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Irmãos Batistas pedem R$ 20 bilhões pelas minas de Corumbá

Em abril de 2022 o grupo J&F pagou em torno de R$ 6 bilhões à Vale, que agora estaria negociando a recompra. Negócio pode avançar após eleição no comando da Vale

Neri Kaspary

Neri Kaspary

20/07/2026 - 11h59
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Quatro anos depois de pagar à Vale cerca de R$ 6 bilhões (US$ 1,2 bilhão) pelas minas e a infraestrutura de mineração em Corumbá, o grupo J&F estaria tentando obter em torno de R$ 20 bilhões (US$ 4 bilhões) para “devolver” os ativos para a mesma Vale, conforme informações divulgadas pelo jornal O Globo e pelo site DCM (Diário do Centro do Mundo) 

Outra proposta que teria sido foi colocada à mesa é a possível venda de metade das ações, por cerca de R$ 10 bilhões (US$ 2 bilhões). E esta negociação acabou abrindo uma crise interna no conselho administrativo da Vale, que nesta quarta-feira (22) deve escolher seu novo presidente. Atualmente a Vale está com seu conselho de administração presidido interinamente por Wilfred Theodoor Bruijn. 

Entre os nomes mais cotados está o do português Manuel Oliveira, que tem o apoio do ministro de Minas e Energia, alinhado aos interesses do presidente Lula. Embora a Vale seja uma empresa privada, um dos principais acionistas individuais é o Previ, o fundo de previdência dos funcionários do Branco do Brasil. E este Previ é comandado por Márcio Chiumento, que virou a principal ferramenta para tomar o controle da Vale. 

O vazamento de e-mails sobre uma visita de conselheiros da Vale às minas da J&F em Corumbá e um jantar com os irmãos Batista abriu uma crise no conselho da Vale, a maior mineradora do Brasil.

A controvérsia envolve justamente a possibilidade de a Vale voltar a se associar ao empreendimento quatro anos depois de vender as minas aos irmãos Batista, controladores do grupo J&F, donos da mineradora LHG Mining.

Mas, a Vale divulgou comunicado negando que vá recomprar as minas. A J&F também negou ter tentado vender o empreendimento à mineradora, mas as duas empresas confirmaram a visita de executivos e a contratação do Citi para buscar uma participação acionária no negócio em Corumbá.

A diretoria da Vale não levou a operação adiante porque considerou o negócio ruim. O comitê executivo avaliou que a taxa de retorno não compensava o investimento, e o CEO Gustavo Pimenta rejeitou a compra. Ele era chefe máximo da companhia quando vendeu o ativo em 2022.

O colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, revelou que no começo de maio, o então chairman da Vale, Daniel Stieler, esteve no restaurante Nido, na Zona Sul do Rio de Janeiro, em um jantar com os irmãos Batista. Participaram também os conselheiros Manoel Lino Oliveira, conhecido como Ollie, Wilfred Theodoor Bruijn, Reinaldo Castanheira e Heloisa Bedicks, além de Gustavo Pimenta e do diretor Fabio Ferraz.

No dia seguinte ao jantar, parte do grupo embarcou em um jato particular rumo às minas de Corumbá. Fontes da Vale atribuem a articulação da programação a Stieler, cuja atuação passou a ser questionada no conselho após a divulgação dos e-mails confidenciais.

O português Ollie, candidato da Previ à presidência do conselho, relatou em e-mail enviado a Stieler e Pimenta no início de maio que estava cético em relação ao negócio, mas que a visita a Corumbá mudou sua percepção sobre as minas.

No relato, ele citou o “empreendedorismo fora do normal” e o “apetite para riscos muito além de nós” dos irmãos Batista, além de mencionar licenças para produção de até 25 milhões de toneladas de ferro e investimentos no transporte fluvial.

Os irmãos Batista estão investindo em torno de R$ 4,1 bilhões na fabricação de 400 barcaças e 15 empurradores para escoar os minérios pelo Rio Paraguai rumo ao mercado internacional. 

A disputa ocorre em meio à crise interna da Vale desde que a Previ destituiu Daniel Stieler e anunciou Ollie como substituto. Depois da definição do novo presidente, possivelmente a polêmica sobre Corumbá deve chegar à assembleia de acionistas.

A J&F reiterou comunicado divulgado à imprensa no último dia 14 e afirmou que a controladora LHG Mining, “não está à venda”. A holding disse que contratou o Citi para “conduzir um processo competitivo organizado, voltado a uma eventual participação minoritária na empresa”, em razão da expansão da companhia.

Na mesma nota, a J&F afirmou que recebeu a comitiva da Vale “a pedido” da mineradora para apresentar as instalações da LHG, com “a mesma cortesia dispensada” a dezenas de outras empresas do setor. A holding descartou ter a Vale como sócia por considerar a mineradora uma concorrente nacional direta.

(Com informações do DCM e do O Globo)

Reordenamento

Obras tentam acabar com engarrafamentos crônicos em Campo Grande

As Avenidas Rodolfo José Pinho e Rachid Neder, trocam rotatórias por semáforos em alguns trechos

20/07/2026 11h30

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Obras são iniciadas na Avenida Rodolfo José Pinho, para a retirada da rotatória com as ruas Dos Vendas e Chaadi Scaff

Obras são iniciadas na Avenida Rodolfo José Pinho, para a retirada da rotatória com as ruas Dos Vendas e Chaadi Scaff Foto: Paulo Ribas

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A cidade de Campo Grande vem passando por mudanças em diversas vias da capital, um dos principais pontos de mudanças foi o reordenamento viário que a Avenida Afonso Pena passou.

Indo nesse mesmo sentido, outras ruas e avenidas da cidade, também vem sofrendo alterações. As avenidas Rodolfo José Pinho e Rachid Neder, começaram a passar por mudanças e as obras continuam nesta segunda-feira, dia 20. 

A Avenida Rodolfo José Pinho, com as ruas Dos Vendas e Chaadi Scaff, deixará de ter rotatória e receberá a instalação de semáforos. 

Para a realização das obras, será travado o trânsito no local e por causa da paralisação a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), indica outras rotas para quem possui o costume de utilizar o trecho. 

As rotas alternativas sugeridas pela Agetran são as seguintes, para quem sentido Bairro-Centro, utilize a Rua Patagônia e quem faz o trajeto oposto, Centro-Bairro, utilize as São Vicente e Uberlândia. 

Na Avenida Rachid Neder com a rua Arthur Jorge, a rotatória do local também dará lugar à semáforos para sinalizar o cruzamento e facilitar o trânsito. 

As obras na Rachid Neder finalmente saíram do papel, haja vista que os semáforos estão instalados no local desde de dezembro de 2025. 

Para quem costuma utilizar o trajeto da Rachid, a recomendação da Agetran é que utilize rotas alternativas como, as Ruas 13 de Junho e José Alberto Pereira, para quem for seguir sentido Bairro-Centro, para quem faz o caminho oposto a recomendação é utilizar as ruas 25 de Dezembro e Pio Rojas. 

BRASIL-BOLÍVIA

Incêndio está controlado no Pantanal, mas ativo, afirmam bombeiros

Apesar de estar controlado, fogo pode se alastrar no lado boliviano e atingir lentamente o território brasileiro

20/07/2026 10h35

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Pantanal em chamas as margens do Rio Paraguai

Pantanal em chamas as margens do Rio Paraguai Divulgação-Ecoa

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Queimadas voltaram a atingir a região do Pantanal sul-mato-grossense. Este é o primeiro registro de incêndio de grandes proporções na época de estiagem, em 2026, no bioma.

Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) confirmou que o incêndio está ativo e controlado no Pantanal de MS e Pantanal de Otuquis, região de Corumbá-Forte Coimbra, fronteira entre Brasil-Bolívia, em Mato Grosso do Sul.

De acordo com o bombeiros, apesar de estar controlado, pode se alastrar no lado boliviano e atingir lentamente o território brasileiro.

“O incêndio está controlado, mas ainda ativo no território boliviano. A tendência é que ele evolua lentamente, devido as previsões climáticas, para o território brasileiro. O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul permanece com equipes no local, em monitoramento constante. Situação neste momento é controlada”, afirmou a corporação por meio de nota enviada ao Correio do Estado.

Mapa do Painel do Fogo, plataforma do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), mostra que existem eventos de fogo ativos, há dois dias, na região citada.

O indicador aponta a área monitorada em torno das detecções de calor e não a extensão já consumida pelo fogo.

Os incêndios começaram na quinta-feira (16), foram alastrados com os fortes ventos que atingiram a região e permanecem nesta segunda-feira (20), sem previsão para cessar totalmente.

As condições meteorológicas previstas para os próximos dias devem continuar favorecendo o avanço das queimadas em Mato Grosso do Sul. Segundo o Cemtec, um sistema de alta pressão atmosférica mantém o tempo firme, dificulta o avanço de frentes frias e impede a ocorrência de chuvas, prolongando o período de estiagem no Estado.

As temperaturas devem variar entre 33°C e 38°C na região pantaneira, enquanto a umidade relativa do ar pode cair para valores entre 10% e 30%. A previsão também indica ventos persistentes do quadrante norte, com velocidades de até 70 km/h e rajadas superiores a 80 km/h em alguns momentos, combinação que favorece a rápida propagação do fogo.

Conforme a previsão climática do Cemtec para o trimestre entre agosto e outubro, Mato Grosso do Sul deve registrar temperaturas acima da média histórica e episódios de calor intenso, influenciados pelo El Niño.

Embora haja tendência de chuva um pouco acima da média ao longo do período, agosto e grande parte de setembro ainda devem permanecer secos, mantendo condições favoráveis à ocorrência de incêndios florestais, especialmente no Pantanal e em áreas de vegetação nativa.

As queimadas transformam cenários verdes e cheios de vida em cinzas e mortes. O fogo destrói matas, áreas verdes, vegetações, florestas, biodiversidade e espécies nativas de Mato Grosso do Sul.

São extremamente nocivas ao meio ambiente, pois emitem poluentes atmosféricos, reduzem a biodiversidade, destroem matas, devastam a vegetação, prejudicam a fauna e flora, eliminam a cobertura vegetal nativa, comprometem florestas, campos e savanas e matam o ecossistema.

PREVENÇÃO

As formas de evitar a propagação de incêndios florestais no Pantanal são:

  • Implementar aceiros - faixas desprovidas de vegetação que servem para barrar o fogo e impedir que ele continue seu rumo
  • Manter terrenos limpos e capinados
  • Evitar jogar pontas de cigarro acesas na vegetação à beira de rodovias
  • Realizar queimadas na época correta, frequência correta e locais corretos, chamadas popularmente de queimadas preventivas ou controladas
  • Chuva
  • Evitar o uso de fogo em julho, agosto e setembro, meses do inverno, pois as condições climáticas são desfavoráveis para a época

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