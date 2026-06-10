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Rejeição a Flávio Bolsonaro sobe para 56%; rejeição a Lula segue em 53%

Rejeição ao senador subiu dois pontos percentuais desde a pesquisa divulgada em maio. Queda ocorreu após áudios para Daniel Vorcaro

Agencia Estado

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10/06/2026 - 07h22
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O senador Flávio Bolsonaro (PL) lidera a lista de rejeição entre os pré-candidatos à Presidência da República, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 10. Entre os entrevistados que afirmam que conhecem o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, 56% dizem que não votariam nele, alta de 2 pontos porcentuais (pp) em relação à pesquisa realizada em maio, no limite da margem de erro.

O crescimento na rejeição do senador acontece depois da divulgação de conversas em que ele cobra dinheiro do banqueiro Daniel Vorcaro. Desde então, Flávio viu sua curva de crescimento nas intenções de voto ser interrompida.

Já os entrevistados que afirmam que conhecem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e não votariam nele mantiveram-se estáveis em relação a maio, somando 53% neste levantamento.

Entre os entrevistados, 45% dizem que conhecem e votariam no presidente Lula para a reeleição, alta de 1 ponto porcentual em relação a maio, dentro da margem de erro. Outros 39% dizem que conhecem e votariam em Flávio Bolsonaro, mesmo número da pesquisa divulgada em maio.

A pesquisa também ouviu a avaliação dos eleitores sobre Ronaldo Caiado (PSD); Romeu Zema (Novo); Joaquim Barbosa (DC); Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante).

Entre os entrevistados, 32% dizem que conhecem e não votariam em Ronaldo Caiado; 29% dizem que conhecem e não votariam em Romeu Zema; 20% dizem que conhecem e não votariam em Renan Santos; 17% dizem que conhecem e não votariam em Joaquim Barbosa e 16% dizem que conhecem e não votariam em Augusto Cury.

GOVERNO LULA

A desaprovação ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) caiu numericamente em junho, segundo a pesquisa, indicando uma curva de queda nos últimos meses. De acordo com o levantamento, 48% desaprovam o governo, ante 49% em maio. Os que aprovam são 47%, ante 46% no mês passado.

Desde abril, a desaprovação vem caindo. Em abril, 52% desaprovavam o governo, o maior porcentual desde julho do ano passado. Esse número caiu gradualmente desde então.

Quando questionados sobre como avaliavam o governo, 38% disseram que viam a gestão de forma negativa; 34% afirmaram que enxergavam de forma positiva; e 26% disseram que viam de forma regular. Outros 2% dos entrevistados não sabiam ou não responderam.

PROGRAMAS

A melhora na popularidade acontece no momento em que o governo lançou vários programas com alto apelo eleitoral, como a linha de crédito para motoristas de aplicativo e taxistas, o fim da taxa das blusinhas e o Desenrola 2.0. A pesquisa Genial/Quaest questionou os eleitores sobre essas medidas do presidente.

As ações para reduzir o preço dos combustíveis são as mais populares, com 53% dizendo que as conhecem e as aprovam. 36% disseram que não conhecem e 11% disseram que conhecem e não aprovam. O fim da taxa das blusinhas é aprovado por 45%, enquanto 13% desaprovam e 42% disseram que não conhecem a medida O programa Move Brasil, de crédito para os motoristas, é aprovado por 41%, rejeitado por 9% e desconhecido de 50%. O programa Brasil contra o Crime Organizado é aprovado por 39%, rejeitado por 11% e desconhecido de 50%.

As principais preocupações dos entrevistados se mantiveram parecidas com as de maio. A violência permanece como o maior problema, com 30% das citações (um ponto porcentual a menos que no mês passado). A corrupção passou de 18% para 19%. Os problemas sociais, de 15% para 16%. A saúde se manteve em 12%. A economia oscilou de 12% para 13%. A educação, de 6% para 5%.

A margem de erro estimada é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi realizada entre os dias 5 e 8 de junho, com 2.004 entrevistas presenciais. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07661/2026.


 

Irregularidade

Em decisão unanime, TJMS suspende contrato ilegal em Corumbá

O Tribunal acatou o recurso interposto pelo MPMS, determinando a suspensão imediata do contrato

10/06/2026 10h10

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Divulgação

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O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), determinou a anulação imediata de um contrato administrativo firmado pela Prefeitura de Corumbá com uma empresa privada. 

A empresa foi contratada para a prestação de serviços de consultoria e assessoria contábil-tributária, com um custo anual de R$ 600 mil. A decisão foi tomada pela 2ª Câmara Cível, em primeira instância. 

De acordo com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) as atividades contratadas junto à empresa, conflitam diretamente com cargos que são efetivos e estão previstos para ser ocupados através de concursos e não por fixação de contrato. 

Segundo o do processo o relator, Desembargador José Eduardo Neder Meneghelli, o contrato fere diretamente os princípios do concurso público além de ferir ideias fundamentais da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa.

Tradição

Cem fiéis estão 'com a mão na massa' para confeccionar bolo de Santo Antônio

São utilizados mais de mil quilos de farinha de trigo, mil quilos de açúcar, mil quilos de fermento, 8 mil ovos, mil quilos de recheio, mil litros de leite e mil litros de óleo para fazer o bolo

10/06/2026 09h10

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Cada grupo tem seu papel a confecção do bolo de Santo Antônio: produção, montagem, logística, compra e armazenamento

Cada grupo tem seu papel a confecção do bolo de Santo Antônio: produção, montagem, logística, compra e armazenamento Naiara Camargo

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A receita do bolo de Santo Antônio já saiu do papel e está com a mão na massa.

Ao todo, 100 fiéis voluntários trabalham dividos, em três turmas (7h às 12h, 13h às 18h e 18h às 21h), na parte de produção, montagem, logística, compra e armazenamento, para confeccionar o bolo de Santo Antônio, em Campo Grande.

A fabricação do bolo começou em 1° de junho e vai até o dia 12. São utilizados mais de mil quilos de farinha de trigo, mil quilos de açúcar, mil quilos de fermento, 8 mil ovos, mil quilos de recheio, mil litros de leite e mil litros de óleo.

“A gente recebe muita doação de alimentos também dos paroquianos. Tem tanto aquele que doa fardos de trigo, como aquele que traz uma caixinha de ovos, um quilinho de açúcar e a gente usa tudo. Então assim, é muito bonito de ver a movimentação dos paroquianos nessa época”, explicou a coordenadora de produção do bolo, Fernanda Corrêa.

A receita é a mesma todos os anos – bolo pão de ló, creme de baunilha, creme de chocolate, chantilly e calda. Os bolos são armazenados em um container refrigerado.

Em 2026, o bolo de Santo Antônio tem 17 mil pedaços, 3 mil alianças, um par de aliança de ouro e TV de 60 polegadas. As milhares de alianças e o prêmio da TV (escrito em um papelzinho) estarão espalhados pelos 17 mil pedaços. O valor de cada pote é R$ 15.

A entrega será no sábado (13), das 6h30min às 13h30min, em sistema drive-thru, na Catedral Nossa Senhora da Abadia - Santo Antônio de Pádua, localizada na travessa Lydia Bais, Centro, em Campo Grande.

As sobras serão vendidas no arraía de Santo Antônio, em 13 e 14 de junho, na Praça do Rádio Clube, situada na avenida Afonso Pena, centro, em Campo Grande.

O bolo é motivo de emoção para a coordenadora de produção do bolo, Fernanda Corrêa, que é confeiteira de profissão e dedica algumas semanas de seu ano para este trabalho voluntário.

“Eu tirar duas semanas do meu ano para devolver na minha paróquia a minha experiência, o meu conhecimento do que eu faço, para mim é muito gratificante. Então por isso que eu fiquei emocionada. Acho que uma semaninha que você tira não faz falta no bolso. É uma festa bonita, é um trabalho que a gente faz com o maior carinho do mundo”, disse, com lágrimas nos olhos.

Padroeiro de Campo Grande, Santo Antônio é conhecido popularmente como "Santo Casamenteiro", porque acredita-se que uma moça, em Nápoles, conseguiu, por intercessão dele, o dote necessário para se casar.

Muitos fiéis compram o bolo com esperança do Santo abençoar ou até mesmo adiantar o matrimônio.

Além disso, Santo Antônio era conhecido como protetor das coisas perdidas, protetor dos pobres e o Santo dos milagres. Durante suas pregações nas praças e igrejas, muitos doentes e pessoas com deficiência eram curadas.

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