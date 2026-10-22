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Obras na Euler de Azevedo podem bloquear cruzamento com a Tamandaré

Agetran indica rotas alternativas para motoristas durante reordenamento viário; interdição total poderá ocorrer conforme o andamento dos serviços

Evelyn Thamaris

Evelyn Thamaris

22/10/2026 - 16h09
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Motoristas que passam pelo cruzamento das avenidas Euler de Azevedo e Tamandaré, em Campo Grande, devem ficar atentos a possíveis bloqueios durante as obras de reordenamento viário. A próxima etapa prevê pavimentação e construção de canteiros, além da instalação de dutos para a futura sinalização semafórica. Segundo a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), poderá ser necessário interditar totalmente o cruzamento.

A programação pode sofrer alterações conforme as condições climáticas e o andamento dos trabalhos. As interdições serão temporárias, de acordo com a necessidade de execução dos serviços, e agentes de trânsito estarão nos pontos afetados para orientar os condutores.

A Agetran recomenda que os motoristas antecipem os deslocamentos, respeitem a sinalização e utilizem rotas alternativas para evitar os trechos com restrições.

Rotas Alternativas 

Sentido Centro/UCDB — Rota azul

Rota 1: Avenida Tamandaré, Rua Matão, Rua Júpiter, Rua Alfenas, Rua Padre Valentim, Avenida Euler de Azevedo, Rua do Seminário, Avenida Padre João Falco e Avenida Tamandaré.

Rota 2: Rua Dr. Arthur Jorge, Avenida Monte Castelo, Rua Rio de Janeiro e Rua Canaã.

Rota 3: Avenida Presidente Ernesto Geisel, Avenida Prefeito Heráclito Diniz de Figueiredo e Rua Canaã.

Rota 4: Rua 14 de Julho, Avenida Euler de Azevedo, Rua do Seminário, Avenida Padre João Falco e Avenida Tamandaré.

Sentido bairro/Centro — Rota laranja

Rota 1: Rua Canaã, Avenida Júlia Maksoud e Rua Pedro Celestino.

Rota 2: Rua Cotegipe, Rua Maria Isabel Couto Pontes, Rua Carlota de Almeida Lemos, Avenida Tamandaré, Avenida Mascarenhas de Moraes e Avenida Monte Castelo.

Rota 3: Avenida Euler de Azevedo, Rua Olário de Oliveira França, Rua Carlota de Almeida Lemos, Avenida Tamandaré, Avenida Mascarenhas de Moraes e Rua Pedro Celestino.

Sentido Centro/Detran — Rota verde

Rota 1: Rua 14 de Julho, Avenida Euler de Azevedo, Avenida Presidente Ernesto Geisel, Avenida Mascarenhas de Moraes, Avenida Tamandaré, Rua Carlota de Almeida Lemos, Rua Maria Isabel Couto Pontes, Rua Cotegipe e Avenida Dom Antônio Barbosa.

Rota 2: Rua 14 de Julho, Avenida Euler de Azevedo, Avenida Presidente Ernesto Geisel, Avenida Mascarenhas de Moraes, Avenida Tamandaré, Rua Carlota de Almeida Lemos, Rua Olário de Oliveira França, Avenida Euler de Azevedo e Avenida Dom Antônio Barbosa.

Previdência

Golpe da prova de vida do INSS: confira como se proteger e consultar a situação em MS

No Estado, são 161.436 pessoas com a comprovação de vida pendente

22/10/2026 14h31

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Foto: Divulgação / INSS

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Aposentados e pensionistas devem ficar atentos a golpes que usam a prova de vida do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) como pretexto para solicitar dados pessoais e ameaçar o corte do benefício. Em Mato Grosso do Sul, 161.436 pessoas estão com a comprovação de vida pendente.

A situação pode ser consultada pelo site ou aplicativo Meu INSS. Para isso, o aposentado ou pensionista deve acessar a conta Gov.br e procurar o serviço “Prova de Vida”. O sistema informa a data da última comprovação e se existe alguma pendência. Também é possível obter informações gratuitamente pelo telefone 135.

A prova de vida é uma verificação anual para confirmar que o titular do benefício está vivo e garantir a continuidade dos pagamentos.

Segundo o INSS, votar nas eleições, cujo segundo turno será neste domingo (25), é uma das formas de comprovação. O voto é registrado por meio da integração de informações de bases de dados públicos, evitando que o beneficiário precise se deslocar até uma agência do INSS ou banco apenas para isso.

Caso a comprovação não seja identificada, o INSS notificará o beneficiário sobre a necessidade de regularização, que pode ser feita pelo aplicativo ou no banco onde recebe o pagamento.

Como se proteger de golpes

Para evitar fraudes, o INSS orienta que os beneficiários desconfiem de mensagens recebidas fora dos canais oficiais do Governo Federal que solicitem dados pessoais, acesso para verificar saldos ou atualização cadastral. O órgão não solicita pagamentos nem dados pessoais por meio do WhatsApp.

Oportunidade

IFMS: alunos de dois cursos podem se inscrever no programa Pé-de-Meia

Iniciativa contempla acadêmicos de Computação (Jardim) e Química (Coxim) que ingressaram via Sisu

22/10/2026 14h15

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Divulgação/IFMS

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Alunos matriculados nos cursos presenciais de Licenciatura em Computação, ofertado no Campus Jardim, e Licenciatura em Química, no Campus Coxim, podem se inscrever no programa Pé-de-Meia Licenciaturas, ação do Ministério da Educação (MEC) que integra o programa Mais Professores. 

Para ingressantes de 2026, as inscrições ficam abertas até o dia 19 de dezembro, enquanto houver disponibilidade de vagas, e devem ser realizadas diretamente pela Plataforma Freire.

A análise e aprovação das pré-inscrições são conduzidas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) até o dia 20 de cada mês.

Benefício financeiro - O programa concede apoio financeiro no valor total de R$ 1.050 mensais durante toda a graduação:

  • R$ 700 mensais: disponíveis para saque direto do estudante;
  • R$ 350 mensais: depositados em conta-poupança. O valor acumulado poderá ser resgatado se o formando ingressar como docente em rede pública de ensino em até cinco anos após a formatura.

O pagamento das bolsas é efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao cadastramento do bolsista no sistema da Capes.

Quem pode participar - Podem solicitar o benefício os acadêmicos que atendam cumulativamente às seguintes condições:

Estar regularmente matriculado em curso presencial de licenciatura do IFMS (Computação em Jardim ou Química em Coxim);
Ter ingressado no curso em 2026 por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu);
Ter alcançado nota igual ou superior a 650 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem);
Cumprir os critérios do Edital nº 2/2025 da Capes e as diretrizes do programa de ingresso.
O atendimento oficial do MEC e da Capes para esclarecimentos sobre o programa é feito pelo e-mail [email protected].

Com informações do Ministério da Educação 

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