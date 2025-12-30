Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

FIM DA PARALISAÇÃO

Campo Grande fecha acordo para pagamento do 13° da Santa Casa

Medida define um aporte de mais de R$54 milhões em investimentos públicos que o hospital deve receber nos próximos meses

Leo Ribeiro e Alison Silva

Leo Ribeiro e Alison Silva

30/12/2025 - 10h10
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Após reunião envolvendo o Executivo da Capital, o Governo do Estado, a Santa Casa e o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), no Centro de Autocomposição de Conflitos e Segurança Jurídica (Compor) ontem (29), a Prefeita usou das redes sociais ainda no período noturno para anunciar o acordo que deve garantir o 13° para os trabalhadores do hospital. 

"Passa das 23 horas, acabou recentemente a reunião para solucionarmos um problema pontual que estamos vivenciando em Campo Grande, com a paralisação desse hospital que é tão importante. A gestão da Santa Casa não é do município, mas recentemente passou por crises e falta de recursos. E a greve dos médicos afeta diretamente, e dos funcionários, a população de Campo Grande", disse Adriane Lopes através das redes. 

Essa medida define um aporte de mais de R$54 milhões em investimentos públicos que o hospital deve receber nos próximos meses, como confirmado pela prefeita de Campo Grande. 

Desses R$54 milhões, cerca de R$16 milhões são aporte do município, além do emprego direto de R$5,2 milhões, que devem ser pagos mensalmente até abril de 2026, mais dez milhões de reais, aproximadamente, referentes a recursos recuperados em acordos empresariais. 

Além disso, esse acordo prevê regras para uma maior transparência e prestação de contas. 

Quase greve

Essa paralisação dos trabalhadores que acabou afetando o funcionamento da Santa Casa de Campo Grande, como bem acompanha o Correio do Estado, começou antes mesmo do Natal, em 22 de dezembro, quando a presidente da Santa Casa, Alir Terra Lima, e o responsável pelo Sindicato dos Trabalhadores na Área de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (SIEMS), Lázaro Santana, reuniram a imprensa  na manhã do dia 22 para tratar das manifestações de trabalhadores que se acumulavam em protesto na frente da unidade. 

Conforme repassado por Alir - e como bem abordado pelo Correio do Estado -, a paralisação inicialmente chegou a afetar 30% dos atendimentos/serviços, ou seja, com cerca de 70% do andamento da Santa Casa funcionando por tempo indeterminado ou até o pagamento integral do décimo terceiro.

Já na manhã do dia 23, os trabalhadores "engrossaram" a paralisação na Santa Casa com "efetivo de 50% na paralisação e 50% trabalhando nos setores" que, em outras palavras, representa uma manifestação que começou envolvendo 1,2 mil funcionários e terminou mobilizando dois dos quatro mil trabalhadores em busca de 13°.

Cabe destacar que uma coletiva de imprensa foi convocada para a manhã desta terça-feira (30), na sede da Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ), onde o MPMS e o Procurador-Geral de Justiça, Romão Ávila Milhan Junior, devem detalhar o acordo firmado para garantir o pagamento das equipes médicas e viabilizar a retomada dos atendimentos na Santa Casa.

Isso porque, vale lembrar, inicialmente, um acordo que chegou a ser firmado com sindicatos garantiu 13° salário para profissionais da enfermagem, limpeza, radiologia e farmácia, encerrando parcialmente a paralisação que afetou os serviços na semana do Natal. 

Justamente na véspera de Natal, conforme a Santa Casa,  o hospital anunciou que chegou a um consenso com os seguintes sindicatos: 

  • dos Trabalhadores na Área de Enfermagem do Estado de Mato Grosso do Sul (Siems), 
  • Intermunicipal dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de MS (Sintesaúde), 
  • dos Técnicos e Tecnólogos em Radiologia de MS (Sinterms) e
  • dos Farmacêuticos do Estado de MS (Sinfarms).

Pelo acordo, 50% do 13º salário foi pago ainda nesta quarta-feira, e o restante deverá ser quitado até o dia 10 de janeiro do próximo ano.

Assine o Correio do Estado

Educação

Prazo para pré-matrícula na Rede Estadual de Ensino termina amanhã (31)

Os interessados a conquistarem uma das 200 mil vagas no Estado devem acessar o site ou se dirigirem ao local de atendimento presencial em Campo Grande

30/12/2025 14h45

Compartilhar
São 200 mil vagas espalhadas em todo o Estado para alunos na REE

São 200 mil vagas espalhadas em todo o Estado para alunos na REE FOTO: Paulo Ribas/Correio do Estado

Continue Lendo...

A primeira etapa do período de pré-matrícula da Rede Estadual de Ensino (REE) de Mato Grosso do Sul se encerra amanhã (31). 

Essa etapa de preenchimento de informações precisa ser realizada por todos os interessados em ingressar em uma das unidades escolares estaduais no ano de 2026 a fim de garantirem uma vaga. 

Ao todo, a Secretaria Estadual de Educação (SED) disponibilizou 200 mil vagas distribuídas nos 79 municípios do Estado, que devem atender tanto os estudantes que já fazem parte da rede quanto os novos alunos. 

Após o encerramento da 1ª etapa de pré-matrículas, as turmas serão fechadas pela SED para publicação da 1ª lista de designação, que deve ser divulgada no dia 04 de janeiro de 2026. 

No documento, estarão os nomes dos estudantes designados para cada unidade escolar da REE, conforme preenchido na pré-matrícula. 

Para efetuar o preenchimento dos dados e adquirir demais informações, assim como a consulta ao resultado, os interessados podem acessar o endereço www.matriculadigital.ms.gov.br

O período para a efetiva realização das matrículas será entre os dias 05 e 09 de janeiro de 2026.

O local para o atendimento presencial é a Central de Matrículas, localizada na rua Joaquim Murtinho, 2612, no bairro Itanhangá Park em Campo Grande. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. 

Em caso de dúvidas ou problemas para o acesso, o contato por telefone é pelo número 0800-647-0028 (telefone fixo) ou 3314-1212 (celular). 

Em 2026

Com novidades para o ano que vem, a REE agora conta com três novas unidades escolares. Localizadas nos municípios de Campo Grande, Ribas do Rio Pardo e Ponta Porã, o total de escolas da rede agora são 352.

Na capital, a EE Vereador Cristóvão Silveira, localizada no Jardim Noroeste, ofertará:

  • Ensino Fundamental – Anos Finais (8º e 9º anos);
  • Ensino Médio;
  • Educação Profissional;
  • E no período noturno, a EJA Mulher (Educação de Jovens e Adultos).

No município de Ribas do Rio Pardo, a EE Professora Maria Augusta Costa Ramos da Silva ofertará:

  • Ensino Fundamental – Anos Iniciais (4º e 5º anos);
  • Ensino Fundamental – Anos Finais;
  • Ensino Médio;
  • Educação Profissional.

Já em Ponta Porã, a EE Professor Adir Teixeira de Oliveira ofertará:

  • o Ensino Fundamental – Anos Finais;
  • Ensino Médio;
  • Educação Profissional.

Matrícula

Para garantir uma vaga em uma nova escola pública, ou manter o ensino em uma, o estudante ou responsável deve preencher o formulário de pré-inscrição e apresentar documentos obrigatórios presencialmente na unidade escolar escolhida ou inserir eletronicamente no painel.

Entre os documentos estão:

  • Requerimento de Matrícula assinado pelo responsável ou estudante (se maior de 18 anos).
  • Certidão de Nascimento ou Casamento.
  • Cadastro de Pessoa Física (CPF), se houver.
  • Cédula de Identidade (RG) para estudantes maiores de 18 anos.
  • Ementa Curricular, se aplicável.
  • Guia de Transferência original, se for o caso.
  • Histórico Escolar original, se for o caso.
  • Carteira de Vacinação atualizada.
  • Declaração de Vacinação Atualizada (DVA).
  • Comprovante de residência ou declaração, se for o caso.
  • Cartão do SUS, se houver.
  • Documento de identificação do pai/mãe ou responsável para estudantes menores de 18 anos.
  • Comprovante de guarda legal, se aplicável.
  • Laudo médico (para estudantes da educação especial), se necessário.
  • Comprovante das últimas 4 doações de sangue nos últimos 2 anos, caso informado na pré-matrícula.
  • Carteira ou declaração de doador de medula, caso informado na pré-matrícula.

Cidades

Confira feriados nacionais e pontos facultativos de 2026

Dos 10 feriados, apenas um cai no fim de semana; veja

30/12/2025 14h22

Compartilhar

Crédito: Freepik

Continue Lendo...

Chegou o momento de programar na agenda os feriados de 2026. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) divulgou, nesta terça-feira (30), a portaria que estabelece os feriados nacionais e os dias de ponto facultativo do próximo ano.
Os órgãos e entidades da administração pública federal direta devem estar atentos para que não ocorra comprometimento das atividades públicas consideradas serviços essenciais à população.
Em 2026, serão dez feriados nacionais e nove dias de ponto facultativo, com datas tradicionais do calendário cívico e religioso brasileiro, além de períodos de organização do funcionamento administrativo, como o Carnaval e as vésperas de Natal e Ano-Novo.
“Não será permitido aos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal antecipar ponto facultativo em discordância com o que dispõe a Portaria. Também está vedado adotar ponto facultativo estabelecido pela legislação estadual, municipal ou distrital, ressalvados os feriados em comemoração à data magna do Estado”, estabelece a portaria.

Confira o calendário de feriados nacionais e pontos facultativos em 2026

  • 1º de janeiro (quinta-feira), Confraternização Universal (feriado nacional);
  • 16 de fevereiro (segunda-feira), Carnaval (ponto facultativo);
  • 17 de fevereiro (terça-feira), Carnaval (ponto facultativo);
  • 18 de fevereiro, Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até as 14 horas);
  • 3 de abril (sexta-feira), Paixão de Cristo (feriado nacional);
  • 20 de abril (segunda-feira) (ponto facultativo);
  •  21 de abril (terça-feira), Tiradentes (feriado nacional);
  • 1º de maio (sexta-feira), Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional);
  • 4 de junho (quinta-feira), Corpus Christi (ponto facultativo);
  •  5 de junho (sexta-feira) (ponto facultativo);
  • 7 de setembro (segunda-feira), Independência do Brasil (feriado nacional);
  • 12 de outubro (segunda-feira), Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);
  • 28 de outubro (quarta-feira), Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo);
  •  2 de novembro (segunda-feira), Finados (feriado nacional);
  • 15 de novembro (domingo), Proclamação da República (feriado nacional);
  • 20 de novembro (sexta-feira), Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional);
  • 24 de dezembro (quinta-feira), Véspera do Natal (ponto facultativo após as 13 horas);
  • 25 de dezembro (sexta-feira), Natal (feriado nacional); e
  • 31 de dezembro (quinta-feira), Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 13 horas).

Assine o Correio do Estado

 

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 6914, segunda-feira (29/12)
Loterias

/ 19 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6914, segunda-feira (29/12)

2

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2868, segunda-feira (29/12)
Loterias

/ 19 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2868, segunda-feira (29/12)

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3574, segunda-feira (29/12)
Loterias

/ 19 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3574, segunda-feira (29/12)

4

Agesul engatilha outro pacote bilionário de pavimentações
EXPECTATIVA

/ 1 dia

Agesul engatilha outro pacote bilionário de pavimentações

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 6913, sábado (27/12): veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Quina de ontem, concurso 6913, sábado (27/12): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Exclusivo para Assinantes

/ 19/12/2025

Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?
Exclusivo para Assinantes

/ 18/12/2025

Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)
Exclusivo para Assinantes

/ 2 semanas

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)