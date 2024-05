MS ganha em agosto a 3ª fábrica de etanol de milho

A segunda fábrica da Inpasa, localizada em Sidrolândia, está com 48% das obras finalizadas e há previsão para ser ativada já em agosto deste ano. O investimento total está sendo de R$ 2,3 bilhões, anunciado em agosto de 2023. A previsão inicial era de que as operações começassem no fim do ano.

De acordo com Iuri Morgenstern, gerente corporativo de montagem industrial, em junho a fábrica deve receber as primeiras cargas milho, a fim de realizar testes preventivos. Ele também anunciou o cronograma dos próximos meses.

"Temos a previsão de início das operações de produção da primeira fase ocorrendo no dia 26 de agosto de 2024 e da segunda fase em 28 de outubro de 2024", explica o gerente.

Nesta usina, serão produzidos etanol anidro e hidratado, farelo, óleo bruto de milho e energia. Inclusive, a Inpasa é a maior produtora de combustível limpo e renovável à base de milho da América Latina.

Segundo divulgado pelo grupo, a fábrica prestes a ser ativada já gerou mais de 2,3 mil empregos. A unidade em Dourados gera cerca de 10 mil empregos diretos e indiretos na região.

Além dessa em processo de obras em Sidrolândia, há outras seis fábricas do grupo instaladas em:

Dourados (MS)

Sinop (MT)

Nova Mutum (MT)

Nova Esperança (Paraguai)

São Pedro (Paraguai)

Balsas (MA) - em obras

OUTROS INVESTIMENTOS

O investimento de uma segunda unidade foi anunciado em agosto do ano passado, quando aconteceu a primeira edição do MS Day, em São Paulo, para apresentar as potencialidades do Mato Grosso do Sul.

Na ocasião, foram anunciados R$ 5,5 bilhões em investimentos pelo governador Eduardo Riedel: Atvos (R$ 3 bi), Raízen (R$ 1,3 bi) e Inpasa (R$ 1,2 bi). Os três com foco no etanol e ampliação da base agrícola.

Neste ano, a segunda edição aconteceu em Nova Iorque, nos Estados Unidos, entre os dias 12 e 17 de maio. Em encontro com deputados na última quarta-feira (22), Riedel afirmou que espera R$ 33 bilhões em investimentos privados. Uma delas é uma fábrica de colágeno orgânico, PeptPure, que será instalada em Terenos.

A Neomille, empresa produção de etanol de milho, instalou uma fábrica em Maracaju, totalizando um investimento de R$1,08 bilhão. Foi a segunda fábrica de de etanol de milho em Mato Grosso do Sul.

