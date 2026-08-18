Influencer preso rifava carrões por bilhetes a partir de R$ 0,99

Rifas divulgadas por Eduardo Razuk ofereciam veículos de alto padrão, como Porsche, BMW e Audi, com bilhetes que chegavam a custar R$ 0,99 - Reprodução/ Site

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Carros avaliados em centenas de milhares de reais e até modelos que ultrapassam R$ 1 milhão eram oferecidos por Eduardo Rezende da Silva Razuk em rifas com bilhetes vendidos a partir de R$ 0,99. O negócio, divulgado para mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, está agora como alvo da investigação que levou à prisão do influenciador nesta terça-feira (18), em Campo Grande.

Razuk e o irmão, Rafael Rezende da Silva Razuk, foram presos durante operação da Polícia Civil que apura suspeitas de lavagem de dinheiro, associação criminosa e exploração ilegal de loterias. A ação é coordenada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DERCC), com cumprimento de mandados em Campo Grande e Dourados.

Com carros que ultrapassam R$ 13 milhões, as rifas dos sorteios custava poucos reais. Na página utilizada para comercialização dos bilhetes, campanhas recentes apresentavam cotas por R$ 0,99, R$ 1,49, R$ 2,49 e R$ 2,99.

Entre os prêmios anunciados estava um Porsche 911 GTS, modelo que pode ultrapassar R$ 1 milhão no mercado. No site, a participação era oferecida por R$ 2,99. A campanha aparece como concluída, com sorteio indicado para 11 de julho deste ano.

Outro veículo de alto padrão anunciado foi uma BMW da linha M. Na campanha, intitulada “Sua Chance de Entrar para o Mundo M”, cada bilhete era vendido por R$ 2,49. O sorteio aparece como realizado em 22 de julho.

Já uma campanha envolvendo um SUV da Volkswagen oferecia bilhetes por apenas R$ 0,99 e consta como concluída em 5 de agosto. Um Audi A3 Performance Black também foi anunciado por R$ 0,99 a participação, com sorteio registrado no site em 12 de agosto.

Mesmo no período da operação policial, a plataforma mantinha campanha ativa. Um Volkswagen Golf GTI aparecia nesta terça ainda como prêmio de um sorteio previsto para esta quarta-feira (19). Cada bilhete era comercializado por R$ 1,49.

Bilhetes baratos e prêmios de alto valor

O modelo de negócio permitia que milhares de pessoas participassem das campanhas pagando valores baixos, enquanto os prêmios utilizados para atrair compradores eram veículos de elevado valor de mercado.

A quantidade de números disponíveis também ajuda a dimensionar a operação. Em campanhas exibidas na plataforma, a numeração utilizada para definição do ganhador possui seis dígitos, dentro de um universo que vai de 000.000 a 999.999.

O regulamento estabelece ainda uma regra de aproximação. Caso o número obtido a partir do resultado utilizado como referência não tenha sido adquirido, a busca avança para o número imediatamente superior até localizar uma cota efetivamente vendida.

É justamente a movimentação financeira relacionada à atividade que está entre os pontos investigados pela Polícia Civil.

Uma empresa registrada em nome do irmão de Eduardo, cuja atividade declarada estaria relacionada à construção civil e à coleta e tratamento de resíduos, teria sido utilizada para receber valores provenientes das rifas. A polícia apura a origem, o destino e o processo desses recursos.

Conforme o regulamento disponibilizado aos participantes, os sorteios utilizariam como referência a extração da Loteria Federal realizada na data indicada em cada campanha.

Para chegar ao bilhete vencedor, seriam utilizados os três últimos algarismos do primeiro e do segundo prêmios da extração. Se, por exemplo, os números terminassem em 345 e 746, a cota vencedora seria 345.746.

Caso o número não tivesse sido vendido, entraria em funcionamento a regra de aproximação, avançando numericamente até encontrar uma cota adquirida.

O regulamento estabelece ainda que os ganhadores têm até 90 dias para apresentar RG, CPF e comprovante do bilhete. Para prêmios em dinheiro, o depósito é previsto em até cinco dias úteis após a validação da documentação. No caso de bens físicos, a entrega deve ocorrer, segundo o documento, em até dez dias úteis.

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