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Terreiro de umbanda é denunciado por barulho excessivo e alega perseguição religiosa

Posicionamento da entidade é de que sofrem de intolerância religiosa

Karina Varjão

Karina Varjão

20/07/2026 - 15h36
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O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu uma investigação para apurar a suposta irregularidade de funcionamento e poluição sonora de um terreiro de camdomblé situado em Dourados, a aproximadamente 226 quilômetros de Campo Grande. 

Um vizinho teria entrado com processo com a Casa de Caridade Tenda de Oxossi, situada na Rua Alípio de Almeida Velloso, no bairro Cidade Jardim. 

Segundo a denúncia, o local tem causado "perturbação em razão da realização de atividades com uso de instrumentos sonoros, tambores, cânticos e gritaria em volume excessivo, inclusive em período noturno, ultrapasando os limites legais e afetando a tranquilidade dos moradores da região". 

Ainda de acordo com o relato, foram observados animais sendo levados para o interior do imóvel, sendo possível ouvir "gritos e vocalizações intensas dos animais, compatíveis procedimento de sacrifício". O fato causou preocupação nos vizinhos sobre possíveis maus-tratos e risco sanitário. 

Essa alegação foi afastada pelo MP. Segundo posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF), ficou entendida a constitucionalidade do sacrifício de animais em ritos religiosos, desde que fique comprovado que não houve ato de crueldade no momento do ritual e "condicionado o abate ao consumdo da carne".

Também foram apontados indícios de irregularidade de funcionamento, como falta de alvará. Nos autos do processo, a Prefeitura de Dourados havia alegado que o local onde a Casa de Caridade está situada em uma Área de Uso Mista. No entanto, a prefeitura se retratou posteriormente, alegando que na Área eram permitidas atividades de Organizações Religiosas ou Filosóficas. 

O estabelecimento também se pronunciou no processo, anexando o alvará expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar com validade para o mês de março de 2027, bem como a regularização financeira. 

A mando do MP, a Guarda Municipal de Dourados realizou fiscalizações no estabelecimento no início do mês de junho para realizar a medição sonora do local. 

O nível de decibéis (dB) máximo permitido para áreas mistas, com predominância de residências, é de 45 dB no período noturno e de 55 dB no período diurno, local onde a Casa está estabelecida.

Durante a fiscalização da Guarda Municipal, realizada no período noturno durante um culto realizado no local, o nível de pressão sonora do som médio obtido foi de 54 dB, superior ao permitido para a área e o horário. 

Em resposta ao processo, a organização afirmou que está implementando medidas destinadas à redução da propagação sonora durante os cultos religiosos, como a aquisição de placas de isolamento acústico e construção de paredes. 

Como parte das diligências, foram solicitadas informações e fiscalizações a órgãos públicos para análise de aspectos ambientais, sanitários, urbanísticos, administrativos e de segurança, incluindo novas medições de ruído, avaliação sobre descarte de resíduos e verificação da regularidade do licenciamento e do uso do espaço urbano.

O outro lado

Nas redes sociais, a Tenda de Oxossi disse que se sentiu desrespeitado por passar por vistorias "quase diárias". 

"Quando se fala em poluição sonora, é traduzido como sinonimo de algazarra. O culto afro depende do atabaque, assim como dentro de outros templos sagrados, independente de outras etnias ou doutrinas. Também há cânticos. Dentro da nossa religião, nós rezamos ao nosso sagrado com muita fé, com muito amor e cuidado. O atabaque não tem volume, é sagrado e faz parte da nossa ritualística. Se você rezar, bater palma com alegria para aquilo que você acredita, vou dizer uma coisa: o mundo está perdido mesmo". 

Ainda reforçou que todas as coisas que foram pedidas à instituição foi atendida prontamente desde o mês de janeiro, quando foi instaurado o inquérito. 

Segundo a Casa, o preconceito religioso vem sido camuflado de denúncias de "perturbação". 

"Hoje, o caminho que as pessoas que não têm empatia pelo próximo estão tomando é de denúncia à perturbação sonora. Essa perturbação se torna discriminalmente agressiva à nossa religião". 

Através de palavras e perguntas, eles vivenciaram intolerância religiosa, pois machucaram "o amor que a gente sente ao nosso sagrado". 

Foram feitas muretas, paredes e tudo o que foi pedido pela Justiça. Mas, segundo a Casa, foram reprovados por 4 decibéis. 

"Nós estamos cada vez mais próximos de estar na meta permitida pela Lei. Até aqui, em número e grau, estamos fazendo de tudo para estar dentro dos parâmetros pedidos pelos órgãos que estão envolvidos no caso". 

"A Casa de Caridade Tenda de Oxossi não é só um terreiro. É base, acolhimento, ajuda, orientação. Nós estamos lutando para provar que aqui não tem ninguém negando fazer o que é certo. Mas precisamos de respeito e amparo", afirmou. 

Veja a nota de esclarecimento na íntegra:

A Casa de Caridade Tenda de Oxóssi – Inzo Aueto Kabila Daonã esclarece que, desde o início do processo de regularização de suas atividades, sempre manteve postura de total colaboração com a Prefeitura Municipal, o Ministério Público e os demais órgãos competentes.

Todas as exigências apresentadas foram atendidas dentro das possibilidades legais, com a realização das adequações solicitadas, entrega de documentos, protocolos administrativos e demais providências necessárias para a obtenção do Alvará de Funcionamento Definitivo.

Em relação à medição sonora, a instituição recebeu o resultado com respeito e promoveu todas as intervenções técnicas que lhe eram possíveis naquele momento. Mesmo sem autorização para realizar obras estruturais de maior porte, as adequações implementadas reduziram significativamente os níveis de emissão sonora, demonstrando o compromisso permanente da Casa em atender às orientações técnicas recebidas.

Da mesma forma, sempre que houve determinação para que as atividades ocorressem com as portas fechadas, essa orientação foi integralmente respeitada. E, neste momento, mesmo enfrentando um processo administrativo marcado por intercorrências e equívocos que exigiram sucessivas adequações desde janeiro, a instituição permanece cumprindo rigorosamente todas as determinações dos órgãos públicos, aguardando a conclusão dos últimos trâmites necessários para a emissão do alvará definitivo.

A Casa reafirma que jamais deixou de cumprir qualquer exigência e permanece à disposição das autoridades, confiante de que a análise completa dos fatos demonstrará sua atuação pautada pela boa-fé, pela legalidade e pelo respeito às normas vigentes.

Nosso único objetivo é exercer um direito assegurado pela Constituição Federal: a liberdade de crença e de culto, sempre com responsabilidade, respeito à comunidade e observância da legislação.

PCMS

Polícia prende dois por assalto à joalheria no interior de MS

Os suspeitos teriam se deslocado de Campo Grande para São Gabriel do Oeste apenas para praticar o crime

20/07/2026 17h00

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Itens foram recuperados com a prisão dos bandidos

Itens foram recuperados com a prisão dos bandidos Divulgação PCMS

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Uma ação da Polícia Militar e Civil prendeu dois homens, um de 36 anos e um de 19 anos, pelo roubo contra uma joalheria na manhã desta segunda-feira (20) em São Gabriel do Oeste, a 137 quilômetros de Campo Grande. 

Segundo os policiais, por volta das 8h da manhã, os dois suspeitos entraram no estabelecimento, pedindo para que fossem mostradas algumas alianças. Ao serem apesentados os itens, um dos homens anunciou o assalto portando um revólver. 

Um funcionário da loja foi amarrado e os demais clientes e funcionários foram obrigados a deitar no chão. Antes da fuga, os suspeitos levaram joias e relógios da loja, avaliados em aproximadamente R$ 53.085,00.

O filho do proprietário entrou em perseguição com os suspeitos enquanto ligava para o telefone de emergência (190). Os bandidos ainda tentaram atirar duas vezes contra o homem, mas a arma falhou. 

Durante a fuga, os suspeitos tentaram roubar uma motocicleta Honda Biz que pertencia ao proprietário de uma imobiliária. Eles não conseguiram efetuar o roubo por causa da chegada dos agentes policiais, por volta das 8h10. 

O proprietário da joalheira, que acompanhava o filho em uma camionete, chegou a efetuar um disparo de arma de fogo contra um dos suspeitos. A polícia reforçou que a arma do proprietário estava devidamente registrada e que o homem possuia posse do armamento. 

Ao perceberem a chegada da viatura, um dos suspeitos abriu fogo contra os policiais, que revidaram. Um subtenente e um cabo da Polícia Militar que estavam à paisana também atiraram contra o indivíduo. Nenhum tiro atingiu o suspeito. 

O homem armado fugiu até entrar em uma residência, onde foi capturado e preso. O segundo suspeito havia se escondido em outro imóvel e atravessado até um terreno baldio. Ele também foi localizado e preso. 

Na delegacia, os policiais apreenderam um revólver calibre .32. A perícia foi encaminhada para a joalheira para os devidos exames, além do levantamento das câmeras de segurança instaladas nas proximidades, além da perícia nos locais onde foram encontrados vestígios de arma de fogo. 

Em entrevistas com os agentes, os indivíduos informaram que vieram de Campo Grande e estava desde a última terça-feira (14) em um imóvel no bairro Jardim Gramado. Eles teriam se deslocado até São Gabriel do Oeste para o crime. 

O plano era se esconderem em uma área de mata situada às margens da BR-163 até que fossem resgatados e transportados de volta a Campo Grande. As informações estão sendo investigadas. 

Os presos foram encaminhados ao hospital para realização de exame de corpo delito e apresentados novamente à Delegacia de Polícia. 

Eles permanecem à disposição da Justiça e serão investigados pelos crimes de latrocínio na forma tentada e de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo , também na forma tentada. 

"As investigações prosseguem para apurar a participação de eventuais outras pessoas no planejamento, transporte, hospedagem e apoio logístico à ação criminosa", afirmou a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. 

Interditado

Caminhão atinge fiação, destrói postes e interdita trecho na Avenida das Bandeiras

Impacto foi suficiente para desgarrar dois postes do chão e provocar queda de fiação

20/07/2026 16h20

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Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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Um caminhão-baú destruiu parte da fiação e interditou trecho equivalente a 300 metros na Avenida das Bandeiras, incidente ocorrido por volta das 13h30 desta segunda-feira (20). 

Conforme apurado pela reportagem, o caminhão transitava sentido bairro-centro, quando o baú atingiu parte da fiação, impacto suficiente para desgarrar dois postes do chão e provocar queda de fiação no meio da avenida. 

Apesar do incidente, trabalhadores da região alegaram que o motorista permaneceu no local por alguns minutos, falou ao telefone e se retirou sem acionar os órgãos competentes. 

Diante do ocorrido, equipes da Energisa e da Agência Municipal de Trânsito (Agetran) foram acionadas e fazem o controle do fluxo de veículos no local.

Quem seguia sentido bairro-centro, pode contornar o trajeto interditado por meio da Rua Ceres, enquanto quem faz o trajeto contrártio pode desviar através da Rua Esso.  

Parte da região segue sem energia elétrica. 

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