos contratos com fornecedores vinculados à unidade.

Segundo comunicado da companhia, a usina processou aproximadamente 3,5 milhões de toneladas de cana na safra 2025/26. E, de acordo com a Raízen, a venda faz parte da estratégia de otimização do portifólio dos ativos, simplificação das operações e busca por maior eficiência operacional, com foco na rentabilidade do portfólio agroindustrial.

Após a conclusão da operação, a empresa passará a operar 23 usinas, com capacidade de moagem instalada de aproximadamente 69 milhões de toneladas de cana por safra.

A conclusão da venda ainda depende da aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e do cumprimento das demais condições previstas no contrato. A Raízen está em recuperação extrajudicial desde junho, englobando mais de R$ 65 bilhões em dívidas.

Em agosto do ano passado ela havia vendido, por R$ 1,543 bilhão, as outras duas usinas que controlava em Mato Grosso do Sul (Passa Tempo e Rio Brilhante) ambas no município em Rio Brilhante. As duas unidades têm capacidade anual para processamento de seis milhões de toneladas de cana por ano.

A usina de Caarapó está localizada a cerca de 100 quilômetros das unidades de Angélica e Ivinhema, também operadas pela Adecoagro. A planta tem capacidade para produzir açúcar, etanol hidratado, etanol anidro e energia renovável.

Segundo a Adecoagro, a proximidade entre as unidades permitirá a integração da usina à estratégia de operação em cluster da companhia no Mato Grosso do Sul.

"A aquisição de Caarapó representa uma extensão natural da nossa presença industrial em Mato Grosso do Sul. A integração da usina à nossa estratégia de cluster permitirá processar cana-de-açúcar adicional, alavancar infraestrutura compartilhada e ampliar o volume de moagem da unidade com investimentos adicionais controlados", disse Renato Junqueira Santos Pereira, vice-presidente de Açúcar, Etanol e Energia da empresa.

A Adecoagro atua na produção de alimentos e energia renovável na Argentina, no Brasil e no Uruguai. A companhia informa possuir 210,4 mil hectares de terras agrícolas e operações industriais nos três países, com produção anual de 3,1 milhões de toneladas de produtos agrícolas, 1,3 milhão de toneladas de fertilizantes e mais de 1 milhão de MWh de eletricidade renovável.

A empresa é controlada pela gigante de criptomoedas Tether, que possui cerca de 70% das ações em circulação da companhia. A empresa de tecnologia consolidou essa participação majoritária por meio de um investimento que superou os US$ 600 milhões, em meados do ano passado

As três usinas vendidas pela Raízen, grupo controlado pelo empresário Rubens Ometto, pertenciam ao bilionário somente desde 2021. Antes disso, eram controladas ao grupo francês Louis Dreyfus Company (LDC). Ou seja, em um período de cinco anos elas passam a ter o terceiro controlador.

Com 22 usinas, em Mato Grosso do Sul foram processadas em torno de 51 milhões de toneladas de cana na última safra. Todas as plantas geram eletricidade, somando 2 milhões de MWh de abril a dezembro. Doze delas injetam o excedente para a rede nacional de energia elétrica.

No Estado, a cana-de-açúcar está presente em 48 municípios. Mas, quase um terço (32%) da área plantada está justamente nos três municípios onde os árabes estão presentes e onde pretendiam comprar mais duas usinas (Rio Brilhante, Nova Alvorada do Sul e Costa Rica).