Rio Aquidauana passa da cota de emergência e eleva risco de alagamentos em MS

O Rio Aquidauana ultrapassou a cota de emergência e mantém os municípios de Aquidauana e Anastácio em estado de atenção máxima nesta quinta-feira (5). O avanço das águas é resultado do alto volume de chuvas registrado nos últimos dias em toda a bacia hidrográfica, somado à previsão de continuidade das precipitações ao longo do dia.

Segundo informações do chefe da Defesa Civil de Aquidauana, Cláudio Alviço, o rio iniciou o dia com nível de 7,65 metros e chegou a 7,74 metros ao longo da manhã, superando a cota de emergência, que é de 7,30 metros. A elevação reforça o risco de alagamentos e possíveis inundações em áreas urbanas e rurais próximas ao leito.

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, um “Aviso de Evento Crítico” já apontava a proximidade da cota de emergência às 9h de quarta-feira (4), a Plataforma de Coleta de Dados (PCD) registrava 6,97 metros, enquanto medições feitas por leiturista da Agência Nacional de Águas (ANA) indicavam que o nível já havia chegado a 7,06 metros às 7h, evidenciando uma elevação mais rápida do que a inicialmente apontada pelos sistemas automáticos.

O cenário é agravado pela previsão do tempo. De acordo com o portal O Pantaneiro, a população de Aquidauana e Anastácio deve enfrentar um dia de tempo instável, com céu nublado a encoberto e pancadas de chuva a qualquer hora. Os acumulados podem ser elevados, principalmente entre a tarde e a noite, com possibilidade de temporais acompanhados de descargas elétricas e rajadas de vento. As temperaturas variam entre 22°C e 31°C, com alta umidade do ar.

Os institutos de meteorologia mantêm alertas para a região em função do solo já saturado pelas chuvas recentes, o que aumenta o risco de alagamentos. A orientação da Defesa Civil é para que a população evite áreas de risco, como margens de rios e córregos, além de redobrar a atenção no trânsito.

A cheia do Rio Aquidauana também já provoca reflexos em outros municípios. De acordo com o portal Hora MS, o distrito de Palmeiras, em Dois Irmãos do Buriti, entrou em situação de alerta após aviso emitido pelo Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) na noite de terça-feira (4). Este é o terceiro alerta relacionado à elevação de rios no Estado em curto intervalo de tempo, somando-se aos já emitidos para Aquidauana e Coxim.

Segundo o Imasul, o aumento do nível do rio está diretamente ligado às chuvas registradas desde o último fim de semana. Apesar da previsão de redução gradual do volume acumulado, ainda são esperadas pancadas de chuva nos próximos dias. O Cemtec indica continuidade das chuvas até esta quinta-feira enquanto o Inmet emitiu aviso com grau de severidade classificado como “perigo”.

Com o avanço das águas, já há registros de invasão em áreas ribeirinhas. De acordo com o gerente de Recursos Hídricos do Imasul, Leonardo Sampaio, em declaração reproduzida pelo Hora MS, o nível do rio ultrapassou a cota de emergência e pode provocar alagamentos. “A orientação é para que a população fique atenta aos comunicados oficiais e siga as recomendações da Defesa Civil”, alertou.

Em Aquidauana, o estado de atenção mobilizou as autoridades locais. O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) e a Defesa Civil Municipal classificaram a situação como de emergência, com risco real de inundação em áreas rurais e em bairros urbanos vulneráveis.

A prefeitura já iniciou a mobilização de abrigos públicos, como o Salão Paroquial da Igreja Imaculada Conceição, para acolher famílias que podem precisar deixar suas casas de forma preventiva. As autoridades orientam que moradores de áreas baixas não esperem a água atingir as residências para agir, recomendando a separação de documentos e medicamentos, o desligamento da energia elétrica em caso de alagamento iminente e a retirada antecipada de crianças, idosos e animais.

A Defesa Civil segue monitorando a situação em tempo real e reforça que novos avisos podem ser emitidos caso o nível do rio continue subindo ou as chuvas persistam nas regiões de cabeceira.

