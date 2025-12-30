Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

FIM DO CONFLITO

Riedel e Adriane sofrerão multa milionária se atrasarem repasses à Santa Casa

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e Executivo de Campo Grande podem ser multados juntos em até R$12 milhões totais em caso de descumprimento do acordo

Alison Silva e Leo Ribeiro

Alison Silva e Leo Ribeiro

30/12/2025 - 12h33
Durante a manhã desta terça-feira (30), em reunião na sede da Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ), o Procurador-Geral de Justiça, Romão Ávila Milhan Junior, esclareceu que tanto o Estado quanto Prefeitura sofrerão uma multa milionária caso descumpram os cronogramas de repasses que tentam solucionar a crise financeira e paralisação dos serviços da Santa Casa de Campo Grande.

Ainda no fim da noite de ontem (29), a prefeita Adriane Lopes usou as redes sociais para anunciar o resultado do acordo firmado no Centro de Autocomposição de Conflitos e Segurança Jurídica (Compor), com o intuito de garantir o pagamento do 13° para os trabalhadores do hospital. 

Conforme destacado na manhã de hoje (30) pelo Procurador-Geral de Justiça, Romão Ávila, o Hospital Santa Casa e seus atendimentos são de suma importância para a população. 

"Se não fosse o Ministério Público, as atividades seriam paralisadas. Se o acordo se arrastasse para precatórios, os pagamentos levariam décadas para serem feitos", afirmou Romão. 

Esse acordo estabeleceu justamente um cronograma de repasses, que tanto a Prefeitura quanto o Executivo Estadual, atualmente representados por Adriane Lopes e Eduardo Riedel - ambos do Partido Progressistas (PP)-, estarão sujeitos a multa em caso de descumprimento. 

Além do Procurador-Geral, a reunião desta terça (30) contou com a presença da coordenadora do Grupo de Atenção Especial à Saúde do MPMS, Daniela Cristina Guiotti; e do promotor de justiça Paulo Ishikawa. 

Aqui, cabe esclarecer que, o acordo de ontem (29) teve cunho paliativo, já que desde novembro foram realizadas sete reuniões com os representantes, sempre com intuito de resolver o problema e retomar os atendimentos de politraumatismo que seriam suspensos por completo, caso não houvesse acordo. 

Segundo Romão, há uma ação civil pública ajuizada pelo doutor Marcos Dias, relacionada à repactuação desse contrato com o município e Estado, em que uma decisão liminar estabelece a apresentação de um plano de açlão até 05 de março, sob pena de multa. 

Segundo o Procurador-Geral de Justiça, Romão Ávila Milhan Junior, a multa fica estabelecida em seis milhões de reais (R$6 mi) para cada um, caso o plano não seja apresentado dentro do prazo previsto. 

Relembre

Essa paralisação dos trabalhadores que acabou afetando o funcionamento da Santa Casa de Campo Grande, como bem acompanha o Correio do Estado, começou antes mesmo do Natal, em 22 de dezembro, quando a presidente da Santa Casa, Alir Terra Lima, e o responsável pelo Sindicato dos Trabalhadores na Área de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (SIEMS), Lázaro Santana, reuniram a imprensa  na manhã do dia 22 para tratar das manifestações de trabalhadores que se acumulavam em protesto na frente da unidade. 

Conforme repassado por Alir - e como bem abordado pelo Correio do Estado -, a paralisação inicialmente chegou a afetar 30% dos atendimentos/serviços, ou seja, com cerca de 70% do andamento da Santa Casa funcionando por tempo indeterminado ou até o pagamento integral do décimo terceiro.

Já na manhã do dia 23, os trabalhadores "engrossaram" a paralisação na Santa Casa com "efetivo de 50% na paralisação e 50% trabalhando nos setores" que, em outras palavras, representa uma manifestação que começou envolvendo 1,2 mil funcionários e terminou mobilizando dois dos quatro mil trabalhadores em busca de 13°.

Valores e cronograma

Conforme repassado hoje (30), os aproximadamente R$54,1 milhões servirão para garantir a continuidade dos serviços pelos próximos quatro meses, período no qual será rediscutido o contrato entre Santa Casa, Município, Estado e União.

As contribuições foram estabelecidas da seguintes forma: 

  • R$23 milhões - Governo do Estado 
  • R$15,1 milhões - Executivo Municipal
  • R$16 milhões - Bancada Federal

Para o pagamento do décimo terceiro em atraso, há o repasse de R$9 milhões, que deve ser feito aos celetistas até o dia 10 de janeiro por parte do Governo do Estado.

Cabe esclarecer que, dos mais de 15 milhões por parte do município, R$5,2 mi são referentes a um acordo anterior com o MP, enquanto aproximadamente R$9,9 milhões correspondem ao valor de dano moral coletivo, que havia sido destinado anteriormente para outra finalidade, revertido para a Santa Casa através de termo de acordo. 

Além disso, os 16 milhões de reais por parte da bancada federal são compostos por: R$5 mi em emendas de bancada, com R$11 milhões de repasses individuais vindos de oito deputados e três senadores. 

Esses valores devem ser administrados conforme a demanda da Santa Casa, voltados exclusivamente para pagamentos de profissionais, não podendo ser empregados, por exemplo, na compra de insumos e medicamentos. 

Os repasses a serem feitos devem ser cumpridos nas seguintes datas: 

  1. Janeiro - R$24 milhões 
  2. Fevereiro - R$16 milhões
  3. Março - R$16 milhões
  4. Abril - R$4,8 milhões 

Com isso, a expectativa entre as partes é que a repactuação do contrato dê fim à ação civil pública até o fim de março, com o intuito de eliminar o déficit mensal da Santa Casa, que chega a R$12 bilhões ao mês segundo a instituição, e garantir a sustentabilidade dos serviços. 

 

Educação

Prazo para pré-matrícula na Rede Estadual de Ensino termina amanhã (31)

Os interessados a conquistarem uma das 200 mil vagas no Estado devem acessar o site ou se dirigirem ao local de atendimento presencial em Campo Grande

30/12/2025 14h45

São 200 mil vagas espalhadas em todo o Estado para alunos na REE

São 200 mil vagas espalhadas em todo o Estado para alunos na REE

A primeira etapa do período de pré-matrícula da Rede Estadual de Ensino (REE) de Mato Grosso do Sul se encerra amanhã (31). 

Essa etapa de preenchimento de informações precisa ser realizada por todos os interessados em ingressar em uma das unidades escolares estaduais no ano de 2026 a fim de garantirem uma vaga. 

Ao todo, a Secretaria Estadual de Educação (SED) disponibilizou 200 mil vagas distribuídas nos 79 municípios do Estado, que devem atender tanto os estudantes que já fazem parte da rede quanto os novos alunos. 

Após o encerramento da 1ª etapa de pré-matrículas, as turmas serão fechadas pela SED para publicação da 1ª lista de designação, que deve ser divulgada no dia 04 de janeiro de 2026. 

No documento, estarão os nomes dos estudantes designados para cada unidade escolar da REE, conforme preenchido na pré-matrícula. 

Para efetuar o preenchimento dos dados e adquirir demais informações, assim como a consulta ao resultado, os interessados podem acessar o endereço www.matriculadigital.ms.gov.br

O período para a efetiva realização das matrículas será entre os dias 05 e 09 de janeiro de 2026.

O local para o atendimento presencial é a Central de Matrículas, localizada na rua Joaquim Murtinho, 2612, no bairro Itanhangá Park em Campo Grande. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. 

Em caso de dúvidas ou problemas para o acesso, o contato por telefone é pelo número 0800-647-0028 (telefone fixo) ou 3314-1212 (celular). 

Em 2026

Com novidades para o ano que vem, a REE agora conta com três novas unidades escolares. Localizadas nos municípios de Campo Grande, Ribas do Rio Pardo e Ponta Porã, o total de escolas da rede agora são 352.

Na capital, a EE Vereador Cristóvão Silveira, localizada no Jardim Noroeste, ofertará:

  • Ensino Fundamental – Anos Finais (8º e 9º anos);
  • Ensino Médio;
  • Educação Profissional;
  • E no período noturno, a EJA Mulher (Educação de Jovens e Adultos).

No município de Ribas do Rio Pardo, a EE Professora Maria Augusta Costa Ramos da Silva ofertará:

  • Ensino Fundamental – Anos Iniciais (4º e 5º anos);
  • Ensino Fundamental – Anos Finais;
  • Ensino Médio;
  • Educação Profissional.

Já em Ponta Porã, a EE Professor Adir Teixeira de Oliveira ofertará:

  • o Ensino Fundamental – Anos Finais;
  • Ensino Médio;
  • Educação Profissional.

Matrícula

Para garantir uma vaga em uma nova escola pública, ou manter o ensino em uma, o estudante ou responsável deve preencher o formulário de pré-inscrição e apresentar documentos obrigatórios presencialmente na unidade escolar escolhida ou inserir eletronicamente no painel.

Entre os documentos estão:

  • Requerimento de Matrícula assinado pelo responsável ou estudante (se maior de 18 anos).
  • Certidão de Nascimento ou Casamento.
  • Cadastro de Pessoa Física (CPF), se houver.
  • Cédula de Identidade (RG) para estudantes maiores de 18 anos.
  • Ementa Curricular, se aplicável.
  • Guia de Transferência original, se for o caso.
  • Histórico Escolar original, se for o caso.
  • Carteira de Vacinação atualizada.
  • Declaração de Vacinação Atualizada (DVA).
  • Comprovante de residência ou declaração, se for o caso.
  • Cartão do SUS, se houver.
  • Documento de identificação do pai/mãe ou responsável para estudantes menores de 18 anos.
  • Comprovante de guarda legal, se aplicável.
  • Laudo médico (para estudantes da educação especial), se necessário.
  • Comprovante das últimas 4 doações de sangue nos últimos 2 anos, caso informado na pré-matrícula.
  • Carteira ou declaração de doador de medula, caso informado na pré-matrícula.

Cidades

Confira feriados nacionais e pontos facultativos de 2026

Dos 10 feriados, apenas um cai no fim de semana; veja

30/12/2025 14h22

Crédito: Freepik

Chegou o momento de programar na agenda os feriados de 2026. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) divulgou, nesta terça-feira (30), a portaria que estabelece os feriados nacionais e os dias de ponto facultativo do próximo ano.
Os órgãos e entidades da administração pública federal direta devem estar atentos para que não ocorra comprometimento das atividades públicas consideradas serviços essenciais à população.
Em 2026, serão dez feriados nacionais e nove dias de ponto facultativo, com datas tradicionais do calendário cívico e religioso brasileiro, além de períodos de organização do funcionamento administrativo, como o Carnaval e as vésperas de Natal e Ano-Novo.
“Não será permitido aos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal antecipar ponto facultativo em discordância com o que dispõe a Portaria. Também está vedado adotar ponto facultativo estabelecido pela legislação estadual, municipal ou distrital, ressalvados os feriados em comemoração à data magna do Estado”, estabelece a portaria.

Confira o calendário de feriados nacionais e pontos facultativos em 2026

  • 1º de janeiro (quinta-feira), Confraternização Universal (feriado nacional);
  • 16 de fevereiro (segunda-feira), Carnaval (ponto facultativo);
  • 17 de fevereiro (terça-feira), Carnaval (ponto facultativo);
  • 18 de fevereiro, Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14 horas);
  • 3 de abril (sexta-feira), Paixão de Cristo (feriado nacional);
  • 20 de abril (segunda-feira) (ponto facultativo);
  •  21 de abril (terça-feira), Tiradentes (feriado nacional);
  • 1º de maio (sexta-feira), Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional);
  • 4 de junho (quinta-feira), Corpus Christi (ponto facultativo);
  •  5 de junho (sexta-feira) (ponto facultativo);
  • 7 de setembro (segunda-feira), Independência do Brasil (feriado nacional);
  • 12 de outubro (segunda-feira), Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);
  • 28 de outubro (quarta-feira), Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo);
  •  2 de novembro (segunda-feira), Finados (feriado nacional);
  • 15 de novembro (domingo), Proclamação da República (feriado nacional);
  • 20 de novembro (sexta-feira), Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional);
  • 24 de dezembro (quinta-feira), Véspera do Natal (ponto facultativo após as 13 horas);
  • 25 de dezembro (sexta-feira), Natal (feriado nacional); e
  • 31 de dezembro (quinta-feira), Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 13 horas).

