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OPERAÇÃO POLICIAL

Influencer preso rifava carrões por bilhetes a partir de R$ 0,99

Preso nesta terça-feira (18), influenciador anunciava Porsche, BMWm Audi e outros veículos de alto padrão em sorteios pela internet

Alicia Miyashiro e João Pedro Flores

Alicia Miyashiro e João Pedro Flores

18/08/2026 - 11h30
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Carros avaliados em centenas de milhares de reais e até modelos que ultrapassam R$ 1 milhão eram oferecidos por Eduardo Rezende da Silva Razuk em rifas com bilhetes vendidos a partir de R$ 0,99. O negócio, divulgado para mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, está agora como alvo da investigação que levou à prisão do influenciador nesta terça-feira (18), em Campo Grande.

Razuk e o irmão, Rafael Rezende da Silva Razuk, foram presos durante operação da Polícia Civil que apura suspeitas de lavagem de dinheiro, associação criminosa e exploração ilegal de loterias. A ação é coordenada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DERCC), com cumprimento de mandados em Campo Grande e Dourados.

Com carros que ultrapassam R$ 13 milhões, as rifas dos sorteios custava poucos reais. Na página utilizada para comercialização dos bilhetes, campanhas recentes apresentavam cotas por R$ 0,99, R$ 1,49, R$ 2,49 e R$ 2,99.

Entre os prêmios anunciados estava um Porsche 911 GTS, modelo que pode ultrapassar R$ 1 milhão no mercado. No site, a participação era oferecida por R$ 2,99. A campanha aparece como concluída, com sorteio indicado para 11 de julho deste ano.

Outro veículo de alto padrão anunciado foi uma BMW da linha M. Na campanha, intitulada “Sua Chance de Entrar para o Mundo M”, cada bilhete era vendido por R$ 2,49. O sorteio aparece como realizado em 22 de julho.

Já uma campanha envolvendo um SUV da Volkswagen oferecia bilhetes por apenas R$ 0,99 e consta como concluída em 5 de agosto. Um Audi A3 Performance Black também foi anunciado por R$ 0,99 a participação, com sorteio registrado no site em 12 de agosto.

Mesmo no período da operação policial, a plataforma mantinha campanha ativa. Um Volkswagen Golf GTI aparecia nesta terça ainda como prêmio de um sorteio previsto para esta quarta-feira (19). Cada bilhete era comercializado por R$ 1,49.

Bilhetes baratos e prêmios de alto valor

O modelo de negócio permitia que milhares de pessoas participassem das campanhas pagando valores baixos, enquanto os prêmios utilizados para atrair compradores eram veículos de elevado valor de mercado.

A quantidade de números disponíveis também ajuda a dimensionar a operação. Em campanhas exibidas na plataforma, a numeração utilizada para definição do ganhador possui seis dígitos, dentro de um universo que vai de 000.000 a 999.999.

O regulamento estabelece ainda uma regra de aproximação. Caso o número obtido a partir do resultado utilizado como referência não tenha sido adquirido, a busca avança para o número imediatamente superior até localizar uma cota efetivamente vendida.

É justamente a movimentação financeira relacionada à atividade que está entre os pontos investigados pela Polícia Civil.

Uma empresa registrada em nome do irmão de Eduardo, cuja atividade declarada estaria relacionada à construção civil e à coleta e tratamento de resíduos, teria sido utilizada para receber valores provenientes das rifas. A polícia apura a origem, o destino e o processo desses recursos.

Conforme o regulamento disponibilizado aos participantes, os sorteios utilizariam como referência a extração da Loteria Federal realizada na data indicada em cada campanha.

Para chegar ao bilhete vencedor, seriam utilizados os três últimos algarismos do primeiro e do segundo prêmios da extração. Se, por exemplo, os números terminassem em 345 e 746, a cota vencedora seria 345.746.

Caso o número não tivesse sido vendido, entraria em funcionamento a regra de aproximação, avançando numericamente até encontrar uma cota adquirida.

O regulamento estabelece ainda que os ganhadores têm até 90 dias para apresentar RG, CPF e comprovante do bilhete. Para prêmios em dinheiro, o depósito é previsto em até cinco dias úteis após a validação da documentação. No caso de bens físicos, a entrega deve ocorrer, segundo o documento, em até dez dias úteis.

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RODOVIAS

Ponte na MS-345 será interditada por 48 horas

Bloqueio começa às 6h desta terça-feira (18) e segue até a manhã de quinta-feira (20)

18/08/2026 09h00

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Ponte sobre o Rio Miranda, na MS-345, ficará fechada ao tráfego durante 48 horas para serviços de recuperação e reforço da estrutura

Ponte sobre o Rio Miranda, na MS-345, ficará fechada ao tráfego durante 48 horas para serviços de recuperação e reforço da estrutura Divulgação

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Motoristas que utilizam a MS-345 entre Anastácio e Bonito terão de buscar rotas alternativas nesta semana. A ponte sobre o Rio Miranda ficará totalmente interditada por 48 horas para a realização de novos serviçoes de recuperação e reforço da estrutura.

Conforme informado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog), a interrupção do tráfego começa às 6h desta terça-feira (18) e está prevista para terminar às 6h de quinta-feira (20).

A medida é necessária para permitir a execução dos trabalhos na ponte e, ao mesmo tempo, preservar a segurança dos usuários da rodovia durante a intervenção. 

A obra é gerenciada pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e entra agora em uma nova etapa, com serviços voltados à recuperação e ao reforço da estrutura.

Durante o período de bloqueio, a orientação é para que quem pretende viajar para Bonito ou deixar o município programe o deslocamento com antecedência, já que será necessário utilizar outros caminhos.

Rotas alternativas

Uma das opções indicadas é seguir pela BR-419. Nesse trajeto, o motorista passa por Aquidauana, segue até Nioaque e Guia Lopes da Laguna e, posteriormente, acessa a MS-382 para continuar a viagem em direção a Bonito.

A segunda alternativa é pela MS-339. Neste caso, o trajeto começa em Miranda, passa por Bodoquena e segue até Bonito.

A recomendação é que os condutores considerem o desvio no planejamento da viagem, principalmente em razão do aumento da distância e do tempo de deslocamento provocado pela interdição.

A previsão é de que o tráfego na ponte sobre o Rio Miranda seja restabelecido a partir das 6h de quinta-feira (20), após o período reservado para execução dos serviços.

Obras

A obra de recuperação estrutural da ponte de concreto sobre o Rio Miranda, no distrito de Águas do Miranda, entre os municípios de Anastácio e Bonito, é executada pela Agesul, integrando as ações do Governo do Estado para a recuperação da estrutura.

Ao todo, a obra tem um investimento de R$ 3,3 milhões e inclui  o recondicionamento de pontos estratégicos, reforço estrutural e adequação técnicas para melhorar a estabilidade da ponte, que foi construída pelo Exército Brasileiro em 1967, antes da rodovia ser pavimentada. 

Após cada interdição total, a ponte volta a operar com as restrições já adotadas no trecho, como sistema pare e siga, tráfego em meia pista e circulação limitada a veículos leves, caminhonetes e caminhões de pequeno porte, com peso máximo de até 10 toneladas e passagem de um veículo por vez.

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Estradas

Violência cresce nas rodovias de MS este ano e mais de 90 pessoas já morreram

Dados da Polícia Rodoviária Federal mostram que de janeiro até sábado foram 92 óbitos, tendo ocorrido mais 4 neste domingo

18/08/2026 08h10

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Aumenta violência nas rodovias de MS neste ano

Aumenta violência nas rodovias de MS neste ano Foto: Reprodução

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As rodovias federais de Mato Grosso do Sul tiveram um aumento no número de acidentes e de mortes neste ano, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF). De 1º de janeiro até sábado, 92 pessoas morreram em razão de acidentes nas BRs, porém, apenas no domingo, quatro pessoas morreram, o que significa que 96 pessoas já perderam a vida em rodovias federais no Estado este ano.

No ano passado, no mesmo período, foram 90 mortos em 1.016 acidentes, este ano o número de colisões também cresceu, passou para 1.034 acidentes.

De acordo com os dados da PRF, também houve crescimento na quantidade de pessoas que ficaram feridas em acidentes nas rodovias, passando de 1.059, em 2025, para 1.126, neste ano.

CAUSAS

Conforme constatação da polícia rodoviária, a falta de reação do condutor é a principal causa de acidentes graves em Mato Grosso do Sul. Enquanto no ano passado essa foi a causadora de 67 colisões com feridos ou mortos, este ano já são 72 acidentes com a mesma causa.

Entre as outras causas estão acessar a via sem observar a vinda de outro veículo (43 colisões este ano), reação tardia ou ineficiente (42), transitar na contramão (17), realizar uma ultrapassagem indevida (14), ingestão de álcool pelo condutor (12), animais na pista (12) e pedestres na pista (10).

Aumenta violência nas rodovias de MS neste ano

RODOVIA DA MORTE

A BR-163 continua sendo a rodovia com o maior número de acidentes e mortes de Mato Grosso do Sul.

Cortando o Estado de norte a sul, em cerca de 845 quilômetros, a rodovia foi responsável por 445 acidentes de janeiro a julho deste ano, que resultaram em 30 mortes e 483 feridos neste período.

Em relação ao total de acidentes, este dado é inferior ao do ano passado, quando foram 449 colisões, porém, as mortes e os feridos cresceram. Eram 28 mortes e 464 feridos.

Na BR-262, também de janeiro a julho, foram registrados 169 acidentes, dos quais 54 foram graves. Essas colisões resultaram em 183 feridos e 15 mortos. Número menor do que o registrado em 2025, quando foram 170 acidentes e 24 mortes.

ACIDENTE

A rodovia mais violenta também foi o palco de acidente registrado neste domingo, no qual quatro pessoas morreram, outras três pessoas ficaram em estado grave e uma pessoa teve ferimentos moderados.

O acidente aconteceu por volta das 15h, entre os quilômetros 568 e 569 da BR-163, em Bandeirantes. De acordo com apuração da PRF e de imagens de câmeras dos caminhões, o motorista do Chevrolet Onix, Valderlânio Daniel Santos, de 49 anos, tentou uma ultrapassagem em local proibido e acabou colidindo com um caminhão que seguia no sentido contrário.

O motorista do caminhão perdeu o controle do veículo e invadiu a outra pista, batendo de frente com um caminhão-tanque, carregado de óleo diesel, que explodiu com a força do impacto.

Um segundo carro de passeio, que seguia atrás do caminhão-tanque, um Toyota Etios, não conseguiu parar a tempo e acabou atingido pelos veículos e pelo fogo, assim como um quarto carro que seguia depois.

Valderlândio morreu no acidente, assim como os três ocupantes do Toyota Etios.

Os motoristas dos caminhões e os ocupantes do terceiro carro de passeio foram levados ao hospital.

DUPLICAÇÃO

O trecho onde o acidente aconteceu na BR-163 deverá ser duplicado pela concessionária que administra a rodovia, a Motiva Pantanal, antiga CCR MSVia.

De acordo com a empresa, a obra está prevista para ser concluída até o sétimo ano do novo contrato de concessão da rodovia, assinado em agosto, ou seja, só em 2033.

“O novo contrato da BR-163/MS prevê um amplo pacote de investimentos para modernização, ampliação de capacidade e melhoria da segurança viária que deve ultrapassar R$ 9,3 bilhões ao longo dos próximos 29 anos”, diz a Motiva em nota.

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