Secretário de Bonito é preso por chefiar esquema que desviou R$ 4,3 milhões, aponta Gaeco

A ordem de prisão foi cumprida nesta terça-feira (7), após a deflagração da operação Águas Turvas, que coloca fim a pelo menos cinco anos em um esquema de fraudes em licitações

Laura Brasil

07/10/2025 - 15h26
O secretário municipal de Administração e Finanças de Bonito, Edilberto Cruz Gonçalves, conhecido como "Beto Caveira", de 46 anos, teve a prisão preventiva decretada, suspeito de liderar um esquema de corrupção e fraudes em licitações no município, localizado a 259 quilômetros de Campo Grande.


A ordem de prisão partiu da juíza May Melke Amaral Penteado Siravegna, do Núcleo de Garantias, e foi cumprida nesta terça-feira (7), durante a operação denominada “Águas Turvas”, que faz alusão às águas cristalinas da região.

Além do secretário de Finanças do município, também foram presos o arquiteto e urbanista Carlos Henrique Sanches Corrêa, 45 anos, proprietário da empresa Sanches e Corrêa  e Luciene Cíntia Pazette.

Um empresário, que até o momento não foi identificado e é apontado como o quarto integrante da quadrilha, também recebeu ordem de prisão, mas ainda não foi localizado. No esquema, ele é apontado como beneficiário direto dos contratos fraudulentos.

A operação foi deflagrada pela 1ª Promotoria de Justiça de Bonito, com apoio do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc) e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco)

Além de Bonito, a força-tarefa cumpriu 15 mandados de busca e apreensão em Campo Grande, Terenos e Curitiba (PR), em endereços ligados aos suspeitos e às empresas envolvidas no esquema.

No início da tarde, a reportagem entrou em contato com a assessoria da Prefeitura Municipal de Bonito, que informou que vai aguardar o transcorrer dos fatos e, a princípio, não vai emitir nota oficial comentando o ocorrido.

Participação na gestão

A nomeação para assumir a Secretaria de Finanças do município ocorreu quando o prefeito Jusmail Rodrigues, em dezembro de 2020, anunciou a equipe que acompanharia sua gestão pelos próximos quatro anos.

Essa não é a primeira vez que “Beto Caveira” termina preso. No dia 6 de abril de 2024, o secretário de Finanças foi flagrado dirigindo embriagado pela rodovia MS-178. Na ocasião, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e, além de apresentar fortes sinais de embriaguez, acabou detido por desacato.

Durante a audiência de custódia, Edilberto Cruz Gonçalves pagou fiança no valor de três salários mínimos, que a época correspondiam a R$ 4.236,00, e foi liberado com medidas cautelares, como a proibição de frequentar bares e de consumir bebida alcoólica em público.

Entre as medidas cautelares impostas pela juíza Paulinne Simões de Souza, durante a audiência de custódia por dirigir embriagado, o secretário ficou proibido de deixar Bonito por mais de 30 dias ou mudar de casa sem comunicar a Justiça. 

Operação

O Ministério Público do Mato Grosso do Sul (MPMS), após investigação por meio de investigação do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc), deflagrou nesta terça-feira (7) a operação Águas Turvas, em Bonito, município conhecido como principal roteiro turístico de Mato Grosso do Sul. 

No total foram cumpridos quatro mandados de prisão, entre eles dentro da gestão do município, na Secretaria de Administração de Finanças, assim como 15 de busca e apreensão no município e em Campo Grande Terenos e Curitiba.

A investigação aponta que as fraudes estariam acontecendo desde 2021, ano em que Josmail Rodrigues assumiu o comando da prefeitura.  No último dia 21 de setembro ele trocou o PSDB pelo PL.

Batizada de “Operação Águas Turvas”, em contraste às águas cristalinas que fizeram de Bonito um dos maiores polos de turismo natural do mundo, atuou com base em decisão judicial proferida no bojo de procedimento que apura os crimes de organização criminosa, fraude em licitações, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, dentre outros delitos correlatos.

A investigação constatou a existência de uma organização criminosa que atua fraudando, sistematicamente, licitações de obras e serviços de engenharia no Município de Bonito, desde 2021, assim como ocorria em Terenos, onde o prefeito chegou a ser preso no mês passado. 

De acordo com o Ministério Público "são inúmeras licitações fraudadas mediante simulação de concorrência e previsão de exigências específicas estipuladas para direcionar o objeto do certame às empresas pertencentes ao grupo criminoso". 

De acordo com o MP, "o papel dos agentes públicos, em conluio com os empresários, consistia em fornecer informações privilegiadas e organizar a fraude procedimental, com vistas ao sucesso do grupo criminoso, em contrapartida ao constante recebimento de vantagens indevidas. O valor dos contratos apurados até o momento atinge o valor de R$ 4.397.966,86."

** Colaborou Neri Kaspary

Assembleia Legislativa repudia comentário racista contra delegada de MS

07/10/2025 13h03

Comentário em questão - que já não aparece visível na postagem original - teria sido feito oito horas após a publicação de um

Comentário em questão - que já não aparece visível na postagem original - teria sido feito oito horas após a publicação de um Reprodução/Redes Sociais

Cerca de cinco dias após ser alvo de comentários de cunho racista através das redes sociais, a delegada-adjunta de Dourados, Thays do Carmo Oliveira de Bessa, recebeu apoio do parlamento de MS e da própria categoria, através de repúdios manifestados na Assembleia Legislativa e por meio de nota de repúdio publicada pela Associação dos Delegados de Polícia de Mato Grosso do Sul (Adepool/MS). 

As deputadas Lia Nogueira (PSDB), Gleice Jane (PT) e Mara Caseiro (PSDB) fizeram questão de trazer o assunto à Casa. 

Lia reforçou que os ataques de cunho "preconceituosos, machistas e depreciativos" foram motivados pela imagem, aparência e condição de ser mulher, já que enquanto profissional tem desempenhado sua função "com elevado padrão técnico, ético e comprometimento"

"Os comentários colocam a mulher em uma situação de diminuição. 'Eu acho absurdo a mulher deixar a louça suja para combater o crime'; 'Se essa delegada se perder no meio da Cracolândia, fica difícil identificar pela aparência, a bichinha está debulhada hein?'. Comentários deploráveis. Isso demonstra o quanto o machismo e o ódio estão nos matando" citou. 

Com as moções de apoio apresentadas por ela e Gleice Jane, a petista ainda reforcou que os comentários são ofensas para deslegitimar mulheres em posições de liderança

"Absolutamente inadmissível que uma autoridade no pleno exercício de suas funções receba ataques sexistas, machistas, racistas, depreciativos, em tom abertamente preconceituoso que transcende da ofensa individual, e sim a estruturas historicamente excludentes, que buscou deslegitimar mulheres, em especial mulheres negras, que ocupam posição de poder, liderança. Reproduzem formas persistentes de violência simbólica”, cita Jane, conforme material da Agência Alems.

Mara Caseiro (PSDB) também se manifestou em apoio, considerando as palavras "absurdas", "misóginas" e de preconceito que não podem ser permitidas.

"Faremos um requerimento ao secretário de Segurança Pública para que identifiquem esses criminosos por essas manifestações criminosas. Uma mulher competente, que estava em seu exercício de função e ser agredida assim. Fica a minha manifestação e apoio à essa mulher dedicada e profissional, que vem fazendo um extraordinário trabalho, principalmente contra a violência contra a mulher”, disse.

Em conclusão, o presidente Gerson Claro (PP) confirmou que a Moção será em nome da Casa e que o pedido de investigação será feito.

E conforme o texto publicado na tarde de segunda-feira (06), a manifestação pública da Adepol/MS vai contra a injúria racial praticada pelas redes sociais, como publicou o Correio do Estado, contra a delegada que estava no exercício da função após conceder entrevista para portais locais sobre um homicídio. 

Conforme a Associação dos Delegados, o indivíduo identificado como Leonardo Almeida: "publicou texto agressivo, atacando de forma covarde a honra da delegada associada". 

Diante do caso, além da nota de repúdio, a Adepol/MS esclarece também que está tomando todas as medidas judiciais criminais e cíveis de reparação de danos morais em desfavor ao agressor

"A Adepol-MS é instituição permanente de proteção e resguardo das prerrogativas e honra de todos os seus delegados associados e jamais permanecerá inerte ou silente quando ocorrer qualquer ataque, menção inoportuna ou desonrosa, nenhum Delegado de Polícia está sozinho", conclui o texto. 

Relembre

Comentário em questão - que já não aparece visível na postagem original - teria sido feito oito horas após a publicação de um Reprodução

No município distante cerca de 231 quilômetros de Campo Grande, o comentário potencialmente criminoso teria sido feito oito horas após a publicação de um "quebra-queixo" com a delegada pelo portal Folha de Dourados.

"Nossa, delegada feia, tá mais para ser empregada doméstica aqui da minha casa que qualquer outra coisa e tratar ele igual cachorro aqui", dizia o comentário que originalmente aparecia na sessão "ocultos pelo Instagram" e já não aparece visível na plataforma.  

É importante lembrar que, comentários depreciativos com referência à raça, cor da vítima e até mesmo aqueles focados em características específicas como cabelo, por exemplo, evoluíram de interpretação penal com atualização e equiparação dos atos de injúria racial com a prática de racismo (14.532/2023), a partir de quando passou a ser considerado crime.

Foi através dessa nova "Lei do Racismo" que passou-se a reconhecer justamente esses crimes cometidos através dos conhecidos meios de comunicação; publicações em redes sociais ou qualquer natureza que engloba a rede mundial de computadores. 

Intolerância douradense

Também cabe destacar que essa não é a primeira vez que Dourados aparece ligada à comportamentos e episódios de racismo, ou que envolvam xenofobia e intolerância, como mostra uma série de movimentações dos Ministérios Públicos Federal e Estadual de Mato Grosso do Sul (MPF e MPMS) 

Entre esses crimes de ódio aparece o douradense alvo de ação penal do MPMS em 23 de setemBro de 2024, por uma série de frases e atos discriminatórios que caracterizam racismo e xenofobia contra a população nordestina

Pelas redes sociais, esse acusado fez uma série de publicações que propagavam a ideia de que os nordestinos seriam "mais burros" e "inferiores" ao restante da população brasileira.

Ainda em 2024, no dia 25 de maio deste ano, a "Marcha dos Terreiros" de Dourados também gerou ódio nas redes sociais e um procedimento foi instaurado pelo Procurador da República, Marco Antonio Delfino de Almeida, para apurar os fatos. 

Na ocasião, cerca de 16 comunidades se reuniram na realização da marcha, feita após casos de furtos de ossadas - como a de um bebê do cemitério municipal São Vicente de Paula, em Ponta Porã, como publicou o Correio do Estado - ganhar repercussão na mídia. 

Por meio de ação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o juiz da 1ª Vara Criminal de Dourados determinou inclusive que uma jovem douradense de 16 anos fosse indenizada após ser vítima de racismo e injúria racial. 

Esse caso específico aconteceu enquanto a menina vítima estava em busca de uma vaga de estágio, praticado à época pela pessoa responsável por conduzir a entrevista, que foi feita em 22 de novembro de 2021. 

 

CENTRO

Loja da 14 de Julho é furtada à luz do dia

Após quebrar o vidro, suspeito está solto e insegurança na região central preocupa comerciantes

07/10/2025 12h30

Homem quebra porta de loja com pedra e furta celular

Homem quebra porta de loja com pedra e furta celular

Na manhã desta terça-feira, por volta das 5h, uma loja da 14 de Julho foi furtada e teve sua porta de vidro quebrada. Apesar de deixarem o vidro estilhaçado, apenas um celular foi levado. 

Localizada na esquina da Rua 14 de Julho, com a Rua Professor Severino Ramos de Queirós, a loja de mobília ‘Realme Móveis para Escritório’ foi alvo de furto e o suspeito é que teria sido um usuário de drogas que circula pela região.

O homem avistado pelas câmeras de segurança do estabelecimento, não foi identificado, porque estava de casaco e capuz. Porém a suspeita é que ele já havia feito ronda algumas vezes no local para entender como funcionava os horários.

Gerente da loja, Vanessa Miyazato, trabalha há 16 anos no mesmo comércio. Em entrevista concedida ao Correio do Estado, a funcionária disse que fazia um tempo que não aconteciam furtos desse tipo na loja.

O último, presenciado pela própria funcionária, ocorreu no mesmo local há 7 anos atrás e levaram uma impressora. No furto ocorrido hoje, faltavam 3h para o funcionamento da loja começar.

Em filmagem da câmera do estabelecimento enviada à reportagem, é possível ver que o furtante passa em frente, observando o local e ao redor para ver se tinha alguém por perto. O homem vira a esquina e depois de 25 segundo retorna a frente da porta de entrada e atira contra ela algo que quebra o vidro. Após quase 30 segundos, o suspeito deixa o local correndo.

De acordo com a gerente, a segurança das redondezas é o que a preocupa. “Infelizmente está muito precária, é o dia inteiro eles passando nas ruas cuidando tudo para agirem mais tarde”.

 

SEGURANÇA NO CENTRO

Segundo levantamento feito pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado (Sejusp), o número de furtos em comércios em julho de 2025 comparado à mesma época no ano passado, teve redução de 7,1%, de 42 para 39 casos.

Apesar disso, a região ainda é motivo de insegurança, daqueles que a frequentam. Recentemente ocorreu uma audiência pública sobre a revitalização do Centro, na Câmara Municipal de Campo Grande.

Proposta pelo vereador Professor Riverton, que em entrevista já concedida à reportagem feita pelo Correio do Estado, afirmou que a região é uma das poucas que não cresce a densidade de pessoas

Na audiência, a pauta de segurança foi levantada pelo diretor da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, Paulo Matos. Ele ainda apontou que a segurança é o principal  motivo de moradores, comerciantes e consumidores não aderirem ao comércio e a irem à região.

O diretor ainda recordou outros problemas que levaram às dificuldades que hoje são enfrentadas no centro, como a rodoviária velha, os impactos do Reviva Centro, o corredor de ônibus na Rui Barbosa, entre outros fatores. “Precisamos de segurança, assistência social e saúde. Temos que unir esses três”, ressaltou.

