Cidades

Relato

"Seis anos de humilhação"; o relacionamento com o ex-vereador que terminou em medida protetiva

Marcado por traições, controle e manipulação, mulher passou seis anos em um relacionamento com médico e diretor-presidente da FUNESP que resultou em medida protetiva neste sábado (7)

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

08/03/2026 - 18h15
Alvo de medida protetiva no âmbito da Lei Maria da Penha de proteção à mulher, o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esporte, Sandro Benites, estaria vivendo um relacionamento há seis anos com uma mulher marcado por manipulação, controle emocional, humilhação e ameaças, além de ter causado prejuízos pessoais e profissionais ao longo dos anos. 

De acordo com fontes ouvidas pelo Correio do Estado, o relacionamento entre Sandro e a mulher começou quando o político retornou a Campo Grande para disputar as eleições a vereador. Na época, ele teria afirmado que estava casado, mas separado de corpos, ou seja, mantinha o relacionamento com a esposa apenas para cunho político. 

A mulher trabalhava há oito anos na Câmara Municipal de Campo Grande e chegou a ser assessora do então presidente da Casa. Após três anos de relacionamento com Benites, ela teria sido alertada pelo chefe que o vereador iria usá-la, destruí-la e a deixar sem nada. 

Por causa do relacionamento, ela chegou a ser retirada da equipe e foi mandada embora quando o presidente deixou o cargo. 

Anos depois, a mulher retornou à Câmara, mas foi exonerada novamente na última segunda-feira (2) após confrontar Benites sobre sua viagem a Dubai. 

“Eu perdi salário, posição, respeito. Tive problema com o meu filho dentro de casa que não aceitava a minha situação.Tudo o que você pensar, eu passei. E há muito tempo eu tenho tentado sair desse relacionamento. Mas ele tinha um poder de manipulação muito forte com relação a mim”, afirmou a vítima. 

Controle e isolamento

Segundo a vítima, os três primeiros anos de relacionamento foram um eterno romance. Após esse período, as situações de controle sobre sua rotina e relações sociais se tornaram mais frequentes e abusivas. 

Havia cobranças frequentes quando saía com amigos ou participava de eventos sociais. Era proibida de sair com amigas, sob a ameaça de término e desconfianças. 

“Eu fui no aniversário de uma amiga. Quando ele descobriu que eu estava lá, ele veio pra frente do prédio e falou ‘vamos embora pra sua casa’. Fez eu sair do meio da festa. Eu não saí de casa. Eu não tinha vida”, contou à reportagem. 

Ao mesmo tempo, a mulher descobria uma série de traições envolvendo o ex-vereador e várias outras mulheres. Foram, pelo menos, cinco casos, incluindo colegas de trabalho.

Em um episódio, foi flagrado na cama com uma das jovens com quem trabalhava na Secretaria de Esporte, que foi transferida para atuar na Casa da Mulher Brasileira após o ocorrido. 

Conforme apurado pela reportagem, Sandro também estaria envolvido em outro relacionamento há 16 anos com uma mulher, com quem tem um filho de 9 anos. 

O episódio de Dubai

Segundo relatado ao Correio do Estado, Benites se preparava para a viagem a Dubai há três meses. Ele teria dito à companheira que se tratava de uma viagem com o grupo Legendários, o qual ele faz parte. 

No entanto, desconfiada sobre o real propósito da viagem, a mulher o seguiu até o aeroporto de Campo Grande, onde o viu saindo do carro com sua atual esposa e seu filho. Naquele momento, teria ficado claro que ele não estaria separado, como sempre afirmou. 

Após o flagra, a mulher terminou o relacionamento através de uma mensagem de texto. 

Cinco dias após o ocorrido, ela foi exonerada de seu emprego na Câmara, quando afirmaram que não a manteriam mais no time e que não haviam conseguido um retorno do secretário de esportes. Por isso, prosseguiriam com a demissão. 

Medida protetiva

Ao retornar de sua viagem a Europa, após ficar retido em Dubai em decorrência dos bombardeios causados pela guerra entre Irã e Estados Unidos, Benites teria ido à casa da mulher e entrado enquanto ela dormia. 

Ao chegar, a acordou e iniciou uma discussão, sendo ridicularizada por não conseguir “segurar o emprego”, por suas dificuldades financeiras e até mesmo, suas relações familiares. Ele também teria tentado apagar as conversas entre os dois no celular da vítima. 

De acordo com relatos, ele ficou aproximadamente duas horas na casa da mulher, proferindo xingamentos e ridicularizações como “você não tem nada”, “você não é nada”, “eu quero acabar com você”. 

Após o episódio, a vítima procurou a Delegacia de Atendimento à Mulher para registrar boletim de ocorrência por violência psicológica, como orientada por seu advogado.  

Este não teria sido o primeiro episódio de ameaça e violência psicológica. Em outra discussão, quando a mulher teria ido questioná-lo sobre um caso que ele estaria tendo, Benites teria dito “você não vai fazer escândalo, porque se fizer, eu vou dar um tiro na sua cabeça”. 

A medida protetiva foi expedida neste sábado (7), na véspera do Dia Internacional da Mulher. Com a decisão, Benites está proibido de se aproximar da vítima, seus familiares e testemunhas do caso, bem como tentar qualquer tipo de contato com eles, sob pena de prisão e outras medidas cautelares. 

“Agora eu estou desempregada, sem casa, sem moral e me sentindo humilhada pela pessoa que dormiu comigo e dizia que me amava”, disse. 

Sandro Benites não se pronunciou sobre o assunto. 


 

PELA PRIMEIRA VEZ NO BRASIL

Campo Grande sedia 'exercício de guerra' contra desastres com militares de 15 países

A Força Aérea Brasileira (FAB) participará com aeronaves como o KC-390 Millennium, H-60L Black Hawk, SC-105 Amazonas, C-98 Caravan e drones RQ-900

08/03/2026 15h30

O treinamento também contará com a participação da Marinha do Brasil e do Exército Brasileiro

O treinamento também contará com a participação da Marinha do Brasil e do Exército Brasileiro Divulgação/ FAB

A Base Aérea de Campo Grande será palco, entre os dias 16 e 27 de março, do Exercício Multinacional Cooperación XI, treinamento que reunirá forças aéreas de 15 países das Américas para simulações de resposta a desastres, principalmente incêndios florestais.

Esta será a primeira vez que o Brasil sediará a atividade organizada no âmbito do Sistema de Cooperação entre as Forças Aéreas Americanas (SICOFAA). A confirmação das delegações ocorreu durante a Final Planning Conference (FPC), realizada entre os dias 23 e 27 de fevereiro.

Além do Brasil, participarão forças aéreas ou instituições equivalentes da Argentina, Bolívia, Canadá, Chile, Colômbia, Equador, Estados Unidos, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai.

Ao longo das duas semanas de atividades, centenas de militares e diversas aeronaves serão mobilizados para missões simuladas de transporte logístico, busca e salvamento e combate a incêndios, operando a partir da Base Aérea da Capital sul-mato-grossense.

O treinamento ocorre em um contexto internacional de instabilidade e crises humanitárias em diferentes partes do mundo, o que tem reforçado a importância da cooperação entre países para respostas rápidas a desastres e emergências.

No cenário fictício do exercício, os participantes deverão atuar diante de grandes incêndios florestais, com foco no aprimoramento do sistema de Comando e Controle (C2), mecanismo que organiza e coordena a atuação das forças envolvidas em operações complexas.

O objetivo é fortalecer a capacidade de resposta conjunta a emergências e ampliar a cooperação entre os países do continente em missões de ajuda humanitária.

De acordo com o coordenador do exercício, coronel aviador Bruno Pedra, a tomada rápida de decisões é um dos principais pontos trabalhados no treinamento.

"O Exercício tem como foco o Comando e Controle para que possamos empregar o poder aeroespacial com rapidez e salvar mais vidas. No momento inicial, é muito importante que as decisões sejam corretas, mesmo com pouco tempo e, mais ainda, com a segurança jurídica adequada", explicou.

Aeronaves e forças envolvidas

A Força Aérea Brasileira (FAB) participará com aeronaves como o KC-390 Millennium, H-60L Black Hawk, SC-105 Amazonas, C-98 Caravan e drones RQ-900.

O treinamento também contará com a participação da Marinha do Brasil e do Exército Brasileiro, que empregarão helicópteros para reforçar as ações simuladas de emergência.

Entre os países participantes, estão previstas aeronaves como os cargueiros C-130 Hercules da Argentina e do Canadá, o C-295 da Colômbia, o C-27 do Peru e aeronaves KC-130 do Uruguai, além de helicópteros e drones utilizados em missões de resgate e monitoramento.

Histórico do exercício

A última edição operacional do Cooperación ocorreu em 2023, no Peru, com atividades realizadas na Base Aérea de Callao, em Lima.

Na ocasião, o treinamento simulou dois cenários de desastre natural. Na primeira semana, as equipes responderam a um terremoto de magnitude 8,5 na escala Richter, com impacto em diversas cidades peruanas. Já na segunda semana, o exercício simulou enchentes provocadas pelo fenômeno climático El Niño, com chuvas intensas e deslizamentos de terra.

Durante as atividades, foram executadas missões de evacuação aeromédica, busca e resgate, transporte logístico e combate a incêndios, além do envio de ajuda humanitária a regiões afetadas.

Ao final da edição realizada no Peru, o Brasil recebeu oficialmente a bandeira do SICOFAA, confirmando Campo Grande como sede do próximo exercício multinacional, que agora será realizado em março de 2026.

águas de março

Alerta de tempestade reforça chegada de frente fria em MS

Em duas horas, a temperatura na Capital despencou 6°C devido à chegada das chuvas

08/03/2026 14h30

Chuvas são esperadas durante toda a semana em MS

Chuvas são esperadas durante toda a semana em MS FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Após uma onda de calor, altas temperaturas e períodos sem chuva, Mato Grosso do Sul entrou em alerta para chuvas intensas a partir deste domingo (8). 

Os alertas de perigo e perigo potencial emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) reforçam a previsão do tempo que indica a chegada de uma frente fria vinda da região Sul do País, que deve derrubar as temperaturas em várias regiões a partir de segunda-feira (9). 

Com maior concentração na região norte do Estado, os maiores acumulados de chuva devem acontecer entre os dias 9 e 13 de março, consequência da grande quantidade de ar quente e úmido na região. 

No entanto, os alertas para chuvas intensas abrangem todos os municípios sul-mato-grossenses, com risco de acumulados de até 100 milímetros diários, acompanhados de rajadas de vento entre 60 e 100 km/h. 

Há risco de alagamentos, descargas elétricas, corte de energia elétrica e queda de galhos em todo território, a princípio, até a próxima terça-feira (10). 

As orientações do Inmet são de não se abrigar embaixo de árvores ou placas de propaganda em caso de vendaval e desligar aparelhos elétricos em casos de tempestade, pois pode haver descarga de energia. 

As condições estão atreladas à formação de um novo ciclone no extremo sul da América do Sul, com efeitos que já começaram a ser sentidos nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina neste final de semana. 

A frente fria formada a partir deste ciclone avançou em direção ao norte, chegando no Paraná, Mato Grosso do Sul e grande parte da região Sudeste.

Consequência disso, é a chuva que começou no início desta tarde em várias cidades de MS, como na Capital, onde a chuva já derrubou árvores e alagamentos em bairros como no Jardim Noroeste.

Em menos de uma hora, já choveu um acumulado de 14,6 milímetros em Campo Grande, e a temperatura despencou de 29,5ºC  para 22,3ºC em duas horas. 

A chegada das chuvas ajuda a diminuir a temperatura. Em Campo Grande, onde a máxima chegou a 34ºC no último sábado, a maior temperatura ao longo da próxima semana não deve ultrapassar os 27ºC. 

As condições são esperadas ao longo de toda a semana. 

Frente fria

Grande parte do Brasil deve sentir os efeitos do avanço da massa de ar frio causado pelo ciclone. A partir deste domingo, a frente fria avança para o oceano, com impactos maiores sentidos no Rio Grande do Sul. 

Na região Sudeste do País, as chuvas tendem a aumentar ao longo da semana, como em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, as chuvas são esperadas especialmente no Triângulo Mineiro. 

Assim como em Mato Grosso do Sul, os avisos de chuvas intensas cobrem todos os  estados do País, com exceção de Alagoas e Sergipe.
 


 

