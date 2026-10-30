Rodoviária de Campo Grande espera 21 mil passageiros no feriado de Finados

Dia de Finados, feriado nacional comemorado anualmente em 2 de novembro, movimenta rodoviárias, aeroportos e estradas.
Em Mato Grosso do Sul, a data ainda emenda com o Dia do Servidor Público, que é celebrado em 28 de outubro, mas, foi transferido para 30 de outubro, com o objetivo de criar um feriadão entre sexta-feira (30) e segunda-feira (2).
Cerca de quatro mil embarques estão previstos entre sexta-feira (30) e sábado (31). O dia que promete ser mais movimentado é o sábado (31), com dois mil embarques.
Os destinos preferidos são Cuiabá (MT), São Paulo (SP), Corumbá (MS), Três Lagoas (MS), Ponta Porã (MS), Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ). Caso necessário, ônibus extras serão disponibilizados para suprir a demanda.
O movimento promete ser intenso no Terminal Rodoviário de Campo Grande. Quem tem condições financeiras, oportunidade e disponibilidade, não perde tempo para curtir o feriadão em outra cidade.
ORIENTAÇÕES
A empresa que administra a rodoviária da Capital orienta que o passageiro:
- Apresente documento oficial com foto no momento de embarque, mesmo que seja criança;
- Chegue com 1 hora de antecedência do horário do embarque;
- Obedeça o limite de bagagem: 30kg por pessoa no bagageiro e 5kg de bagagem de mão;
- Remarcação e reembolso de passagens são feitos com até 3 horas de antecedência, diretamente com a empresa de ônibus;
- Crianças e adolescentes menores de 16 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis. Caso viajem desacompanhados ou com terceiros, precisam de autorização.
FERIADÃO
Governo de Mato Grosso do Sul e Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) emendaram dois feriados e criaram um feriadão para o servidor público no fim deste mês.
Na prática, Estado e Prefeitura transferiram o Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro (quarta-feira), para 30 de outubro (sexta-feira), para emendar com o feriado de 2 de novembro (domingo).
Com isso, servidores municipais e estaduais terão 4 dias seguidos de folga: 30 de outubro (sexta-feira), 31 de outubro (sábado), 1° de novembro (domingo) e 2 de novembro (segunda-feira).
O funcionário retornará ao trabalho em 3 de novembro (terça-feira). Vale ressaltar que haverá expediente normal no dia 28 de outubro (quarta-feira).
A folga vale para órgãos e entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual.
Serviços públicos considerados essenciais, como saúde e segurança, funcionarão normalmente e devem ser divididos por meio de escala ou plantão.