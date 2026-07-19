Regulamentação de "carro voador" avança com regras sobre ruído

Previsão

Tempestades devem chegar durante a quarta e a quinta-feira dessa semana, com acumulados podendo chegar a 50 milímetros no dia

A previsão do tempo para essa semana em Mato Grosso do Sul mostra dias de calor e vendaval, acompanhando a tendência observada nos últimos dias.

A atuação do fenômeno Jato de Baixos Níveis, que é um corredor de ventos fortes soprando na parte baixa da atmosfera (entre 1 e 3 km de altura) favorece a ocorrência de ventanias, que chegaram a quase 50 km/h em Campo Grande nos últimos três dias.

Pelo menos 53 municípios nas regiões oeste, sudoeste, centro-sul e sudeste do Estado continuam em alerta para vendavais, com possibilidade dos ventos chegarem a 100 km/h até a terça-feira (21).

Paralelo aos ventos, a bolha de ar quente continua no Estado, mantendo as temperaturas altas e a umidade do ar em níveis baixos, variando entre 10% e 30%.

Diante deste cenário, o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec) recomenda o reforço na hidratação e que sejam evitadas exposições prolongadas ao sol nos períodos mais quentes do dia, além de cuidados adicionais com crianças, idosos, pessoas com doenças respiratórias e com os animais.

Em Campo Grande, as máximas ficam na casa dos 30ºC entre segunda-feira e terça-feira, e as mínimas chegam a 23ºC.

Em Ponta Porã, mesmo com nebulosidade, as máximas também variam entre 29ºC e 30ºC e as mínimas não passam dos 22ºC.

Em Corumbá, as temperaturas chegam a 34ºC na próxima terça-feira (21) e as mínimas chegam a 24ºC.

Em Três Lagoas, as máximas ficam entre 32ºC e 34ºC até a quarta-feira (22) e as mínimas variam entre 19ºC e 20ºC.

Tempestades

A partir de quarta-feira (22), são esperadas chuvas em grande parte do Estado. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de tempestades a partir dessa data, com acumulados podendo chegar a 50 milímetros diários.

Na Capital, são esperadas chuvas fortes na quinta-feira (23), com acumulados podendo ultrapassar os 28 milímetros no dia. A temperatura cai e chega a 22ºC de máxima.

Em Três Lagoas e região, há uma queda brusca de temperatura a partir de quinta-feira, saindo de 34ºC para uma máxima de 25ºC na próxima quinta-feira (23), com acumulados de 25 milímetros.

Na região do Pantanal, deve começar a chover a partir da próxima quarta-feira (22), com acumulados de aproximadamente 20 milímetros até a próxima quinta.

Em Ponta Porã, chove forte na quarta-feira, com previsão de temporal durante a tarde e a noite. Os acumulados podem chegar a 14,6 milímetros.

Após essa semana, não são esperadas mais chuvas até o fim do mês de julho no Estado.

