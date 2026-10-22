Obras na Euler de Azevedo podem bloquear cruzamento com a Tamandaré

Motoristas que passam pelo cruzamento das avenidas Euler de Azevedo e Tamandaré, em Campo Grande, devem ficar atentos a possíveis bloqueios durante as obras de reordenamento viário. A próxima etapa prevê pavimentação e construção de canteiros, além da instalação de dutos para a futura sinalização semafórica. Segundo a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), poderá ser necessário interditar totalmente o cruzamento.
A programação pode sofrer alterações conforme as condições climáticas e o andamento dos trabalhos. As interdições serão temporárias, de acordo com a necessidade de execução dos serviços, e agentes de trânsito estarão nos pontos afetados para orientar os condutores.
A Agetran recomenda que os motoristas antecipem os deslocamentos, respeitem a sinalização e utilizem rotas alternativas para evitar os trechos com restrições.
Rotas Alternativas
Sentido Centro/UCDB — Rota azul
Rota 1: Avenida Tamandaré, Rua Matão, Rua Júpiter, Rua Alfenas, Rua Padre Valentim, Avenida Euler de Azevedo, Rua do Seminário, Avenida Padre João Falco e Avenida Tamandaré.
Rota 2: Rua Dr. Arthur Jorge, Avenida Monte Castelo, Rua Rio de Janeiro e Rua Canaã.
Rota 3: Avenida Presidente Ernesto Geisel, Avenida Prefeito Heráclito Diniz de Figueiredo e Rua Canaã.
Rota 4: Rua 14 de Julho, Avenida Euler de Azevedo, Rua do Seminário, Avenida Padre João Falco e Avenida Tamandaré.
Sentido bairro/Centro — Rota laranja
Rota 1: Rua Canaã, Avenida Júlia Maksoud e Rua Pedro Celestino.
Rota 2: Rua Cotegipe, Rua Maria Isabel Couto Pontes, Rua Carlota de Almeida Lemos, Avenida Tamandaré, Avenida Mascarenhas de Moraes e Avenida Monte Castelo.
Rota 3: Avenida Euler de Azevedo, Rua Olário de Oliveira França, Rua Carlota de Almeida Lemos, Avenida Tamandaré, Avenida Mascarenhas de Moraes e Rua Pedro Celestino.
Sentido Centro/Detran — Rota verde
Rota 1: Rua 14 de Julho, Avenida Euler de Azevedo, Avenida Presidente Ernesto Geisel, Avenida Mascarenhas de Moraes, Avenida Tamandaré, Rua Carlota de Almeida Lemos, Rua Maria Isabel Couto Pontes, Rua Cotegipe e Avenida Dom Antônio Barbosa.
Rota 2: Rua 14 de Julho, Avenida Euler de Azevedo, Avenida Presidente Ernesto Geisel, Avenida Mascarenhas de Moraes, Avenida Tamandaré, Rua Carlota de Almeida Lemos, Rua Olário de Oliveira França, Avenida Euler de Azevedo e Avenida Dom Antônio Barbosa.