Com superlotação, Santa Casa diz que não tem capacidade de atender mais pacientes na Capital

Desde o início do Carnaval na sexta (10) mais de 60 mil foliões passaram pela Esplanada, que promoveu eventos para todas as idades

Comerciantes estão com altas expectativas para os últimos dias de folia Gerson Oliveira / Correio do Estado

Os comerciantes que estão trabalhando no Carnaval 2024, na Esplanada Ferroviária, em Campo Grande, durante o Carnaval consideraram o saldo de vendas positivo. Nos três primeiros dias o evento reuniu 60 mil foliões.



Para os vendedores de bebidas que conversaram com o Correio do Estado, as vendas foram consideradas boas. Segundo a comerciante, Eunice Nunes França de Campos Miranda, de 65 anos, as vendas foram apontadas como significativas."Vai melhorar, tá chegando os dois últimos dias e o pessoal acelera mais".

Enquanto para o vendedor ambulante que trabalha no Carnaval, há mais de 28 anos, Carlos Alberto, de 60 anos, que trabalha com comércio de churros, o movimento estava bom, no entanto, as vendas "mais ou menos".

Já a vendedora Hannah Medina, de 34 anos, que ficou com o ponto na entrada, as vendas não foram tão significativas. Para ela a solução seria a instalação de um palco menor que ofereça entretenimento ao público como forma de atrativo que contribua com a circulação e por conseguinte as vendas.

"Achei fraco para nossa modéstia parte aqui porque com os palcos a prioridade fica lá dentro. O pessoal entra e ninguém quer vir de lá para [consumir] sem nenhuma música ao vivo", explicou Hanna.

O desfile iniciou na última sexta-feira, com o Farofolia que reuniu mais de 20 mil pessoas. No sábado, o Cordão Valu, o mais antigo bloco da Capital, levou para a Esplanada 50 mil foliões. Já no domingo o esquenta ficou por conta do Capivara Blasé que comemorou dez anos.

Matinê

Aproveitando para levar os pequenos, os pais Jenny Benites e Felipe Monteiro, de 33 anos, levaram o pequeno Pedro, de 5 meses, para curtir o Capivarinha.

"A gente até escolheu o Capivara Blasé por conta da estrutura que eles têm para receber os Capivarinhas que eles chamam. Eles têm o fraldário, espaço para amamentação", comentou Jenny.

O Capivarinha Blasé continua amanhã (13), a partir das 15h, com pintura facial, confete e banda de marchinhas, na Esplanada Ferroviária. Outra novidade é que a organização separou banheiros exclusivos para as crianças.

Programação

Segunda-feira (12)



Capivara Blasé / Horário: 15h às 23h

Local: Esplanada Ferroviária Av. Calógeras, 3143 Centro

Entrada: gratuita

Desfile das escolas da Capital (Dia 1)

A abertura dos desfiles das escolas de samba da Cidade Morena será com Herdeiros do Samba. Logo depois vem Cinderela, Tradição do José Abrão, Vila Carvalho e Catedráticos do Samba.

Horário: a partir das 19h

Local: Praça do Papa Av. dos Crisântemos, 457 Vila Sobrinho

Entrada: gratuita

Corumbá

Desfile das escolas (dia 2) Já na segunda-feira, vão para a Passarela do Samba a Imperatriz Corumbaense, Vila Mamona, Major Gama, Estação Primeira do Pantanal e Império do Morro.

Horário: a partir das 20h30

Local: Passarela do Samba R. Frei Mariano com a Av. General Rondon

Entrada: gratuita

Paranaíba

Carnaíba A dupla sertaneja Pedro Paulo & Alex encerra o Carnaíba com um grande show. Tem também show com Paolla e desfile de blocos.

Horário: a partir das 18h

Local: Praça do Carnaíba Av. Major Francisco Faustino Dias, S/N - Jardim America, Paranaíba

Entrada: gratuita

Terça-feira (13)

Cordão da Valu Terça-feira tem mais Cordão da Valu na Esplanada Ferroviária, fechando o feriadão de Carnaval em grande estilo.

Horário: 15h às 23h

Local: Esplanada Ferroviária Av. Calógeras, 3143 Centro

Entrada: gratuita

Desfile das escolas da capital (dia 2)

A Corte de Momo abre o segundo dia de desfiles das escolas de samba da capita. Depois vem Deixa Falar, Igrejinha e Unidos do Cruzeiro.

Horário: a partir das 19h

Local: Praça do Papa Av. dos Crisântemos, 457 Vila Sobrinho

Entrada: gratuita

Corumbá

Superdesfile cultural O último dia do feriadão prolongado será repleto de atrações na Passarela do Samba: desfile de Corso (carros antigos), desfile de fuscas. Bonecões, Corte de Momo; Ala das Pastoras; Ala dos Marinheiros; Bloco do Frevo; cordões carnavalescos (Cinelândia, Paraíso dos Foliões, Flor de Corumbá e Cravo Vermelho); escola de samba mirim - Corumbá do Amanhã; apresentação cultural dos Comparsas Boliviano, e desfile do Bloco dos Palhaços.

Horário: 20h

Local: Passarela do Samba R. Frei Mariano com a Av. General Rondon - Corumbá

Entrada: gratuita

Enterro dos Ossos

O Enterro dos Ossos, no sábado (17), também tem folia garantida. A Praça Ary Coelho recebe o Bonde das Sereias, os Forrozeiros MS ocupam a Esplanada Ferroviária e o Bloco Eita! reúne seus foliões no Monumento da Maria Fumaça.

Trazendo a diversidade cultural que é a marca registrada do Carnaval, o Agendão para esses dois últimos dias de festejos vem com uma programação especial. Os tradicionais blocos e os desfiles das escolas de samba tomam conta da programação.

** Colaborou Suelen Morales

