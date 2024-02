Saiba fazer o pagamento de contas com bancos fechados no Carnaval

ESTATÍSTICA

No ano passado 909 furtos foram registrados na cidade de acordo com dados da Sejusp e Guarda Municipal

Avenida José Barbosa Rodrigues na região do Santo Amaro já foi alvo de furto de fios de iluminação pública Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Situação recorrente no centro de Campo Grande, casos de furtos de fio de cobre de energia em residências e em locais públicos como praças e parques são mais frequentes na principal região da capital.

De acordo com a Policía Militar o registro deste tipo de ocorrência acontece principalmente na região da área central de Campo Grande através do 190, bem como através de abordagens.

A Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande (GCM), também confirma o crescimento do número de furtos de fio de cobre na região, de acordo com os dados estatísticos da guarda, durante todo o ano passado, 107 ocorrências de furto de cabeamento elétrico foram registradas. Os locais furtados foram os mais variados: residências, espaços públicos (praças, postes, semáforos, etc.) e estruturas privadas.

Sendo que a área da cidade com maior número de furtos, de acordo com o levantamento da GCM, é a região Anhanduizinho, com 35 ocorrências registradas, seguida da região Centro, com 21.

Conforme informações da Secretária de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), 802 casos de furto de fios de energia elétrica foram registrados em Campo Grande, no mês de janeiro de 2024, 57 ocorrências aconteceram, número 32% menor que os 85 furtos que ocorreram em janeiro de 2023.

A Policia Militar informa que no caso de flagrante, o suspeito e o material são encaminhados à Polícia Civil para posterior investigação.

"Rondas preventivas e abordagens policiais ocorrem diariamente em todos os bairros da Capital, e a região central é uma das áreas que tem recebido ações intensificadas como a Tolerância Zero e a Operação Áreas Urbanas, que ocorreram neste ano, reforçando o efetivo empregado e aumentando as ações preventivas nos bairros", disse a PM em nota.

CRIMINALIDADE

Em reportagem do Correio do Estado, o problema do furto de fios foi relatado por moradores dos bairros das regiões centrais, que vem convivendo com a sensação de insegurança na região.

Nivaldo Bogado, de 57 anos, comerciante no Bairro Jockey Club, informou que seu estabelecimento já teve os fios furtados diversas vezes e que era corriqueiro moradores de rua realizarem esse tipo de delito para vender o cobre.

"Andar por aqui não é seguro, é perigoso em qualquer horário, porque aqui, nesta região, tem muitos usuários de drogas, o que nos deixa vulneráveis", detalhou.

Segundo a presidente da associação de moradores do Bairro Amambaí, Rosane Nely, o fato de o bairro ser citado como uma das regiões com mais casos desse tipo de crime na cidade se dá pelo número de imóveis fechados e abandonados.

"Aqui no bairro já tivemos todos os tipos de furto de fio de cobre que você possa imaginar, em residência, em empresa, na rua. Há pouco tempo, tivemos um furto perto do horto florestal, que foi muito comentado porque o rapaz caiu ao subir no poste para roubar fio de energia", comentou Rosane.