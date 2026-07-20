Irmãos Batistas pedem R$ 20 bilhões pelas minas de Corumbá

A LHG Mining tem autorização para extrair até 25 milhões de teneladas de minério de ferro e manganês por ano em Corumbá

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Quatro anos depois de pagar à Vale cerca de R$ 6 bilhões (US$ 1,2 bilhão) pelas minas e a infraestrutura de mineração em Corumbá, o grupo J&F estaria tentando obter em torno de R$ 20 bilhões (US$ 4 bilhões) para “devolver” os ativos para a mesma Vale, conforme informações divulgadas pelo jornal O Globo e pelo site DCM (Diário do Centro do Mundo)

Outra proposta que teria sido foi colocada à mesa é a possível venda de metade das ações, por cerca de R$ 10 bilhões (US$ 2 bilhões). E esta negociação acabou abrindo uma crise interna no conselho administrativo da Vale, que nesta quarta-feira (22) deve escolher seu novo presidente. Atualmente a Vale está com seu conselho de administração presidido interinamente por Wilfred Theodoor Bruijn.

Entre os nomes mais cotados está o do português Manuel Oliveira, que tem o apoio do ministro de Minas e Energia, alinhado aos interesses do presidente Lula. Embora a Vale seja uma empresa privada, um dos principais acionistas individuais é o Previ, o fundo de previdência dos funcionários do Branco do Brasil. E este Previ é comandado por Márcio Chiumento, que virou a principal ferramenta para tomar o controle da Vale.

O vazamento de e-mails sobre uma visita de conselheiros da Vale às minas da J&F em Corumbá e um jantar com os irmãos Batista abriu uma crise no conselho da Vale, a maior mineradora do Brasil.

A controvérsia envolve justamente a possibilidade de a Vale voltar a se associar ao empreendimento quatro anos depois de vender as minas aos irmãos Batista, controladores do grupo J&F, donos da mineradora LHG Mining.

Mas, a Vale divulgou comunicado negando que vá recomprar as minas. A J&F também negou ter tentado vender o empreendimento à mineradora, mas as duas empresas confirmaram a visita de executivos e a contratação do Citi para buscar uma participação acionária no negócio em Corumbá.

A diretoria da Vale não levou a operação adiante porque considerou o negócio ruim. O comitê executivo avaliou que a taxa de retorno não compensava o investimento, e o CEO Gustavo Pimenta rejeitou a compra. Ele era chefe máximo da companhia quando vendeu o ativo em 2022.

O colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, revelou que no começo de maio, o então chairman da Vale, Daniel Stieler, esteve no restaurante Nido, na Zona Sul do Rio de Janeiro, em um jantar com os irmãos Batista. Participaram também os conselheiros Manoel Lino Oliveira, conhecido como Ollie, Wilfred Theodoor Bruijn, Reinaldo Castanheira e Heloisa Bedicks, além de Gustavo Pimenta e do diretor Fabio Ferraz.

No dia seguinte ao jantar, parte do grupo embarcou em um jato particular rumo às minas de Corumbá. Fontes da Vale atribuem a articulação da programação a Stieler, cuja atuação passou a ser questionada no conselho após a divulgação dos e-mails confidenciais.

O português Ollie, candidato da Previ à presidência do conselho, relatou em e-mail enviado a Stieler e Pimenta no início de maio que estava cético em relação ao negócio, mas que a visita a Corumbá mudou sua percepção sobre as minas.

No relato, ele citou o “empreendedorismo fora do normal” e o “apetite para riscos muito além de nós” dos irmãos Batista, além de mencionar licenças para produção de até 25 milhões de toneladas de ferro e investimentos no transporte fluvial.

Os irmãos Batista estão investindo em torno de R$ 4,1 bilhões na fabricação de 400 barcaças e 15 empurradores para escoar os minérios pelo Rio Paraguai rumo ao mercado internacional.

A disputa ocorre em meio à crise interna da Vale desde que a Previ destituiu Daniel Stieler e anunciou Ollie como substituto. Depois da definição do novo presidente, possivelmente a polêmica sobre Corumbá deve chegar à assembleia de acionistas.

A J&F reiterou comunicado divulgado à imprensa no último dia 14 e afirmou que a controladora LHG Mining, “não está à venda”. A holding disse que contratou o Citi para “conduzir um processo competitivo organizado, voltado a uma eventual participação minoritária na empresa”, em razão da expansão da companhia.

Na mesma nota, a J&F afirmou que recebeu a comitiva da Vale “a pedido” da mineradora para apresentar as instalações da LHG, com “a mesma cortesia dispensada” a dezenas de outras empresas do setor. A holding descartou ter a Vale como sócia por considerar a mineradora uma concorrente nacional direta.

(Com informações do DCM e do O Globo)